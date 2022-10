Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 26.10.22, 14:00 Uhr und dem 27.10.22, 13:50 Uhr wurde in der Steingasse in Meißner-Vockerode ein weißer Pkw Mini durch Unbekannte beschädigt. Der auf dem Grundstück geparkte Pkw wurde im Bereich der Fahrertür zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am 27.10.2022, um 16:55 Uhr, kam es in Grandenborn zu einer Unfallflucht durch einen LKW. Der unbekannte Fahrer beschädigte mit dem Kofferaufbau seines Fahrzeugs im Netraer Weg die Dachrinne eines Hauses, welches zur Straße „Weite Gasse“ gehört, wodurch ein Sachschaden von 300 EUR entstand. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallverursacher anhielt, sich jedoch nicht um den Schaden kümmerte und seine Fahrt fortsetzte. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 26.10.2022, 18:00 Uhr und dem 27.10.2022, 12:00 Uhr ereignete sich in Witzenhausen eine Unfallflucht, wobei ein Pkw beschädigt wurde. Eine unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren in der Wickfeldtstraße mit einem geparkten blauen Pkw Skoda zusammen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 750 EUR. Daraufhin verließ der Unfallverursacher den Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Verkehrsschild entfernt

Unbekannte Täter haben am gestrigen Abend, um 23:05 Uhr, ein Verkehrsschild im Bereich der Einmündung „An der Bohlenbrücke/ Hinter dem Deich“ in Witzenhausen aus der Bodenhalterung herausgehoben und dieses auf der Fahrbahn abgelegt. Durch einen Zeugen wurde das Geschehen bemerkte, dieser räumte das Verkehrszeichen von der Fahrbahn, so dass es zu keinem Unfall kam. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Witzenhausen steckten das Verkehrszeichen wieder in die Bodenhalterung; ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise: 05542/93040.