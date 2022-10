Mann belästigt Frau und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Ein 53-Jähriger belästigte am Mittwoch 26.10.2022 gegen 10 Uhr, eine Frau im Bereich der Comeniusstraße. Die 39-Jährige machte eine Polizeistreife auf den Vorfall aufmerksam. Diese stellte den 53-Jährigen im Bereich einer nahen Haltestelle fest.

Da er jegliche Angaben zu seinen Personalien verweigerte und die Polizei beleidigte, musste er zunächst gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Fesselung sperrte und herumschlug. Hierbei setzte die Polizei Pfefferspray ein.

Bei dem Vorfall wurden keine Polizeibeamten verletzt.

Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag (25.10.2022) auf Mittwoch (26.10.2022) in einen Klassenzimmerpavillon auf ein Schulgelände in der Georg-Herwegh-Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang.

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.