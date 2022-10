Steinewerfer an der B9

Lingenfeld (ots) – Am Donnerstag 27.10.22 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Als sich die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Höhe der AS Lingenfeld-Süd befand, vernahm sie zunächst ein lautes Knallgeräusch, woraufhin in der Windschutzscheibe ein Riss entstand.

Auf der nahe liegenden Brücke konnte die Fahrerin 3 Kinder feststellen. Die Kinder konnten durch die eingesetzten Beamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Ob die Windschutzscheibe infolge eines Steinwurfs durch die Kinder beschädigt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Kindern geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem PKW liegen geblieben

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 27.10.22 gegen 10:45 Uhr blieb ein PKW auf der linken Fahrspur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der AS Bellheim-Süd aufgrund eines leeren Tanks liegen. Durch die zur Verkehrssicherung hinzugekommenen Beamten konnte festgestellt werden, dass der 50-jährige Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weiterhin konnten bei dem Fahrer Betäubungsmittel typische Auffälligkeiten festgestellt werden. Nach einer Überprüfung des Fahrzeuges konnte zudem festgestellt werden, dass dieses sowie die angebrachten Kennzeichen am Vortag im Dienstbezirk der Polizei Philippsburg gestohlen wurden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Dem 50-jährige Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bis zur Beendigung der Abschlepparbeiten kam es für die Dauer von ca. einer Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bahnverkehr nach Verkehrsunfall vorläufig eingestellt

Rülzheim (ots) – Am Donnerstag 27.10.22 gegen 09:00 Uhr touchierte ein 42-jähriger Traktorfahrer aus dem Landkreis Germersheim mit einer am Traktor angebrachten Scheibenegge das Geländer einer Brücke entlang des Wirtschaftsweges zwischen der L540 und der B9. Infolge dessen wurden die Scheibenegge sowie die Brücke beschädigt.

Da das Brückengeländer instabil war, wurde die Feuerwehr zur Absicherung verständigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Infolge des Verkehrsunfalls fielen Bruchstücke der Brücke in das darunter befindliche Gleisbett, weshalb durch die Deutsche Bahn der Bahnverkehr bis zur Freigabe der Strecke eingestellt wurde.

Betrugsversuche über WhatsApp

Germersheim (ots) – Eine 85-Jährige und eine 42-Jährige zeigten sich von mutmaßlichen WhatsApp-Nachrichten ihrer Kinder, dass diese eine neue Handynummer hätten völlig unbeeindruckt und ignorierten die Nachrichten. Eine erneute Kontaktaufnahme fand nicht statt.

Aufgrund der dreisten Betrugsversuche wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Rufnummern stets misstrauisch. Die Täter lassen ihre Nachrichten oftmals mittels sogenanntem Call-ID-Spoofing unter fingierten Rufnummern erscheinen.

Ein Anruf bei der Polizei oder auch bei den Angehörigen, welche angeblich anfragen, kann hier einen Schadenseintritt verhindern.