Darmstadt-Dieburg

Verdacht auf ausgelegte Giftköder – Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Bickenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen 27.10.2022 meldete eine Zeugin der Polizeistation Pfungstadt mögliche ausgelegte Giftköder im Bereich zur Straße “Im Pflanzgewann”. Gegen 08.30 Uhr hatte die Spaziergängerin den Köder entdeckt, der äußerlich einem Leckerli nachempfunden war. Sie nahm den Köder an sich, bevor es dem Hund möglich war, ihn zu fressen.

Auch wenn durch die eingesetzte Streife keine weiteren Giftköder aufgefunden werden konnten, sind Hundehalter weiterhin angehalten, beim Ausführen ihrer Vierbeiner äußerst aufmerksam zu sein.

Ob die Giftköder in einem Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Griesheim vom vergangenen Donnerstag stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

84-Jähriger bei Kutschunfall verletzt

Ober-Ramstadt (ots) – Bei einem Kutschunfall am Donnerstagnachmittag (27.10.) wurde ein 84 Jahre alter Mann verletzt. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine herrenlose Kutsche, die von einem Pferd gezogen am Sportplatz Rohrbach in Richtung Herchenrode unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-jährige Fahrer mit einem 81 Jahre alten Beifahrer auf einem Feldweg unterwegs, als sie aufgrund eines umgekippten Baumes wenden mussten. Hierbei wurde das Pferd aus noch ungeklärter Ursache unruhig, wodurch die Männer abgeworfen wurden.

Der Fahrer aus Reinheim erlitt hierbei eine Verletzung am Bein. Pferd und Kutsche konnten schließlich auf einem Feldweg zwischen Rohbach und Alsbach angehalten werden. Der Verletzte kam nach der Bergung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus.

39-Jähriger nach Streit leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 wurde ein 39-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Georg-August-Zinn-Straße leicht verletzt. Die Polizeistreife traf den stark alkoholisierten 39-Jährigen und seine 2 ebenfalls stark angetrunkenen Begleiter an und befragte sie zum Sachverhalt. Nach ersten Ermittlungen gerieten der Geschädigte und der beim Eintreffen der Beamten bereits geflüchtete Angreifer an einer Bushaltestelle in Streit.

Hierbei soll der Unbekannte ein Messer benutzt haben, wobei der 39-Jährige bei der Abwehr leicht an beiden Händen verletzt wurde. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Angreifer in unbekannte Richtung.

Eine zeitnah eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte nicht zum Erfolg. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt.

Der Verletzte verweigerte vor Ort die Behandlung durch den Rettungsdienst, konnte aber aufgrund der nur leichten Verletzungen noch vor Ort entlassen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Ermittlungen zum Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzungen werden im Kommissariat 41 der Polizei in Ober-Ramstadt geführt und dauern derzeit an. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter 06154/63300 zu melden.

Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nachdem Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus am Donnerstag (27.10.) in der Darmstädter Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt zwischen 09-14 Uhr in eine Wohnung des Hauses.

Im Anschluss durchwühlten sie die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit Bargeld und einer Jacke flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Unbekannte stehlen mehrere E-Scooter

Reinheim-Zeilhard (ots) – Zwischen Mittwoch (26.10.) und Donnerstag (27.10.) wurden durch unbekannte Kriminelle zwei E-Scooter aus einem Carport in der Uhlandstraße entwendet. Hierbei betraten die ungebetenen Gäste den Unterstand und machten sich an den Schlössern zu schaffen, mit denen die E-Scooter gesichert waren.

Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 mit der Polizei in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Polizeiliche Bürgersprechstunde ab November

Groß-Umstadt (ots) – Polizeihauptkommissar Thorsten Mlotek ist seit Anfang Juli in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort Ansprechpartner für die Stadt Groß-Umstadt und für die Gemeinde Groß-Zimmern.

In diesem Zusammenhang bietet der Polizeihauptkommissar ab dem 08.11.2022 immer Dienstags eine Bürgersprechstunde in der Zeit von 10-12 Uhr im Rathaus, Markt 1, 64823 Groß-Umstadt, im 1. Obergeschoss, Raum 1.05 an.

Die Bürger haben so die Möglichkeit, neben dem Kontakt zu ihrer zuständigen Polizeistation in Dieburg, sich direkt mit dem Schutzmann vor Ort auszutauschen und sich mit Fragen an den Polizeihauptkommissar zu wenden.

Darmstadt

Büro im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend (27.10.) brachen bislang unbekannte Kriminelle zwischen 17.15 und 21.40 Uhr in das Büro einer Jugendeinrichtung in der Viktoriastraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie gewaltsam die Haustür auf und gelangten so ins Innere der Einrichtung.

