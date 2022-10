Drogenbeeinflusster Fahrer wendet LKW in Baustelle

Hanhofen (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte am 26.10.2022 gegen 11:20 Uhr ein 32-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er seinen LKW im Baustellenbereich auf der B39 wendete. Der Fahrer wurde umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Opiate. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 26.10.2022 gegen 22.20 Uhr, kam es auf der L 527 zwischen dem Kreisel in Maxdorf und der Überführung über die A 61 zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 36-jährige Frau aus Mutterstadt von Maxdorf aus mit ihrem Pkw in Richtung Oggersheim fuhr und aus bislang noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit dem Pkw einer 18-jährigen Frau aus Erpolzheim kollidierte.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die beiden Personen im Pkw der 18-Jährigen wurden hierbei leicht verletzt, die Unfallverursacherin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 527 für etwa 1 ½ Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Vereinsheim

Heßheim (ots) – In der Zeit von 25.10.2022, 09.45 Uhr bis 26.10.2022, 13.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Vereinsheim des Geflügelzuchtvereines mit angeschlossener Gaststätte im Nachtweideweg ein. Hierzu wurden mehrere Türen aufgehebelt. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand Nahrungsmittel, ein bislang noch nicht bekannter Bargeldwert und Elektroartikel. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.