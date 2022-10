Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Körperverletzung in der Weiseler Straße

Am Montag (24.10.22), hielt sich eine Gruppe Jugendlicher gegen 20.00 Uhr vor der Bäckerei in der Weiseler Straße auf. Sie saßen auf den dortigen Treppenstufen. Plötzlich stießen zwei weitere Jugendliche zu der Gruppe. Diese schlugen und traten offensichtlich grundlos auf einen 14-Jährigen aus der Gruppe ein. Er trug Verletzungen am Kopf und Körper, sowie am Handgelenk davon. Erst als sich eine weitere Gruppe, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufhielt einmischte und die Angreifer abdrängte, konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Bei den zwei Unbekannten soll es sich um 15 -16 Jahre alte Jugendliche halten. Der erste Jugendliche wird als war etwa 170 cm groß und kräftig beschrieben, er hatte braune Haare und trug eine schwarze Weste. Der Zweite soll rund 180 cm groß sein und schwarze Haare haben. Er trug eine Art Umhängetasche mit sich.

Die beiden unbekannten Täter flüchteten in Richtung Bahnhof.

Die Polizei Butzbach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise:

Wer gehört zur Gruppe, die Zivilcourage bewiesen und

eingeschritten sind?

eingeschritten sind? Wer kann Angaben zu den unbekannten männlichen Jugendlichen

machen?

machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Büdingen: mit Schusswaffe bedroht

Wegen Bedrohung mit einer Schusswaffe ermittelt derzeit die Büdinger Polizei. In der vergangenen Nacht (28.10.2022) kam es in einer Spielothek „An der Saline“ zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als der 37-jährige Geschädigte die Spielothek gegen 03:30 Uhr verließ, passte ihn sein Kontrahent vor dem Gebäude ab. Es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung in dessen Folge der Unbekannte eine Schusswaffe zog und den aus Büdingen stammenden 35-Jährigen bedrohte. Dieser entriss dem Mann die Waffe, bei der es sich offenbar um eine Schreckschusswaffe handelte, und begab sich zur Polizei. Der Täter flüchtete. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 9648-0.

Karben-Groß-Karben: Pedelec geklaut

Um noch schnell seinen Fahrradhelm zu holen, stellte ein 61-Jähriger sein Pedelec an der offenen Hauseingangstür ab. Als er etwa fünf Minuten später losfahren wollte, war das 1.500 Euro teure Bike verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und fragt: Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die gestern Nachmittag (27.10.2022), um 15:30 Uhr, in der Straße „Auf der Warte“ zuschlugen? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Husqvarna Light Tourer 1 machen? Zeugen werden gebeten, die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0 zu kontaktieren.

Friedberg- in Mazda gegriffen

Im Zeitraum zwischen Dienstag (25.10.2022), 15:00 Uhr und Donnerstag (27.10.2022), 17:45 Uhr machten sich Unbekannte in der Straße „An der Seewiese“ an einem Mazda 3 zu schaffen. Sie schlugen die hintere Scheibe der Beifahrerseite des blauen Autos ein, entriegelten die Tür der Beifahrerseite und griffen in das Fahrzeug. Dort stahlen sie CD´s und einen Regenschirm. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.