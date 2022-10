Wiesbaden: Die Polizei-News

Mann nach Kneipenbesuch beraubt,

Wiesbaden, Bismarckring, 28.10.2022, gg. 05.30 Uhr

(pa)Am frühen Freitagmorgen wurde einem 41-Jährigem im Bismarckring die

Geldbörse geraubt. Gegen 05.30 Uhr befand sich der in Schleswig-Holstein

wohnhafte Mann auf dem Weg von einer Kneipe in ein Hotel. Begleitet wurde er von

einem bislang unbekannten Mann, der dem ortsunkundigen Geschädigten im Lokal

angeboten hatte, ihn in das Hotel zu bringen. Plötzlich habe der Unbekannte dem

41-Jährigen ein Bein gestellt und ihn zu Boden gestoßen, und ihm daraufhin die

Geldbörse entwendet. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung

geflüchtet. Der durch die Tat leicht verletzte Geschädigte beschrieb den Räuber

als etwa 35 Jahre alt und circa 180cm groß. Er soll einen Dreitagebart gehabt

haben. Getragen habe der Mann einen hellen Kapuzenpullover mit unbekannter

Aufschrift und blaue Jeans. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0.

Schockanruf: Senior übergibt hochwertigen Schmuck an Betrüger, Wiesbaden,

Bahnhofstraße / Kriftel, Donnerstag, 27.10.2022, 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Betrüger haben gestern einen über 80 Jahre alten Mann aus Kriftel hinters

Licht geführt und letztlich Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro

erbeutet. Dabei gaben sich die Kriminellen als Schwiegertochter, Polizeibeamter

und Pflichtverteidiger des Angerufenen aus. Zunächst hatte sich eine perfide

Täterin telefonisch bei dem Geschädigten gemeldet, als seine Schwiegertochter

ausgegeben und von einem schweren Verkehrsunfall berichtet, in den sein Sohn

verwickelt worden sei. Lediglich die Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000

Euro könne nun die Entlassung des Sohnes aus dem Polizeigewahrsam ermöglichen.

Nach weiteren manipulativen Anrufen eines falschen Polizeibeamten und eines

angeblichen Pflichtverteidigers kam es gegen 17:00 Uhr zur Übergabe von

Wertgegenständen in der Bahnhofstraße in Wiesbaden im Bereich der dortigen

Kindertagesstätte. Dort traf der Senior auf eine etwa 1,65 Meter große Frau mit

schulterlangen braunen Haaren, die einen bunten Mantel trug und den Schmuck

entgegennahm.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen

übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0

entgegengenommen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, 27.10.2022, 19.15 Uhr bis 21.15

Uhr

(pa)In der Schiersteiner Heinrich-Zille-Straße waren am Donnerstagabend

Einbrecher am Werk. Zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr wurde die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zum Ziel bislang unbekannter Täter.

Diese öffneten die Terrassentür der Wohnung gewaltsam und durchsuchten die Räume

anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten

daraufhin unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Trickdieb stiehlt hochwertige Armbanduhr, Wiesbaden, Wilhelmstraße,

Donnerstag, 27.10.2022, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagvormittag ist in der Wilhelmstraße ein älterer Mann Opfer von

Trickdieben geworden. Der über 70-jährige Geschädigte gab gegenüber der Polizei

an, dass er zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der

Wilhelmstraße saß, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte. Dieser habe ihm

unvermittelt eine Münze in die Hand gedrückt und sei weitergegangen. Wie der

Geschädigte kurz darauf reflektierte, muss der etwa 35 Jahre alte Dieb diesen

Moment geschickt genutzt haben, um die hochwertige Armbanduhr zu lösen und

unbemerkt zu entwenden. Der Täter soll südosteuropäisch ausgesehen und schwarze,

gescheitelte Haare sowie markante Lippen gehabt haben. Zudem ist davon

auszugehen, dass der Täter einen Komplizen hatte, der das spätere Opfer zunächst

ausgespähte.

