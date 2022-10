Mit mehreren Haftbefehlen gesuchter 35-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter gestoppt

Vellmar (Landkreis Kassel): Den richtigen Riecher hatte am gestrigen Donnerstagabend in Vellmar eine Streife des Polizeireviers Nord, als sie einen Mann auf einem E-Scooter stoppte. Der Elektroroller war ihnen gegen 21:30 Uhr in der Straße „Zum Feldlager“ aufgefallen, da er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war und kein Versicherungskennzeichen hatte. Sofort merkten die Polizisten, dass der 35-jährige Fahrer bei der Kontrolle sehr nervös war. Der Grund hierfür offenbarte sich bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien: Gegen den Mann lagen gleich drei Haftbefehle wegen verschiedener Straftaten vor. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der 35-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren war, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. In seiner Tasche fanden die Beamten darüber hinaus 18 Gramm Amphetamine und beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Zu guter Letzt stellten die Polizisten bei der Überprüfung des E-Scooters fest, dass der Roller im August im Kasseler Stadtteil Fasanenhof gestohlen worden war. Der 35-Jährige wurde anschließend zur Verbüßung einer Haftstrafe von sieben Monaten in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Unbekannte setzen VW Kleinbus im Ostring in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: In der Nacht zum heutigen Freitag kam es im Ostring, nahe der Schützenstraße, in Kassel zum Brand eines geparkten VW Kleinbusses. Eine vorbeifahrende Autofahrerin war gegen 2:10 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Frontbereich des schwarzen VW T5 einer Firma aus Kassel brannte in der Folge völlig aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach Schätzung der ermittelnden Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die am heutigen Morgen das sichergestellte Fahrzeugwrack untersucht haben, beläuft sich der Sachschaden auf ca. 30.000 Euro. Nach ihren ersten Ermittlungen deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Nun bitten die Ermittler des K 11 Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Wohnmobil in Zentgrafenstraße in Kassel gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel-Kirchditmold: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Kasseler Zentgrafenstraße, nahe der Straße „Kasselfeld“, ein silbergraues Wohnmobil von Pössl gestohlen. Der Besitzer hatte das Fehlen des Fahrzeugs am heutigen Morgen festgestellt und die Polizei gerufen. Von dem drei Jahre alten Wohnmobil Pössl Citroen Jumper im Wert von ca. 50.000 Euro fehlt trotz sofort eingeleiteter europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Wohnmobil, an dem die Kennzeichen KS-RH 2000 angebracht waren, verfügt über Serienausstattung, hat 5-Stern-Alufelgen und eine Anhängerkupplung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wohnmobils nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Zahlreiche Graffiti-Schmierereien in Kaufungen: Polizei sucht Zeugen

Kaufungen (Landkreis Kassel): Einen Sachschaden, der voraussichtlich im Bereich mehrerer Tausend Euro liegt, haben Unbekannte in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag (21.10. bis 22.10.22) in Kaufungen angerichtet. An unterschiedlichen Hauswänden, Mauern, einer Scheune, Bänken, Straßenschildern, Mülleimern, Stromkästen, Altglascontainern und Briefkästen hinterließen die Täter über 30 Graffitis. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe noch nicht zur Identifizierung der Täter führen konnten, erhoffen sich die Ermittler nun, entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Beamten des Polizeireviers Ost, die am vergangenen Samstag wegen der Graffitis gerufen wurden, entdeckten schlussendlich zahlreiche Schmierereien in schwarzer, lila und grüner Farbe. Bei den bisherigen Ermittlungen konnten die Polizisten in Erfahrung bringen, dass die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, ihr Unwesen getrieben hatten. Die Tatorte befinden sich im Bereich „Am Haferbach“, Leipziger Straße, Lindenweg, „Im Feldhof“ und der Mittelstraße. Offenbar wahllos hinterließen sie dort die Schriftzüge „ACAB“, weitere nicht lesbare Schriftzüge sowie Zeichen und Zahlenkombinationen, die von politisch linksmotivierten Gruppierungen verwendet werden.

