Mainz (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei welchem sich der PKW überschlug. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der LKW von der A60 ab auf die Saarstraße in Richtung Mainzer Innenstadt. Der PKW, welcher mit 2 Personen besetzt war, befuhr die Saarstraße in gleicher Richtung.

Während die Fahrzeuge nebeneinander fuhren, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin sich der PKW überschlug.

Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden jeweils leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher auch unmittelbar an der Unfallörtlichkeit landete, jedoch nicht von Nöten war. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Richtungsfahrbahn der L419/Saarstraße Richtung Innenstadt war für die Dauer von etwa 1 Stunde gesperrt. Im Bereich der Anschlussstelle der A60 Saarstraße/Finthen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Mainz (ots) – Während einer Fahndung mit einem anderen Zusammenhang konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 am frühen Freitag 28.10.2022 ein E-Scooter festgestellt werden, welcher mit 2 Personen besetzt war. Da diese Fahrzeuge nur durch eine Person benutzt werden dürfen, sollten die Personen lediglich darauf hingewiesen werden.

Als die beiden jungen Fahrer die Polizisten bemerkte, zeigte der hintere Mitfahrer diesen mehrmals den Mittelfinger. Die Beamten wollten sodann die Männer kontrollieren, diese ergriffen jedoch die Flucht, zunächst mit dem E-Scooter und später zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten der 20-jährige Fahrer und der 21-jährige Mitfahrer gestellt werden.

Dem Mitfahrer wurde eröffnet, dass er sich einer Beleidigung strafbar gemacht hat. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von über 1 Promille. Dem 20-jährigen Fahrer aus Mainz wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 20-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Polizei informiert am “Tag des Einbruchschutzes”

Mainz (ots) – Der 2012 ins Leben gerufene “Tag des Einbruchschutzes” soll Bürgerinnen und Bürger auf die Gefahr vermehrter Einbruchsdelikte, die mit der früher einsetzenden Dunkelheit einhergehen, hinweisen und sie entsprechend sensibilisieren. In diesem Jahr findet der Tag des Einbruchschutzes am 30. Oktober statt.

Wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt das Einbruchsrisiko. Aber wie kann man sich gegen ungebetene Gäste im eigenen Heim schützen? Technische Sicherungsmaßnahmen beispielsweise an Türen oder Fenstern sind gut und richtig, aber es gibt auch Vorkehrungen, die kein Geld kosten.

Beraterinnen und Berater der polizeilichen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz werden am Sonntag, in der Zeit von 13:00-18:00 Uhr mit dem polizeilichen Sicherheitsmobil auf dem Gutenbergplatz zum Thema Einbruchschutz informieren. Nutzen Sie den “Mantelsonntag” und lassen sich am mobilen Beratungsstand der Polizei beraten.

Mainz-Bingen

Versuchter Einbruch am Tag

Gensingen (ots) – 26.10., Buchenweg, 19:00 Uhr. Am frühen Abend versuchten Unbekannte während der Abwesenheit der Besitzer in ein Einfamilienhaus einzudringen. Terrassentüre und Fenster hielten aber der Zerstörung stand.

Nachbarn verwechselten die dabei entstandenen Geräusche mit einer Holzzerkleinerung.

Die Polizei bittet um eventuelle Hinweise auf die Täter.