Hinweise zu dem Trickdiebstahl nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin, Wiesbaden, Biebrich, Breslauer Straße,

Donnerstag, 27.10.2022, 11:30 Uhr

(jn)Donnerstagmittag wurde eine über 90 Jahre alte Seniorin in der Breslauer

Straße in Biebrich das Opfer falscher Handwerker. Gegen 11:30 Uhr klingelten

diese an ihrer Wohnungstür und gaben sich als Handwerker aus, die unter einem

Vorwand um Einlass baten. Die Geschädigte gewährte den beiden Zutritt, woraufhin

ein Täter die Frau ablenkte, während der Zweite nach potentiellem Diebesgut

suchte. Letztlich flüchtete das Duo mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren

Tausend Euro. Ein „Handwerker“ wird als circa 50 Jahre alt, etwa 180 groß und

dick beschrieben. Er soll kurze helle Haare und ein rundes Gesicht gehabt haben

und ein beigefarbenes Hemd mit Warnweste darüber getragen haben. Der zweite

Täter sei ebenfalls dick und blond gewesen. Auch er trug eine Warnweste.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 zu melden.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Versuchter Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden, Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, 26.10.2022, 19.00 Uhr bis

27.102022, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag kam es in Biebrich zu einem Einbruchsversuch in

einen Kiosk. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen machten sich Unbekannte

an der Zugangstür eines in der Albert-Schweitzer-Allee befindlichen Kiosks zu

schaffen. Die Hebelversuche der Täter blieben zwar erfolglos, jedoch richteten

sie einen Schaden von rund 500 Euro an. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Scheibe an Bus eingeworfen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Willy-Brandt-Allee, 27.10.2022, 18.55 Uhr

(pa)Im Rheingauviertel zerstörte ein junger Mann am Donnerstagabend mutwillig

eine Glasscheibe eines Linienbusses. Der Bus befand sich gegen 18.55 Uhr an

einer Bushaltestelle in der Willy-Brandt-Allee, als beim Anfahren jemand eine

Glasflasche durch die Scheibe der mittleren Fahrzeugtür warf. Anschließend

flüchtete die Person in Richtung Dotzheimer Straße. Der Täter soll etwa 16 bis

20 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen sein. Er habe eine trainierte Figur

und kurzes dunkles Haar gehabt. Getragen habe der Mann ein graues T-Shirt und

Jeans. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der

Rufnummer (0611) 345 – 2340 entgegen.

Autoreifen zerstochen,

Wiesbaden, Elsässer Platz, Feststellung: 27.10.2022, 21.00 Uhr

(pa)Auf dem Elsässer Platz haben Unbekannte an zwei geparkten Pkw jeweils einen

Reifen zerstochen. Durch die am Donnerstagabend gemeldete Tat entstand an den

Fahrzeugen – einem Toyota Landcruiser und einem Range Rover Sport – ein Schaden

von insgesamt etwa 500 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich

unter der Rufnummer (0611) 345 – 2340 bei der Ermittlungsgruppe der 3.

Polizeireviers zu melden.

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Saarstraße, Donnerstag,

27.10.2022, 19:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf

der Saarstraße schwer verletzt. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem Mountainbike

die Sylter Straße und bog in die Saarstraße ein. Am dortigen Schutzstreifen für

Radfahrer kam es zur Kollision mit dem VW eines 57-Jährigen, wobei der Radfahrer

zu Boden stürzte. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der 58-Jährige vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es genau zu dem Unfall

gekommen ist, ermittelt die Polizei in Biebrich. Der Radfahrer konnte noch nicht

zum Sachverhalt vernommen werden. Das 5. Polizeirevier bittet unter der

Rufnummer 0611/ 345-2540 um Hinweise zum Unfallhergang.

Fußgängerin von Pkw angefahren,

Wiesbaden, Biebricher Allee / Konrad-Adenauer-Ring, 27.10.2022, gg. 23.35 Uhr

(pa)Am späten Donnerstagabend ereignete sich in der Biebricher Allee ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Gegen 23.35 Uhr

beabsichtigte ein 38-jähriger Audi-Fahrer, von der Biebricher Allee in den

Konrad-Adenauer-Ring abzubiegen. Dabei achtete der Mann nicht ausreichend auf

den Fußgängerverkehr, für den die dortige Ampel ebenfalls Grün zeigte. Dies

hatte zur Folge, dass die Front des Audi gegen eine 54-jährige Fußgängerin, die

gerade den Konrad-Adenauer-Ring überqueren wollte, stieß. Die Frau sprang zur

Seite, kam dabei zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden

u. der Wiesbadener Kriminalpolizei: 24-Jähriger nach tödlichem

Verkehrsunfall in Untersuchungshaft, Ermittlungen wegen Verdachts des

Mordes

Wiesbaden (ots) – (pa)Nachdem es auf dem Wiesbadener Gustav-Stresemann-Ring am

Samstagabend (22.10.2022) zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

gekommen war, in dessen Folge ein 30-jähriger Autofahrer ums Leben kam, befindet

sich der mutmaßliche Unfallverursacher – ein 24 Jahre alter Wiesbadener – nun in

Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-jährige

Mercedesfahrer bei erheblich überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht der an der

