Frankfurt-Gallus: Diebe haben es auf Pakete abgesehen

Frankfurt (ots) – (di) Ein abgestelltes Fahrzeug eines Paketzustellers war das

Ziel zweier Diebe im Gallus. Neben mehreren Paketen entwendeten sie gestern

Morgen (27. Oktober 2022) auch noch persönliche Gegenstände des Fahrers.

Als ein Paketzusteller gestern Morgen gegen 10:10 Uhr in der Osloer Straße sein

Fahrzeug abstellte und Pakete auslieferte, machten sich zwei Unbekannte an dem

Wagen zu schaffen. Zunächst stahlen sie fünf Pakete und anschließend die

Geldbörse und das Mobiltelefon des Paketzustellers. Als dieser zu seinem

Fahrzeug zurückkam, konnte er die beiden Verdächtigen noch mit seinen

Gegenständen in den Händen sehen. Die beiden Männer nahmen jedoch in Richtung

Friedrich-Ebert-Anlage Reißaus und konnten unerkannt entkommen. Was sich in den

gestohlenen Paketen befand ist derzeit nicht bekannt.

Kurze Zeit später erkannte der Geschädigten einen der Diebe im Eingangsbereich

des Hauptbahnhofs wieder. Der Täter wurde daraufhin durch verständigte

Bundespolizisten festgenommen und an die Landespolizei übergeben. Er wurde nach

Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem

zweiten Täter dauern an.

Frankfurt-Fechenheim: Trunkenheitsfahrt endet in Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstagabend (27. Oktober 2022) meldete ein

48-jähriger Mann, dass ihm ein 32-jähriger Autofahrer in der Bebraer Straße

durch einen zügigen und aggressiven Fahrstil aufgefallen sei.

Gegen 19:45 Uhr teilte der 48-Jährige über den polizeilichen Notruf mit, dass er

einen Autofahrer in einem VW auf der Wächtersbacher Straße gesehen habe, der an

ihm mit erhöhter Geschwindigkeit vorbeigefahren sei. Darüber hinaus teilte der

32-Jährige den eingesetzten Kräften mit, dass der 48-Jährige mit seinem VW in

der Bebraer Straße zustehen gekommen sei. Nach dem Eintreffen der Polizei

verhielt sich der 32-Jährige sehr aggressiv gegenüber den Beamten, leistete

Widerstand und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Für weitere

Maßnahmen wurde der Beschuldigte mit auf die Wache genommen. Hier beruhigte sich

sein Gemütszustand. Ein bei dem 32-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von knapp 2,9 Promille.

Die Beamten leiteten Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den

VW-Fahrer ein, welcher nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort

entlassen wurde.

Frankfurt-Hausen: Verkehrsunfall – Pkw fährt gegen Oberleitungsmast

Frankfurt (ots) – (lo) In der gestrigen Nacht (27. Oktober 2022) verlor ein

Autofahrer in Hausen die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen

Oberleitungsmast. Unfallursache ist nach derzeitigen Ermittlungsstand ein

medizinischer Notfall des Fahrers. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 55.000

Euro.

Gegen 22:40 Uhr verlor der 63-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz wahrscheinlich

aufgrund kardiologischer Probleme während der Fahrt auf der Straße Am Hohen Weg

die Kontrolle und kam in Höhe der Straßenkreuzung zur Praunheimer Landstraße von

der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach daraufhin mehrere Zaunelemente der dortigen

Bahnanlage, überquerte die Bahnschienen, prallte gegen einen Oberleitungsmast

und kam zum Stehen. Zwei unbeteiligte Männer konnten den 63-Jährigen aus dem

Fahrzeug bergen. Durch Rettungskräfte erfolgte vor Ort die Erstversorgung und

das Verbringen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 63-Jährige verstarb jedoch

nach erfolgloser Reanimation. Der Bahnverkehr musste zeitweise eingestellt

werden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochnachmittag (26. Oktober 2022) kam es an der

Kreuzung „Ernst-Kahn-Straße / In der Römerstadt“ zu einem schweren

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden dabei

verletzt.

