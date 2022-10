Gemarkung Walldorf: Fahrer fährt auf der BAB 5 unter Einfluss berauschender Mittel gegen Leitschutzplanke – Zeugen gesucht!

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14:50

Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle

Heidelberg/Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt. Der

30-jährige Fahrer eines VWs kollidierte mit der Leitplanke, nachdem er angeblich

aufgrund eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels eines bislang unbekannten

weißen Transporters ausweichen musste. Der VW-Fahrer entfernte sich jedoch

unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu

kümmern. Kurze Zeit später besann er sich eines Besseren und informierte die

Polizei. Vor Ort stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 30-Jährige

unter Drogeneinfluss stand. Der Fahrer räumte ihnen gegenüber ein, dass er am

Tag zuvor u.a. Cannabis konsumiert habe. Er musste die Einsatzkräfte daher auf

die Dienststelle begleiten und dort neben seinem Führerschein auch eine

Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde dem 30-Jährigen untersagt.

Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Mannheim unter der Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Hockenheim: LKW verliert Diesel auf A 6, Fahrbahn in Richtung Mannheim vollgesperrt weiter gesperrt

Hockenheim (ots) – Die Sperrung dauert aktuell weiter an. Nach derzeitigem Stand

verlor ein Fahrzeug auf der A6 kurz vor 6 Uhr mehrere Fahrzeugteile. Mehrere

nachfolgende Verkehrsteilnehmer überfuhren diese.

An einem LKW wurde hierbei, wie bereits berichtet, der Tank aufgerissen.

Die Schadenshöhe muss im Rahmen der Unfallermittlungen noch beziffert werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Reinigungsarbeiten auf der Autobahn werden voraussichtlich bis in den

Nachmittag hinein durchgeführt. Es wird nachberichtet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet zu umfahren. Der

Verkehr staut sich mehrere Kilometer auf die A5 zurück. Herannahende

Verkehrsteilnehmer werden gebeten vorsichtig an das Stauende heranzufahren.

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Auseinandersetzung unter Badegästen – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Dienstag kam es zu einer

Auseinandersetzung in der Salz- und Kristalltherme des Miramar, nach welcher die

Polizei nun weitere Zeugen sucht.

Gegen 14:30 Uhr hielt sich ein 18- und 19 Jahre altes Pärchen auf einer

Sitzgelegenheit im Bereich des Außenbeckens der Therme auf.

Hier kam es zum Kontakt mit einem 28-jährigen, offensichtlich alkoholisierten

Mann, welcher sich dort wohl gemeinsam mit zwei weiteren, jungen Männern

aufhielt.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit, bei welchem der 28-jährige

Provokateur sowohl den 19-jährigen Mann als auch seine 18-jährige Freundin

offenbar nötigte, beleidigte und bedrohte.

Nachdem zuvor bereits der zuständige Bademeister zur Schlichtung des Streites

einschritt, mussten letzten Endes Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers

Schwetzingen die Örtlichkeit aufsuchen, um weitere Provokationen durch des

28-Jährigen zu unterbinden.

Personen, welche sich zur besagten Zeit als Badegäste im Miramar aufhielten und

entsprechende Wahrnehmungen machen konnten oder wohlmöglich selbst in Kontakt

mit dem 28-jährigen Mann standen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter

der Telefonnummer 06201 / 10030 zu melden.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall; alle drei Autofahrerinnen leicht verletzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr

fuhr eine 80-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra auf der Landstraße (B3)

in Fahrtrichtung Dossenheim.

Verkehrsbedingt hielt eine 65-jährige Seat-Fahrerin, kurz vor der Einmündung

Schlittweg, an. Die 80-jährige Autofahrerin fuhr auf den Seat auf. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Seat wiederum auf den vor ihr ebenfalls wartenden

VW Golf einer 47-jährigen Autofahrerin leicht aufgeschoben.

Die 65- und 47-jährigen Autofahrerinnen kamen mit Rettungswagen in das

Weinheimer Krankenhaus und wurden dort ambulant behandelt.

Die 80-jährige Unfallverursacherin verletzte sich ebenfalls leicht und wollte

selbstständig zum Arzt gehen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Die beiden unfallbeschädigten Autos, der ins Krankenhaus verbrachten Frauen,

wurden im Bereich der Unfallstelle verkehrssicher abgestellt.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim, die wegen auslaufender

Betriebsstoffe angerückt war, war nicht erforderlich.

Drei Haftbefehle am Mannheimer Hauptbahnhof vollstreckt

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend (27. Oktober) konnte die

Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof drei Haftbefehle binnen drei Stunden

vollstrecken.

Gegen 21:45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 33-jährigen deutschen

Staatsbürger routinemäßig. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen

gefährlicher Körperverletzung. Der 33-Jährige konnte seine Haftstrafe durch die

Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 250 Euro abwenden.

Circa 1,5 Stunden später unterzogen die Beamten einen 24-jährigen algerischen

Staatsbürger ebenfalls einer routinemäßigen Kontrolle. Gegen den Mann bestand

ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da der

24-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht begleichen konnte, wurde er

einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte

sich zudem heraus, dass der Mann über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente

verfügt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des unerlaubten

Aufenthalts im Bundesgebiet.

Gegen 00:40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 53-jährigen deutschen

Staatsbürger, gegen welchen ebenfalls ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde

wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro

konnte der 53-Jährige ebenfalls nicht begleichen und wurde einer

Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn A5, zwischen Walldorf und Heidelberg, Fahrtrichtung Heidelberg – Abschlussmeldung

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Heute Morgen gegen 7:20 Uhr ereignete sich

ein weiterer Unfall im Bereich Walldorf. Auf der A5, zwischen Walldorf/ Wiesloch

und Heidelberg/ Schwetzingen, in Fahrtrichtung Heidelberg kam es zum

Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die polizeiliche Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle wurden gerade

(um 8:45 Uhr) abgeschlossen.