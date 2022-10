Räuberischer Diebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 27.10.2022 gegen 21:30 Uhr, wurde ein 16-Jähriger in der Passadenaalle in der Nähe des Hauptbahnhofes von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte fragte den Jugendlichen zunächst nach Zigaretten und Bargeld. Als der Jugendliche dies verneinte, nahm der Unbekannte einen drahtlosen Ohrstöpsel (in-ear-Kopfhörer) aus dem Ohr des 16-Jährigen und ging weg.

Der Jugendliche folgte dem Täter und forderte seinen Kopfhörer zurück. Daraufhin drohte ihm der Unbekannt zunächst Schläge an und besprühte ihn mit Reizgas. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, normale Statur, Frisur oben lockig seitlich rasiert. Er war mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose bekleidet, führte einen roten Roller sowie einen schwarzen Helm ohne Visier und ohne Kinnschutz mit sich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Diebe greifen Zeugen an

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.10.202 gegen 05 Uhr, beobachtete ein 22-jähriger Zeuge zwei Männer, wie diese in einer Tankstelle in der Heinigstraße Getränke und Sisha-Tabak stahlen.

Der Zeuge sprach die Diebe, einen 26- und einen 36-jährigen Mann, an, worauf es zu einem Streit kam. Im Verlauf des Streites griffen die Täter den Zeugen an und verletzten ihn leicht. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gasaustritt Rheingönheimer Straße

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Durch die Feuerwehr konnte vor Ort tatsächlich ein Gasgemisch gemessen werden. Offensichtlich kam es zu einem Austritt in einer privaten Wohnung in einem Mehrparteienanwesen. Die Ursache ist weiterhin unklar.

Die technischen Werke Ludwigshafen haben die Überprüfung der Wohnung übernommen. Die Leitung wurde vom Netz genommen.

Das Anwesen wurde für die Bewohner, ebenso der Fußgänger, Fahrzeug- sowie Bus- und Straßenbahnverkehr, konnten wieder frei gegeben werden.

Im Einsatz waren ca. 30 Angehörige von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie mehrere Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Einbruch in Wohnheim

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 zwischen 22:30-23:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnheim in der Riedstraße ein und stahlen Bargeld und einen Rucksack. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Restaurant

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 26.10.2022 auf Donnerstag 27.10.2022, brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Jahnstraße ein. Aus dem Restaurant wurden Bargeld und ein Smartphone gestohlen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

2x Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 27.10.2022 gegen 18:15 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Brüsseler Ring leicht verletzt. Der Radfahrer wollte die Straße überqueren und missachtete den Vorrang eines dort fahrenden Autos. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

(ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 gegen 16 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wollstraße verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt des Radfahrers an der Kreuzung Bliesstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt vom Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Smartphone gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 27.10.2022 gegen 16 Uhr, stahlen Unbekannte einer 68-Jährigen ihr Smartphone aus der Handtasche. Vermutlich wurde das Handy gestohlen, als sie in der Straßenbahn Linie 6 von der Haltestelle Südwest-Stadion zur Haltestelle Ludwigstraße fuhr. Unbekannte nutzten vermutlich das die volle Besetzung der Straßenbahn aus, um das Handy im Gedränge zu stehlen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 26.10.2022 gegen 19 Uhr stahlen Unbekannte den Geldbeutel eines 26-Jährigen, als dieser in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen war. Der Mann hatte den Geldbeutel zuvor in seiner Jackentasche.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen wollen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite des Körpers oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.

Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Nicht auf Schockanruf reingefallen

Ludwigshafen (ots) Am Donnerstagnachmittag 27.10.2022 gegen 17 Uhr, wurde eine 79-jährige Ludwigshafenerin von ihrer angeblichen Tochter angerufen. Die Anruferin gab an, dass sie einen schweren Unfall hatte und nun bei der Polizei sei. Die Senioren reagierte geistesgegenwärtig und entgegnete, dass sie nun die Polizei anrufen wird. Daraufhin legte die Anruferin auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor sogenannten Schockanrufen und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern zu schützen:

Gehen Sie nicht auf Forderungen ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem vorsorglich Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich gegen Telefonbetrug schützt.