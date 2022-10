Tränen am Telefon – Bitte Ruhe bewahren

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen “gerade noch einmal gut gegangen” ist ein versuchter Betrug am Mittwochnachmittag in Kaiserslautern. Wobei “gut gegangen” in diesem Fall bedeutet: Die Übergabe eines 5-stelligen Betrags an Betrüger konnte im letzten Moment noch verhindert werden.

Wir nehmen den Vorfall zum Anlass, um erneut auf die Betrugsmasche des “Schockanrufs” hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. Denn auch in unserem aktuellen Fall erhielt ein Ehepaar einen Anruf, bei dem sich eine Frau unter Tränen und Schluchzen als Enkelin ausgab und behauptete, sie sei schuld an einem Unfall, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Anschließend wurde der Telefonhörer weitergegeben an einen angeblichen Polizeibeamten. Er forderte das Ehepaar auf, 35.000 Euro an einen Kurier des Amtsgerichts zu übergeben, um die Enkelin vor dem Gefängnis zu bewahren.

Die Senioren waren von dem Anruf so geschockt, dass sie die Geschichte zunächst nicht weiter hinterfragten, sondern sich bei ihrer Bank einen 5-stelligen Bargeldbetrag auszahlen ließen und sich damit auf den Weg nach Kaiserslautern machten.

Während der ganzen Zeit wurde die 71-jährige Frau von den Tätern am Telefon gehalten und erhielt immer wieder neue Anweisungen. So sollte die Geldübergabe schließlich in der Alex-Müller-Straße stattfinden.

Zum Glück kam der Ehemann auf die Idee, von seinem Mobiltelefon aus seinen Sohn anzurufen, also den Vater der angeblichen Unfallverursacherin, um mit ihm über den Vorfall zu sprechen. Der Sohn zweifelte die Geschichte an und vermutete einen Betrugsversuch. Deshalb informierte er die Polizei.

Noch bevor die Streife vor Ort eintraf, hatten die Betrüger bemerkt, dass sie aufgeflogen waren und beendeten das Gespräch. Einen weiteren Kontaktversuch starteten sie nicht.

Unser dringender Appell an alle, die einen solchen Anruf erhalten: Bitte lassen Sie sich nicht von den Tränen und dem Schluchzen am Telefon in die Irre führen.

Es handelt sich hierbei um eine gängige Masche von Betrügern, um ihre Opfer zu schockieren und emotional unter Druck zu setzen.

Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren! Glauben Sie nicht alles, was Ihnen am Telefon erzählt wird. Hinterfragen Sie die Geschichte und ziehen Sie jemanden aus der Familie oder Ihrem Umfeld ins Vertrauen.

Und seien Sie sicher: Die Polizei wird Sie niemals am Telefon dazu auffordern, eine Kaution zu bezahlen und das Geld in bar an einen “Kurier” zu übergeben. Niemals!

Deshalb: Sobald es zu Geldforderungen kommt, sollten bei Ihnen alle Alarmleuchten blinken. Bitte verständigen Sie in diesem Fall umgehend die echte Polizei. |cri

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwoch 26.10.2022 befuhr eine 20-Jährige Radfahrerin unerlaubter Weise den Gehweg in der Pariser Straße. Zeitgleich verließ eine Autofahrerin das dortige Tankstellengelände. Während die Autofahrerin vor dem Einbiegen auf die Fahrbahn anhielt und sich versicherte, dass sich von links keine anderen Fahrzeuge nähern, setzte die Radfahrerin ihre Fahrt fort.

Als die Autofahrerin losfuhr, übersah sie das von rechts kommende Fahrrad, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Unfallaufnahme begab sie sich eigenständig in medizinische Behandlung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Radfahrerin dürfte an dem Unfallhergang allerdings nicht ganz unschuldig sein. Erwachsene Radfahrer müssen nämlich laut der Straßenverkehrsordnung auf der Straße fahren, wenn kein entsprechender Radweg ausgewiesen ist. Außerdem dürfen solche Radwege nur in der durch entsprechende Beschilderung vorgegebenen Fahrtrichtung befahren werden.

Gehwege hingegen sind nur für Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres und deren Begleitperson zum Radfahren freigegeben. | jt

Exhibitionist belästigt Passanten

Kaiserslautern (ots) – Eine junge Frau und ihre Mutter verständigten am Mittwoch 26.10.2022 wegen eines Exhibitionisten die Polizei. Den beiden fiel auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Zollamtstraße ein älterer Mann auf, der bei geöffneter Fahrzeugtür in seinem Auto saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Person vor Ort kontrollieren. Nachdem er die Streife zwecks Aufnahme einer Anzeige zur Dienststelle begleiten musste, erhielt er einen Platzverweis für den genannten Parkplatz.

