Beleidigung Vollzugsbeamte

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 25.10.2022 gegen 20:15 Uhr, führten Vollzugsbeamte der Gemeinde Limburgerhof eine Personenkontrolle von zwei 18-Jährigen auf dem Schulhof der Rudolf-Wihr-Schule durch. Einer der beiden beleidigte während der Kontrolle die Bediensteten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Erfolgreicher Trickbetrug am Telefon

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 erhielt ein 80-Jähriger einen Anruf einer angeblichen Krankenhausmitarbeiterin des Klinikums Mannheim. Laut der Dame liege der Sohn des 80-Jährigen aufgrund einer Corona-Infektion auf der Intensivstation im Sterben. Um das Leben seines Sohnes zu retten, müsse aus der Schweiz ein Medikament für einen mittleren vierstelligen Betrag eingeflogen werden.

Zwischendurch wurde der 80-Jährige an einen angeblichen Professor des Krankenhauses weitergeleitet, welcher die Dringlichkeit der Behandlung bestätigte. Der Pilot, welcher das Medikament aus der Schweiz einfliegt, würde in Dannstadt zwischenlanden.

Der 80-Jährige übergab gegen 16:30 Uhr in der Brucknerstraße einem männlichen Abholer (ca. 1,75m groß; schlanke Statur; 40-50 Jahre alt; trug eine schwarze Maske, eine schwarze Lederjacke, dunkle Schuhe und eine dunkle Hose) einen mittleren 4-stelligen Betrag.

Während der gesamten Zeit wurde der 80-Jährige durch die Betrüger am Telefon gehalten, sodass dieser keine weiteren Personen informieren kann, dies ist ein gängiges Vorgehen der Täter.

Zeugen, die Angaben zu dem Geldabholer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: – Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte. – Für Behandlungen müssen Sie nicht im Voraus bezahlen. – Rufen Sie in solchen Fällen selbst im Krankenhaus an. Wählen Sie die Nummer selbst und lassen sich nicht durch die Betrüger verbinden.

Länderübergreifende Fahndungsaktion mit Schwerpunkten Wohnungseinbruch und Eigentumskriminalität

(ots) – Zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls waren am Donnerstag 27.10.2022 zwischen 10-18 Uhr bei einem Fahndungstag im Rahmen der Sicherheitskooperation (SIKO) der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, insgesamt 7 Streifen der Fahndungsdienste aus Walldorf, Südhessen und Schifferstadt auf den durch die Metropolregion verlaufenden Autobahnen unterwegs.

Schwerpunkte bildeten hierbei sowohl die A 5 und A 6, als auch die A 61. Vor allem überregional agierende Tätergruppierungen nutzen diese Hauptverkehrsrouten im Bereich des Dreiländerecks, um auf Einbruchtour zu gehen.

Insgesamt wurden bei der Aktion fast 70 Fahrzeuge und über 90 Personen einer selektiven Kontrolle unterzogen. Dabei konnten folgende Beanstandungen festgestellt werden:

Betäubungsmittelgesetz (Besitz bzw. Handel): 3 Diebstahl: 2 Unerlaubter Aufenthalt/Einreise: 3 Sonstige ausländerrechtliche Verstöße (Beschränkungen): 2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz: 3 Urkundenfälschung: 2 Waffengesetz: 2 Straßenverkehrsgefährdung: 1 Fahren unter Drogeneinwirkung: 1 Fahren ohne Fahrerlaubnis: 2 Festnahmen: 1.

Demnach kam es durch die Beamten der Polizei im Zuge der durchgeführten Kontrollen bei fast jeder vierten Person zu entsprechenden Beanstandungen.

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls musste eine Person festgenommen und einem Abschiebehaftrichter vorgeführt werden. Zudem konnten bei den Kontrollen mehrere Gramm Haschisch bzw. Marihuana beschlagnahmt werden.

Darüber hinaus wurden sowohl 2 gestohlene, amtliche Kennzeichen als auch die Totalfälschung einer ausländischen Fahrerlaubnis aufgefunden und sichergestellt.