Ein 64-jähriger Mann befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Hyundai die Straße „In der

Römerstadt“ in Fahrtrichtung „Ernst-Kahn-Straße“ aus Richtung „Alt-Praunheim“

kommend. In Höhe der Hausnummer 141 fuhr dieser zunächst auf einen von einer

38-jährigen Frau gelenkten BMW auf. Kurz darauf setzte der Mann den Blinker,

fuhr in den Gegenverkehr und beschleunigte sein Fahrzeug stark. In der Folge

erfasste der 64-Jährige an einer Baustelle eine Warnbarke. Als er dann wieder

nach rechts einscherte, kollidierte er mit drei weiteren an einer roten Ampel

wartenden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Opel mit einem

63-jährigen Mann von der Fahrbahn gedrängt. Ein Peugeot mit einer 57-jährigen

Frau am Steuer wurde von der Ampel bis zur Mittelinsel der dortigen Kreuzung an

der Ernst-Kahn-Straße geschleudert. Ein von einer 59 Jahre alten Frau gefahrener

Hyundai wurde am Außenspiegel touchiert. Der 64-jährige Mann kam im weiteren

Verlauf mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen

Poller und ein Straßenschild, an welchen er zum Stehen kam. Vier der am Unfall

beteiligten Autofahrer wurden leicht verletzt. Der 64-jährige Unfallfahrer kam

aufgrund von neurologischen Auffälligkeiten zur medizinischen Untersuchung in

ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zwei

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Verkehr musste bis 19.00 Uhr umgeleitet werden. Im Rückstau kam es zu zwei

weiteren Unfällen mit Sachschäden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und zur genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Fahrraddiebe erbeuten E-Bike – Ortung führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Kurz weilte die Freude über die Beute. Mittels Ortung

konnte ein gestohlenes E-Bike wieder aufgefunden werden, das zuvor in der

Innenstadt gestohlen wurde. Die Festnahme zweier Männer im Bahnhofsviertel war

die Folge.

Ein 55-jähriger Frankfurter stellte sein E-Bike gegen 22:00 Uhr in der

Meisengasse ab. Als er dann um 22:45 Uhr dorthin zurückkam, musste er

feststellen, dass das Rad gestohlen wurde. Er konnte das E-Bike jedoch über ein

von ihm am Fahrrad angebrachten Sender orten. Die Spur führte ins

Bahnhofsviertel. In einem dortigen Hotel stellte die Polizei das Fahrrad sicher.

Dort wurden auch zwei Männer im Alter von 55 und 60 Jahren angetroffen und

festgenommen. Neben dem gestohlenen Fahrrad wurden noch weiteres mögliches

Diebesgut sowie Kokain und Streckmittel aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu

dauern an.

Die Beide Männer sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich nun

nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls sondern auch noch wegen des

Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt-Sachsenhausen: Einbruch in Gemüseladen endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Der Einbruch in einen Gemüseladen heute Nacht (28.

Oktober 2022) endete für einen 16-Jährigen nicht wie geplant. Zivilfahnder der

Polizei nahmen den jugendlichen Einbrecher am Schweizer Platz fest.

Der 16-Jährige fiel den Zivilbeamten kurz zuvor dabei auf, als er gegen 04:00

Uhr im Bereich des Schweizer Platzes probierte, an mehreren geparkten Fahrzeugen

die Türen zu öffnen. Da er hierbei keinen Erfolg hatte, setzte er an einem

Gemüseladen am Schweizer Platz an. Er schob einen Rollladen des Geschäftes hoch

und drückte die dahinter befindliche Fensterscheibe auf. Im Innenraum stahl er

Bargeld, ein Mobiltelefon sowie ein Paar Turnschuhe. Als der junge Mann das

Geschäft wieder durch das Fenster verließ, erfolgte die Festnahme. Bei ihm

konnte auch noch Einbruchswerkzeug gefunden werden.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls

verantworten. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Innenstadt: Rettungswagen geblendet

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am gestrigen

Donnerstagabend in der Innenstadt einen Rettungswagen geblendet zu haben.

Polizeibeamte fanden bei ihm ein Beweismittel auf.

Gegen 21:45 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt zu einer

hilflosen Person, als die Besatzung mit einem Laser geblendet wurde. Dem Fahrer,

welcher in seiner Wahrnehmung eingeschränkt war, gelang es dennoch, das Fahrzeug

sicher zur gemeldeten Örtlichkeit auf der Zeil zu befördern. Die

behandlungsbedürftige Person, welche sich zunächst renitent verhielt, konnte

medizinisch versorgt werden. Alarmierte Polizeibeamte, welche die Rettungskräfte

zunächst unterstützten, konnten bei der anschließenden Fahndung nach dem

Blender, diesen anhand seiner auffälligen roten Jogginghose noch in der Nähe an

der Konstablerwache festnehmen. Bei der Durchsuchung des erst 17-Jährigen fanden

sie einen Laserpointer auf. Das Beweismittel stellten sie sicher. Die

Polizeibeamten verbrachten den Jugendlichen auf die Polizeiwache.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte dessen Übergabe an einen

Erziehungsberechtigten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr ein.