Der 64-jährige Mann stritt die Tat ab und gab an, dass er sich lediglich gekratzt habe. | jt

Zu schnell in die Kurve gefahren

Kaiserslautern (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit und enge Kurven – eine gefährliche Kombination. Diese Erfahrung musste ein Fahranfänger am Mittwochabend machen, als er die K4 bei Mölschbach befuhr.

In einer scharfen Kurve kam der 18-jährige Mann nämlich mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Erdhaufen zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich das Fahrzeug anschließend um 180 Grad drehte und auf die Fahrerseite kippte.

Zwei zufällig anwesende Zeugen halfen dem Unfallfahrer aus dem Fahrzeug. Er war zwar augenscheinlich nicht verletzt, wurde auf Grund der Schwere des Unfalls allerdings dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben der Polizei waren auch die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern sowie die Freiwillige Feuerwehr Mölschbach im Einsatz. Das total beschädigte Fahrzeug des jungen Fahrers wurde abgeschleppt. | jt

Verkehrskontrolle in der Donnersbergstraße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag den Verkehr in der Donnersbergstraße überwacht. Innerhalb von 2 Stunden wurden insgesamt 42 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich mehrere Beanstandungen. 6 Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie gegen die Gurtpflicht verstießen und während der Fahrt nicht angeschnallt waren.

4 Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt, ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der “Verkehrssünderdatei”. 5 Fahrer erhalten eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung. Darüber hinaus wurden an einem Auto eine abgelaufene Hauptuntersuchung festgestellt. Der Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |elz

Alkoholisierter Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-Jährige fiel gegen 07:10 Uhr einer Streife in der Kantstraße auf. In der Tannenstraße wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da von ihm deutlicher Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,22 Promille. Der 57-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben.

Den Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Gegen den 57-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise zur An- und Abreise am Spieltag

Kaiserslautern (ots) – Der 1. FC Nürnberg ist am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Spielbeginn ist im Fritz-Walter-Stadion um 13 Uhr. Das Stadion ist nahezu ausverkauft. Daher rechnet die Polizei aktuell mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen in der Stadt und damit einhergehend auch mit starken Behinderungen im Verkehrsfluss. Auch der übliche Individualverkehr wird erheblich betroffen sein.

Die Polizei Kaiserslautern wird versuchen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, bittet gleichwohl aber auch um Verständnis. Es wird gebeten möglichst frühzeitig und unter Nutzung der ÖPNV-Angebote anzureisen.

Die Polizei empfiehlt, den “Park & Ride”-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden “Park & Ride”-Busse zum Stadion pendeln.

Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion. Aufgrund der Vielzahl an erwarteten Gästefans ist die Parkkapazität für die Fans des 1. FC Kaiserslautern auf dem Messeplatz begrenzt.

Aktuell bestehen in und um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert der Landesbetrieb Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im “Mobilitätsatlas”.

Die Baustelle auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel möglichst zügig vom “Park & Ride”-Parkplatz “Schweinsdell” auf die Autobahn fahren zu können, ist geplant den rechten Fahrstreifen ab Baustellenbeginn nach Spielende zu sperren. Das bedeutet, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A 6 auf die A 63 wechseln kann.

Empfohlen wird, die Umleitung über Enkenbach-Alsenborn zu nehmen und über die B 48 bis zur Anschlussstelle der A 63 bei Winnweiler zu fahren. Bitte achten Sie wegen der zeitlichen Dauer der Sperrung auf die aktuellen Durchsagen im Verkehrswarnfunk.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen. Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen, insbesondere wegen (versuchter) Körperverletzung, beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen, insbesondere in Zügen sowie in Bahnhöfen, aber auch im gesamten Umfeld des Fritz-Walter-Stadions und der Innenstadt von Kaiserslautern werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Fußballspiel Drohnen eingesetzt werden.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in- und außerhalb des Stadions. | jt

“Raser” auf der BAB 6 gestellt

Kaiserslautern, BAB 6 (ots) – Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern überwachten heute den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 11 Uhr in Höhe der AS Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Mannheim, als ein Sportmodell eines japanischen Herstellers mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel.

Messungen im weiteren Streckenverlauf ergaben 173 km/h im 100er-Bereich sowie 151 km/h im 80er-Bereich. Der 50-jährige Fahrer wurde daraufhin zwecks Verkehrskontrolle angehalten. Er muss nun mit einem Bußgeld in vierstelliger Höhe sowie mindestens 2 Monaten Fahrverbot rechnen.

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Auf der Kreuzung Lessingstraße/Friedhofstraße in Enkenbach ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Person gekommen. Der Fahrer eines Opel Mokka missachtete die Vorfahrt der Fahrerin eines Audis Q5. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. |elz