In einem der Büros entwendeten sie mehrere Geldkassetten in einem Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Durch den Einbruch entstanden weitere Beschädigungen in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 43 in Darmstadt aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06151/969-41110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ältere Dame begeht Unfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt-Martinsviertel (ots) – Eine ältere Dame touchierte am Freitag 28.10.2022 gegen 13:00 Uhr mit ihrem weißen Kleinwagen den Außenspiegel eines in der Arheilger Straße geparkten blauen Volkswagen und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zwar sprach die aufgeregte Dame Anwohner an und bat diese die Polizei zu rufen, doch überlegte sie es sich danach scheinbar doch anders und fuhr mit ihrem Auto fort.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf die Unfallverursacherin oder ihr Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Tel: 06151/969-41110.

Groß-Gerau

19-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 19-Jähriger muss sich nach einer Verfolgungsfahrt am späten Donnerstag 27.10.2022 wegen verschiedener Vorwürfe in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16.45 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf, ein Kleinkraftrad in der Aschaffenburger Straße auf.

Sein Beifahrer trug keinen Helm, weshalb sich die Einsatzkräfte zu einer Verkehrskontrolle entschieden. Anstelle den Anhaltezeichen der Streife zu folgen, gab der 19-Jährige Gas und versuchte die Flucht zu ergreifen.

Hierbei befuhr er mehrfach die Gegenfahrbahn und nutzte den Gehweg, wodurch andere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Fußgänger gefährdet wurden. Zudem kollidierte das Zweirad mit dem Streifenwagen und anderen geparkten Autos. Schließlich konnte der Beifahrer an den Sportplätzen und der Fahrer später an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und eine Blutentnahme bei dem Festgenommenen durchgeführt.

Ob er berauscht am Steuer saß, muss das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt er nicht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen sowie Geschädigte, die durch den 19-Jährigen bei seiner Flucht gefährdet wurden. Unter der Rufnummer 06105/4006-0 sind die Polizisten zu erreichen.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Gernsheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße sucht die Kriminalpolizei in Rüsselsheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wesen ein. Im Inneren durchsuchten die alle drei Stockwerke. Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen entdeckten die Spuren der Eindringlinge gegen 15.45 Uhr am Donnerstag, der Tatzeitraum reicht bis 16.30 Uhr am Vortag zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Neubau geplündert

Rüsselsheim (ots) – Diebe haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (25.10.2022) und Freitag (28.10.2022) unbemerkt Zutritt zum Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am Römergrab” verschafft. Dort hatten es die Kriminellen auf Bad- und Heizungsteile abgesehen. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie mehrere Heizungskörper, diverse Armaturen, die Heizungsanlage und Kupferrohre.

Auch Altmetallreste, die sich im Hinterhof der Baustelle befanden, ließen die Diebe mitgehen. Der angerichtete Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt, der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696- 0 bei den Ermittlern zu melden.

Pkw-Fahrer übersieht Lkw beim Auffahren auf die A 5

Mörfelden Walldorf (ots) – Gegen 14:00 Uhr kam es am Donnerstag 27.10.2022 auf der A 5 an der Auffahrt Langen in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem Unfall zwischen insgesamt 4 Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Kreis Groß-Gerau fuhr mit seinem Hyundai von Mörfelden kommend an der Anschlussstelle Langen zu, hierbei übersah er den Sattelzug eines 40-jährigen Mannes.

Durch den Zusammenstoß geriet der Hyundai ins Schleudern in Richtung der 4-spurigen Hauptfahrbahn, wo er mit dem Golf eines 19-jährigen Pfungstädters und dem VW Touran einer 36-jährigen Frankfurterin kollidierte.

Durch die Zusammenstöße wurden der 53-jährige Groß-Gerauer und die 3 Insassen des Tourans (36-jährige Mutter und zwei Töchter) leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Weiterhin entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der sich bislang auf ungefähr 50.000 Euro beläuft. Für die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A 5 in südlicher Richtung für ungefähr eine Stunde vollgesperrt werden. Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Mörfelden und mehrere Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle im Einsatz.

Kreis Bergstraße

Tabakwaren aus Supermarkt gestohlen

Bürstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle aus einem Supermarkt in der Straße “Die Lächner” Tabakwaren entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in der Nacht zum Freitag (28.10.) unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Geschäfts.

Im Anschluss entwendeten sie aus einem dortigen Lagerraum mehrere Kartons, in denen sich Tabakwaren befanden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Fenster hält Einbruchsversuch stand

Lampertheim (ots) – Wie der Polizei am Freitagvormittag (28.10.) bekannt wurde, haben bislang unbekannte Kriminelle versucht, in ein Einfamilienhaus im Buchenweg einzubrechen. Der Einbruchsversuch kann bereits einige Tage zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die ungebetenen Gäste ein Fenster am Haus aufzuhebeln.

Glücklicherweise hielt das Fenster dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 300 Euro geschätzt wird. Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 06252/706-0 entgegen.

Werkzeuge im Visier Krimineller

Viernheim (ots) – Ein orangefarbener Lastwagen geriet zwischen Donnerstagabend (27.10.) und Freitagmorgen (28.10.) in das Visier Krimineller. Der Mercedes war in der Beethovenstraße abgestellt, als er von den Kriminellen aufgesucht wurde. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Wagens und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge und Baumaschinen.

Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Beleuchtungskontrollen im Dienstgebiet

Höchst (ots) – Gerade im Herbst und zur dunklen Jahreszeit ist eine richtige und funktionierende Beleuchtung im Straßenverkehr besonders wichtig. Wetterlagen wie Regen, Nebel und Schnee verschlechtern die Sicht und auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr immens. Daher ist eine einwandfreie Beleuchtung sowie richtig eingestellte Scheinwerfer unabdingbar.

Und so stand die ordnungsgemäße Beleuchtung von Fahrzeugen in der Nacht zum Freitag (28.10.2022) in besonderem Fokus der Beamten der Polizeistation Höchst. Ab 23 Uhr fanden im Dienstgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Beleuchtung statt.

Von 21 kontrollierten Fahrzeugen gab es bei 8 Beanstandungen, was einer Quote von 38 % entspricht. Die Fahrzeugführer erhielten eine Mängelkarte und müssen ihre Lichtanlage jetzt schnellstmöglich reparieren lassen und den Nachweis darüber bei der Polizei vorlegen.

Südhessen

Süßes oder Saures? – Polizeiliche Tipps zur Halloweenzeit

Südhessen (ots) – Gruselig und schaurig schön, so manche Gestalt die sich in der Nacht von Montag (31.10.) auf Dienstag in aufwendiger Verkleidung in der Nachbarschaft umhertreibt um ihre Süßigkeiten-Vorräte aufzufüllen, könnte glatt einem Horrorfilm entsprungen sein. Doch Vorsicht! Die Grenze von bloßen “Kinderstreichen” zu Straftaten ist schneller überschritten, als sich das die zumeist jungen Gruselgestalten träumen lassen.

Denn nicht alles was Spaß macht, ist auch erlaubt. Wer Glibber-Schleim in den Briefkasten gießt oder Rasierschaum auf Türklinken und an Hauswände sprüht, der ist sich meist der möglichen Folgen nicht bewusst.

Auch das Mitführen von Waffen und Drohen mit selbigen erfordert oft ein Einschreiten der Polizei und ist kein Spaß. Deshalb gilt es auch in diesem Jahr, bei der Auswahl der Kostüme und Streiche nachzudenken: “Wie würde ich reagieren, wenn ich in der Haut des Erschreckten stecken würde?” und “Was könnte mein Verhalten für Schäden anrichten?”

Auch Erwachsene sollten nicht vergessen, dass sie ein Vorbild für die vielen Kleinen sind, die gerade zu Halloween auch gerne durch die Straßen gehen, um Süßes zu bekommen.

Eltern sollten sich zudem bewusst sein, dass sie bei missglückten Streichen ihrer Kinder haften und so schnell mit mehreren Tausend Euro zur Verantwortung gezogen werden können. Am besten ist es daher, mit dem Kind vorab zu klären, was es erlaubt ist und welchen Streich man besser nicht in die Tat umsetzt.

Für alle friedlich Feiernden gilt: Scheuen Sie sich nicht, in bedrohlichen Situationen den Notruf “110” zu wählen Die Polizei Südhessen wünscht allen “guten Geistern” eine schöne Halloweenzeit.

“Dunkle Jahreszeit” – Polizei gibt Präventionstipps gegen Wohnungseinbruchdiebstahl und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

Südhessen (ots) – Wenn die Polizei im Herbst von “Dunkler Jahreszeit” spricht, dann lässt diese oft nicht lange auf sich warten. Kriminelle machen sich den Schutz der Dunkelheit zunutze, wenn es morgens später hell und abends früher dunkel wird und sehen ihre Chance gekommen, in Wohnungen und Häusern einzubrechen.

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, warnt und informiert die Polizei zum Thema Einbruchschutz. Seien Sie dabei und helfen Sie aktiv mit, Ihr Eigentum zu schützen.

Die Spezialisten der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen bieten mit ihren Informationsständen direkt in der Region eine persönliche Beratung an. So zeigen die Experten an praktischen Beispielen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann.

Daneben geben die Profis aber auch Verhaltensratschläge zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und Falscher Polizeibeamter sowie weiteren Betrugsmaschen mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren. Die Fachberater machen wie folgt Station:

Dienstag, 15.11.2022, zwischen 14-18.00 Uhr in Darmstadt, Rheinstraße 10-12, Sparkasse Darmstadt, Beratungscenter, Themenschwerpunkt: Wohnungseinbruch, Enkeltrick, Schockanruf und Falscher Polizeibeamter.

Mittwoch, 01.02.2023, zwischen 10-14.00 Uhr, in Viernheim Robert-Schumann-Straße 8a, Rhein-Neckar-Zentrum, Themenschwerpunkt: Wohnungseinbruch.

Neben den festen Präventionsständen finden ab Anfang November auch mobile Verteilungen von Infomaterial und polizeiliche Beratung in ausgewählten Wohngebieten statt.