Unfallstelle befindlichen Ampel ignoriert hatte. Zeugenangaben zufolge soll er

im Vorfeld des Zusammenstoßes durch eine grob verkehrswidrige Fahrweise

aufgefallen sein. Es besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige ein verbotenes

Kraftfahrzeugrennen durchführte. Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse

entschied die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, dass Ermittlungen wegen Verdachts

des Mordes geführt werden. Weiterhin beantragte sie einen Haftbefehl gegen den

Tatverdächtigen. Der 24-Jährige, der das Krankenhaus mittlerweile wieder

verlassen konnte, wurde am Donnerstag festgenommen und dem Haftrichter

vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Darüber hinaus stellte die Polizei am Donnerstag den Audi eines 41-Jährigen

sicher, der im Verdacht steht, möglicherweise an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen mit dem Mercedes beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen

hierzu sowie zum Hergang des Zusammenstoßes selbst dauern weiterhin an. Die

Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang weiterhin Personen, die Angaben

zum Unfallhergang oder dem Geschehen vor dem Unfall machen können, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Die beiden zuvor in der Sache veröffentlichten Pressemitteilungen sind unter den

folgenden Links zu finden:

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Feuer beschädigt evangelische Kirche,

Walluf, Schöne Aussicht,

27.10.2022, 17:10 Uhr,

(mas) In Walluf wurde am Donnerstagabend die evangelische Kirche in der Straße

„Schöne Aussicht“ durch ein Feuer beschädigt. Zeugen alarmierten am frühen

Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, da es in der

offenen evangelischen Kirche in Walluf zu einem Brand gekommen war. Durch die

eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort mehrere Personen angetroffen werden,

von denen zwei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht werden

mussten. Noch während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die mehreren kleinen

Brandherde innerhalb der Kirche bekämpften, begann die Polizei mit der

Tatortaufnahme. Im Rahmen der Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass eine

zuvor ins Krankenhaus verbrachte 43-Jährige möglicherweise mit der

Brandentstehung in Verbindung stehen könnte. Zeugen berichteten, dass sich die

Dame zuvor verdächtig in dem Gotteshaus benahm und einen verwirrten Eindruck

machte. Nachdem die allgemein-medizinische Behandlung im Krankenhaus

abgeschlossen war, wurde die Tatverdächtige einer psychiatrischen Klinik

zugeführt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

Einbrecher scheitern in Niedernhausen,

Niedernhausen, Panoramastraße, Rautenweg, 24.10.2022, 11:00 Uhr – 25.10.2022,

04:30 Uhr; 26.10.2022, 19:00 Uhr – 27.10.2022, 07:15 Uhr,

(mas) In Niedernhausen scheiterten sowohl von Montag auf Dienstag, als auch von

Mittwoch auf Donnerstag, Täter beim Versuch in Wohnhäuser einzubrechen. Allen

Versuchen zum Trotz hielt in der Montagnacht ein Fenster im Rautenweg den

Bemühungen der Einbrecher stand und zwang sie zur Aufgabe. Durch das Einwirken

der Täter auf das Fenster entstand Sachschaden von geschätzt 2000EUR. In der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag blieben ebenfalls alle Versuche erfolglos, als

die Unbekannten auf eine Hauseingangstür in der Panoramastraße einwirkten.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 EUR. In beiden Fällen

konnten die Täter unerkannt fliehen. Hinweise nehmen die zuständigen

Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Verletzte bei Zusammenstoß in Oestrich-Winkel,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

27.10.2022, 19:45 Uhr,

(mas) In Oestrich-Winkel kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der 18-jährige Fußgänger überquerte die

Rheingaustraße im Ortsteil Mittelheim, als es zum Unfall kam. Ein 53-Jähriger

BMW befuhr die Rheingaustraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte in

die Rebhangstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der BMW-Fahrer

den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger und es kam trotz des eingeleiteten

Bremsmanövers zum Kontakt zwischen beiden Beteiligten. Der Fußgänger wurde

leicht verletzt musste aber in der Folge nicht weitergehend behandelt werden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B417, Gemarkung Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.