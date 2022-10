Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Hoher Sachschaden nach Graffiti-Schmierereien, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag richteten Unbekannte hohen Sachschaden durch zahlreiche Farbschmierereien in Bad Arolsen an.

Die Unbekannten beschmierten Wände und Türen an zwei Schulen, einem Baucontainer auf einem Schulgelände sowie die Rückseite einer Fahrplanvitrine an einer Bushaltestelle. Die Tatorte befinden sich alle in Bad Arolsen in der Großen Allee. Die Täter benutzten die Farben Weiß, Silber, Grün und Lila. Sie brachten verschiedene Schmierereien auf, unter anderem auch die Buchstaben und Worte „ADHS“, „picco“, „SHRILL“ und „DINGS“.

Die Ermittler der Polizeistation Bad Arolsen gehen von einem Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro aus und suchen Zeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0569197990.