Landau: Die Polizei-News

Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Landau

Landau/Ludwigshafen (ots) – Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Landau, Polizeioberrat Marco Weißgerber von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Er übernimmt künftig die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Marco Weißgerber wurde 2002 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst seit 2015 Dozent an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Im Oktober 2018 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Landau.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Landau, Polizeirat Marc Neumann, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt.

Marc Neumann wurde 2003 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster übernimmt er mit der Leitung der Polizeiinspektion Landau seine erste Funktion im höheren Polizeidienst.

Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Marco Weißgerber für die geleistete Arbeit und wünschte ihm und Marc Neumann viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Landau ist für die kreisfreie Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Landau-Land, Offenbach, Herxheim, Annweiler und somit für rund 103.000 Bürger zuständig. Die Polizeiwache Annweiler ist ihr organisatorisch angegliedert.

Foto v.l.n.r.: Marco Weißgerber, Thomas Sommerrock, Georg Litz, Marc Neumann

Geschwindigkeitskontrollen

Offenbach an der Queich (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 zw. 11:20-12:20 Uhr wurden in der Germersheimer Straße in Offenbach an der Queich Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden 39 Fahrzeuge gemessen.

Bei erlaubten 50 km/h hielten sich 17 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 87 km/h. Es wurden entsprechende Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vorfahrtsunfall mit schwer verletztem Mofafahrer

Landau (ots) – Am Mittwochmittag 26.10.22 gegen 14:30 Uhr missachtete ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Germersheim beim Linksabbiegen von der Ölstraße (L539) in die Fortmühlstraße (L538) die Vorfahrt eines von links kommenden Mofafahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 64-jährige Mofafahrer wurde schwer verletzt und wurde zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.