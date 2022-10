Zimmerbrand – 1 Person mit Verletzungen in Spezialklinik

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 03:47 Uhr, wird ein Zimmerbrand in der Gabelsbergerstraße im Dachgeschoß einer Doppelhaushälfte gemeldet. Das Zimmer sowie Teile des Dachstuhls stehen bei Eintreffen der Rettungskräfte in Brand. Der 40 jährige Bewohner des in Brand stehenden Zimmers hat Brandverletzungen, insbesondere an den unteren Extremitäten.

Er wird erst versorgt und in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Eine 62-jährige Bewohnerin wird mit Verdacht auf eine leichte Rauchgas Intoxikation in ein hiesiges Krankenhaus verbracht.

Die Brand Ursachenermittlung am Tatort ergab keine Hinweise auf eine elektrische oder natürliche Brandursache. Die Ermittlungen werden wegen einem Anfangsverdacht auf fahrlässige Brandstiftung geführt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Kriminalinspektion Bad Kreuznach / Feuerwehr Bad Kreuznach

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 24.10.2022 gegen 18.20 Uhr ereignete sich im Bereich des Kreisels am Lidl in der Alzeyer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer 23-jährigen Fußgängerin und einem PKW. Die Fußgängerin querte in der Ringstraße/Höhe Baumarkt zum Lidl hin, an der Querungshilfe die Fahrbahn. Hierbei übersah die Frau einen bevorrechtigten PKW.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der PKW-Fahrer hielt an und sprach mit der Frau. Da die junge Frau zu diesem Zeitpunkt keine Schmerzen hatte, verzichtete man auf Austausch der Personalien und die Hinzuziehung der Polizei.

Später bekam die Frau Schmerzen am Knie und meldete den Unfall auf der Dienststelle. Nun bittet die Polizei, dass sich der betroffene PKW-Fahrer meldet.

Kraftstoffdiebstahl von Baustelle

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht vom 27. auf den 28.10.2022 wurden auf dem Baustellen-gelände des ehemaligen REAL-Marktes in Bad Sobernheim mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank der derzeit dort tätigen Abbruch-Firma entwendet. Weiterhin wurden etliche Kanister des Treibstoff-Zusatzes “Ad-Blue” von einem Lagerplatz entnommen.

Hierzu öffneten die Täter gewaltsam den Bauzaun an der südlichen Seite des Geländes. Aufgrund der großen Menge dürfte das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Sachschaden, bzw. der Wert des Stehlgutes beträgt mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise oder Beobachtungen über verdächtige Fahrzeuge und Personen werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.