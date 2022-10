Alleinunfall

Petersberg. Eine 80-jährige VW-Fahrerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (26.10.) leicht verletzt. Sie befuhr, gegen 10.45 Uhr, die Bergstraße in Fahrtrichtung Lehnerz. In Höhe der Hausnummer 37 verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Mauer und kam anschließend zum Stehen. Die 80-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Unfall mit Radfahrerin

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (27.10.) erlitt eine 50-jährige Radfahrerin aus Schlüchtern leichte Verletzungen. Sie befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, gegen 21 Uhr, den Radweg der Kurfürstenstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Straße „An der Waides“ kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 86-jährigen Fahrerin, welche die Kurfürstenstraße in Richtung Leipziger Straße befuhr und nach links in die Straße „An der Waides“ abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.10.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Bebra die Europaallee in Richtung Europakreisel. Ein 32-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich den Radweg in Richtung Europakreisel und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dort über den Fußgängerüberweg die Straße kreuzen. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Radfahrer stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Unfallflucht

Philippsthal. Am Donnerstag (27.10.), in der Zeit von 9:30 bis 9:40 Uhr, parkte ein 31-jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Schenklengsfeld auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel und der linken hinteren Tür fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Freiensteinau. Am Donnerstag (27.10.), gegen 8:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Master nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Landesstraße von Gunzenau herkommend in Richtung Ober-Moos. Im Kreuzungsbereich zur Landesstraße von Nieder-Moos / Freiensteinau stieß er mit einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Opel Astra die Landesstraße in Richtung Freiensteinau befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel anschließend noch gegen den Renault Master eines 24-Jährigen geschleudert, welcher die Landesstraße in Richtung Gunzenau befuhr. Die 61-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Außerdem entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Bundespolizei-Einsatz am ICE im Bahnhof Fulda – Mann droht

Frau mit Messerattacke

Fulda (ots) – Weil ein alkoholisierter und aggressiver Mann einer Frau gedroht

hatte, stoppte heute Mittag (28.10.2022, ca. 13 Uhr) der ICE 76 auf der Fahrt in

Richtung Norden außerplanmäßig im Bahnhof Fulda.

Verletzt wurde zum Glück niemand

Ein 40-Jähriger aus Berlin soll einer Reisenden gegenüber geäußert haben, dass

er sie beim Aussteigen abstechen würde. Aus Sicherheitsgründen hatte der Zugchef

das Bordrestaurant bereits vor der Ankunft in der Domstadt räumen lassen. Den

aggressiven Mann schloss der Bahnmitarbeiter im Speisewagen ein.

1,7 Promille – Kein Messer gefunden

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Messer

fanden die Bundespolizisten bei der Durchsuchung des Mannes nicht. Zur

Identitätsfeststellung musste der 40-Jährige die Beamten zur Wache begleiten.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Der ICE 76 konnte seine Fahrt anschließend mit Verspätung fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Berliner wieder frei.

Hilders. Am Freitagvormittag (28.10.), gegen 10.50 Uhr, kam es auf einem Schotterweg zwischen Brand und Wickers – im Bereich einer Burgruine – zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Hofbieber den Feldweg von Brand kommend in Richtung Wickers. Zeitgleich lenkte ein 20-Jähriger Mann aus Tann einen Sprinter auf dem Feldweg in entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer dabei frontal. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. An dem Fahrrad sowie dem Fahrzeug entstand Gesamtsachschaden von circa 3.600 Euro.

Renitenter Fahrgast verletzt Polizisten aus Bayern (FOTO)

Fulda (ots) – Im Rahmen der Unterstützung einer Zugbegleiterin bei der

Fahrscheinkontrolle wurde gestern Nachmittag (27.10.) ein 42-jähriger

Polizeibeamter aus Bayern leicht an der Hand verletzt.

Ein 23-jähriger Asylbewerber aus Borken war ohne Fahrkarte im ICE von

Kassel-Wilhelmshöhe in Richtung Fulda unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte er

sich unkooperativ und schlug dabei dem Polizisten aus dem Landkreis

Aschaffenburg auf die Hand.

Nach der Ankunft im Bahnhof Fulda übernahmen Beamte vom Bundespolizeirevier den

23-Jährigen. Dieser musste die Bundespolizisten zur Wache begleiten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren

wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen

Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Diebstahl aus Auto

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstag (22.10.) und Donnerstag (27.10.) eine Geldbörse samt Inhalt, eine Digitalkamera sowie einen Fahrzeugschein im Gesamtwert von rund 210 Euro aus einem weißen VW T5. Zur Tatzeit war der Pkw in der Straße „Zum Güterbahnhof“ abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrskontrollen zum Schulanfang nach den Ferien

Osthessen. Nach den Herbstferien führt die osthessische Polizei wieder verstärkt Verkehrskontrollen auf Schulwegen und unmittelbar vor Schulen durch, um auf die besonderen Sicherheitsbedürfnisse von Kindern im Straßenverkehr hinzuweisen.