Wer in der Tatnacht verdächtige Personen in Niederkaufungen gesehen hat und den Ermittlern der EG 4 der Kasseler Polizei Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Polizeipräsidium Nordhessen: 17 engagierte Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren erfolgreich ausgebildet

POL-KS: Polizeipräsidium Nordhessen: 17 engagierte Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren erfolgreich ausgebildet

Bild-Infos Download

Nach einer zweitägigen Beschulung durch das für Präventionsarbeit zuständige Hauptsachgebiet E 4 des Polizeipräsidiums Nordhessen dürfen sich jetzt 17 Bürgerinnern und Bürger Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren (SfS) nennen, die zukünftig ehrenamtlich in ihren Heimatorten zum Einsatz kommen.

Die SfS fungieren dort als kompetente Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren. In ihrem kommunalen Einsatz unterstützen sie dabei die Polizei in ihrer Präventionsarbeit. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen und den Kommunen informieren sie kostenlos über Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention, wie zum Beispiel die sichere aktive sowie passive Teilnahme am Straßenverkehr oder klären über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen auf.

Hintergrund des 2016 vom Land Hessen ins Leben gerufenen SfS-Programms ist die traurige Tatsache, dass immer mehr ältere Menschen Opfer von Straftaten wurden und dabei die Täter teilweise in perfider Weise die Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit gerade der Seniorinnen und Senioren ausnutzten. Aus Scham der Opfer, auf solche Maschen hereingefallen zu sein, scheuen viele zudem den Gang zur Polizei. Aber nicht nur die Kriminalitätsverhütung, sondern auch die sichere Teilnahme am Straßenverkehr sind Schwerpunkte des SfS-Programms und des in der letzten Woche durchgeführten Seminars.

Die 17 neuen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren, zehn Frauen und sieben Männer im Alter von 51 bis 81, die aus der Stadt Kassel sowie den vier Landkreisen des PP Nordhessen stammen, wurden zu Beginn ihres Seminars vom Leiter des Abteilungsstabes, dem Leitenden Polizeidirektor Marco Bärtl begrüßt. Zum Abschluss des zweitägigen Seminars bedankte sich Herr Bärtl für das vorbildliche Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und händigte ihnen ein Zertifikat für die erfolgreich absolvierte Schulung aus.

Der Bedarf an SfS beim Polizeipräsidium Nordhessen ist aber immer noch hoch und bei weitem noch nicht gedeckt. Wer sich also für diese ehrenamtliche Aufgabe interessiert, kann sich gerne telefonisch unter 0561-17171 oder per Mail unter seniorenpraevention.ppnh@polizei.hessen.de an die Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Nordhessen wenden.

Jugendlichem wird in Homberg/Efze das Mobiltelefon geraubt

Ein 16-jähriger Jugendliche war am Donnerstag Abend gegen 21:40 Uhr in Homberg/Efze in der Freiheiter Straße in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er fünf bis sechs männlichen Personen begegnete. Aus dieser Gruppe kam eine männliche Person auf ihn zu, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Mobiltelefons. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe in Richtung des Kreisels „Drehscheibe“,an dem die Kasseler Straße und die Ziegenhainer Straße aufeinander treffen. Der mit einem Messer bewaffnete Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 25 bis 30 Jahre alt

ca. 2 m groß

korpulent, ca. 130 KG schwer

lange, gewellte, dunkelbraune bis schwarze Haare

ca. 4 bis 5 cm langer, dunkler, dichter Vollbart

Bekleidung: schwarze Winterjacke, dunkelblaue, weite Jeans, weiße Turnschuhe der Marke „Nike Airmax“, auffälliger Goldschmuck in Form von mehreren Ringen

Die Person sprach mit Akzent und einer krächzender Stimme. Das Messer hatte einen schwarze Griff und eine ca. 20 cm lange, silberne Klinge .

Die anderen Personen aus der Gruppe können nicht beschrieben werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei suchen Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit dem Raub im Zusammenhang stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561 9100 entgegengenommen.