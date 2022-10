Vier Männer wegen Drogenhandel in U-Haft

Mannheim/Heddesheim/Viernheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen 4 Männer im Alter zwischen 35-53 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, mindestens seit Januar 2022 im Raum Mannheim mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt und dieses gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft zu haben.

Nach umfangreichen Vorermittlungen des Rauschgiftdezernates der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden am Dienstag 25.10.2022, fünf Wohnungen gemeinsam mit den Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in Mannheim, Heddesheim und Viernheim durchsucht.

Dabei konnten u. a. rund 11,8 Kilogramm Marihuana, 790 Gramm Kokain, 300 Gramm Amphetamin, ein Teleskopschlagstock, diverse Schmuck- und Wertgegenstände aufgefunden werden. Zudem wurde ein hochwertiger Mercedes AMG für weiterführende Vermögens abschöpfende Maßnahmen sichergestellt.

Die vier Männer wurden am 26.10.2022 dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der gegen 3 wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ.

Gegen den 35-jährigen Haupttatverdächtigen war bereits im Vorfeld ein Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen worden. Er soll schon im Jahr 2021 an Betäubungsmittelgeschäften u.a. mit Marihuana im 2-stelligen Kilogrammbereich beteiligt gewesen sein. Im Anschluss wurden die vier Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Unfallhergang zwischen PKW und LKW unklar – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 gegen 12:30 Uhr kam es im Bereich der Einmündung des Luisenrings/G7 Quadrat zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Mercedes bei dem ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand. Der 61-jährige LKW-Fahrer fuhr von der Kurt-Schuhmacher-Brücke auf dem Luisenring, als eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem G7 Quadrat ebenfalls auf den Luisenring auffuhr.

Hierbei kam stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Gegenüber den Unfall aufnehmenden Beamten gaben die beteiligten Personen an, beide bei grün über die Ampel gefahren zu sein. Dies ist nun Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen.

Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall auf der B37 mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Donnerstag 27.10.2022 gegen 15 Uhr kam es auf der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund eines Rückstaus mussten vorausfahrende Fahrzeuge abbremsen, was eine nachfolgende 22-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät erkannte.

Sie kollidierte mit dem ihr vorausfahrenden Dacia, wodurch dieser durch den Aufprall wiederum auf den vor ihm fahrenden Skoda geschoben wurde. Sowohl die Hyundai-Fahrerin, als auch die 22-jährige Dacia-Fahrerin wurden leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro. Sowohl der Dacia, als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es bis ca. 18 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Heidelberg vorläufig komplett gesperrt werden musste.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Mehr als 8.000 Euro Diebstahlsschaden entstand auf einer Baustelle, von der in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eine Rüttelplatte entwendet wurde. Aufgrund der Größe und des Gewichts ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Wer Hinweise zum Geschehenen in der Röntgenstraße geben kann, wird gebeten, sich unter 0621/33010 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu wenden.