Kinder gehören zu der Gruppe der „schwächsten Verkehrsteilnehmer“ und nehmen den Straßenverkehr aus einem ganz anderen Blickwinkel wahr. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen oftmals kaum oder gar nicht einschätzen. Um den daraus resultierenden Gefahren entgegenzuwirken, bedarf es einer besonders rücksichtvollen und vorausschauenden Fahrweise aller Fahrzeugführenden, denn:

Überhöhte Geschwindigkeit stellt insbesondere für Kinder eine erhöhte Gefahr dar. Entscheidend für den Anhalteweg eines Autos ist das gefahrene Tempo. So nimmt eine Vollbremsung bei 60 km/h bis zu 50 Meter in Anspruch. Ist ein Fahrzeug nun mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, kann es passieren, dass Kinder sich verkalkulieren und so beispielsweise unwissentlich im Gefahrenbereich eine Straße überqueren oder plötzlich und unerwartet vor einem Auto auftauchen.

Allen Erwachsenen sollte bewusst sein, dass sie auch im Straßenverkehr eine Vorbildfunktion haben und durch richtiges Verhalten einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Auch Eltern können erheblich zur Gefahrenminimierung beitragen:

Viele Eltern, die sogenannten „Elterntaxis“, bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In diesem Zusammenhang appelliert die osthessische Polizei: Es sollte nur in Ausnahmefällen für den Schulweg auf das Auto zurückgegriffen werden. Wenn Kinder zu Fuß zur Schule gehen, lernen sie die aktive Teilnahme am Straßenverkehr. Zuvor sollte der Schulweg bereits mehrfach mit den Kindern abgelaufen worden und auf Gefahrenstellen hingewiesen worden sein. Besser als allein läuft es sich außerdem mit anderen Kindern zur Schule. Es ist aber wichtig, sich nicht zu sehr von den Gesprächen mit Klassenkameraden und Freunden ablenken zu lassen, sondern aufmerksam zu bleiben. Zudem sollten Kinder den Gehweg nutzen und Abstand zum Straßenrand halten. Ist keine Ampel, kein Zebrastreifen und keine Verkehrsinsel in Sicht, sollte die Straße dort überquert werden, wo möglichst wenig Verkehr und die Straße gut einzusehen ist. Achtung: Erst nach links, dann nach rechts und dann wieder nach links blicken und sich vergewissern, dass die Straße auch wirklich frei ist.

Wenn ein Kind doch mit dem Auto zur Schule gebracht wird, müssen vorgeschriebene Rückhalteeinrichtungen vorhanden sein. Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder einer Körpergröße unter 150 Zentimetern dürfen nur mit den vorgeschriebenen Kindersitzen in einem Kraftfahrzeug transportiert werden – im Idealfall auf der Rückbank des Autos, dort ist es am Sichersten. Nach Möglichkeit sollten die Kinder auf der verkehrsabgewandten Seite aus dem Fahrzeug steigen.

Grundsätzlich gilt: Stress und Hektik am Morgen bitte vermeiden und sich rechtzeitig zur Schule auf den Weg machen.

Kontrollen der osthessischen Polizei in der kommenden Woche

Um ein möglichst sicheres An- und Heimkommen der Kinder gewährleisten zu können, werden Beamte der Polizei Osthessen im Rahmen der landesweiten Verkehrspräventionskonzeption „Schule beginnt“ auch in der Woche vom 31. Oktober 2022 bis 6. November 2022 wieder auf verschiedenen Schulwegen verstärkt Präsenz zeigen.

Geschäftseinbruch

Flieden. Ein Lebensmittelgeschäft in der Schlüchterner Straße wurde am frühen Freitagmorgen (28.10.), gegen 0.20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Aus der Auslage im Kassenbereich entnahmen die Langfinger anschließend mehrere Packungen Zigaretten. Vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms, flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts, sind bislang noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte brachen am Donnerstagmorgen (27.10.), gegen 5 Uhr, die Tür einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Heinrichstraße auf. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Mittelrode. In ein Einfamilienhaus in der Straße „Gartenfeldring“ brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (26.10.) und Donnerstagnachmittag (27.10.) ein. Durch das Zerstören eines Kellerfensters gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Am Donnerstag (27.10.) kam es gegen 10.38 Uhr in der Ortslage Morles zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorrad, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 67-Jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Steinfurt befuhr die Hofbieberer Straße in Richtung Morles. Ein 54-Jähriger Lkw-Fahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Hofbieberer Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000,- Euro geschätzt.