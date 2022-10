Wurst-Kordel gespannt – Hinweise auf die Täter erbeten

Bischoffen-Aartalsee (ots) – Großes Glück hatte eine Gruppe Radfahrer, die gestern Abend die Unterführung der Bundesstraße 255 vom Aartalsee-Rundweg zur Königsberger Straße durchfahren wollten. Die Mountainbiker waren gegen 21.45 Uhr vom Rundweg in Richtung Bischoffen unterwegs.

Nach der 90 Grad-Kurve, am Ende des absteigenden Weges in Richtung der Unterführung und kurz vor der Einfahrt in den Tunnel, erkannte der Vorausfahrende im Lichtkegel seiner Beleuchtung quer über den Weg gespannte dünne Seile. Die Gruppe konnte abbremsen, bevor sie in die in maximal 120 cm Höhe hängenden Seile fuhren.

Unbekannte hatten eine sogenannte Wurstkordel mehrfach von einem Schildpfosten und von Pollern über den Weg gespannt. Man kann sich vorstellen, wie ein Verletzungsbild hätte aussehen können, wenn die Biker wegen der Seile zu Boden gestürzt wären.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat beobachtet wie die Seile dort gespannt wurden? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger-Allendorf und Fellerdilln: In Metzgereien eingestiegen

Mitarbeiter der Dillenburger Kriminalpolizei klärten Einbrüche in Metzgereien in Fellerdilln und Allendorf auf. Ob der 19-jährige dringend Tatverdächtige für weitere Taten verantwortliche ist, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Im September 2022 suchte der im Lahn-Dill-Kreis lebende Dieb die in Haiger-Allendorf und Fellerdilln ansässigen Metzgereien auf. Jeweils in den Nachtstunden verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu den Betrieben und durchwühlte Spinde, Schränke und Schubladen. In beiden Fällen hatte es der 19-Jährige auf Bargeld abgesehen.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Kripo auf die Spur des dringend Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 19-Jährigen.

Am 25.10.2022 trafen ihn die Ermittler dort an, vollstreckten den Beschluss und stellten mutmaßliches Tatwerkzeug und Kleidung sicher. Der 19-Jährige wurde nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei prüfen momentan, ob er für weitere Delikte verantwortlich.

Eschenburg-Eibelshausen: Sprayer festgenommen

Dank eines aufmerksamen Zeugen, nahmen Dillenburger Polizisten gestern Abend zwei Sprayer fest. Gegen 19.30 Uhr meldete der Zeuge über den Polizeinotruf, dass sich zwei Sprayer an einer Halle in der Straße “Auf der Rütsche” zu schaffen machten. Umgehend fuhren mehrere Streifen der Dillenburger Ordnungshüter in Richtung Eibelshausen und nahmen wenig später zwei junge Männer fest, die im Begriff waren eine rund 4 x 14 Meter große Hallenwand großflächig mit Farbe zu besprühen.

Die 18 und 19 Jahre alten Sprayer hatten damit begonnen verschiedene Schriftzüge in schwarz-silber und violett auf den gemauerten und auf den mit Profilblechen verkleideten Teil der Hallenwand aufzubringen. Mehrere Spraydosen standen auf dem Boden bereit, weitere lagen in einer Sporttasche bereit.

Bei der Durchsuchung einer Umhängetasche des 18-Jährigen kamen zudem knapp zwei Gramm Marihuana zutage. Die aus Eschenburg stammenden Männer mussten mit auf die Dillenburger Wache. Ihre Handys wurden sichergestellt. Eine Auswertung der Daten könnte zur Zuordnung weiterer Taten der beiden Eschenburger führen. Nach ihrer Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Duo wieder entlassen.

Auf beide kommen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung zu, gegen den 18-Jährigen wird zudem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Dillenburg-Niederscheld: Kabeldiebe schlagen zu

Durch ein Loch im Zaum wurden die Betreiber eines auf Kabel spezialisierten Betriebes in der Straße “Im Wackenbach” auf einen Diebstahl aufmerksam. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Donnerstag vergangener Woche (20.10.2022) und dem gestrigen Mittwoch, gegen 12.30 Uhr das Gelände aufsuchten und den Zaun durchschnitten. Anschließend ließen sie mehrere auf Euro-Paletten gelagerte Kabel mitgehen und rollten etliche Meter Kupferkabel zweier Kabeltrommeln ab.

Angaben zum Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum Im Wackenbach beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Herborn/A45: Unfall im Baustellenbereich

Ein verunglückter Sattelzug sorgte gestern in den Nachmittagsstunden für Verkehrsbehinderungen auf der A 45 in Richtung Dortmund. Gegen 12.00 Uhr war ein 25-jähriger Lasterfahrer zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Dillenburg in Richtung Dortmund unterwegs.

Zu Beginn eines Baustellenbereiches verliert der Eschenburger vermutlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über seinen Sattelzug. Das Gespann bricht nach links aus, überfährt Warnbaken und durchbricht einen Teil der Behelfsmittelleitplanke. Anschließend fährt der Laster etwa 300 Meter durch einen Bereich der Baustelle.

Von dort aus geriet der Sattelzug wieder nach rechts auf die Baustellen Fahrspuren und bleibt letztlich rechts im Straßengraben stehen. Ein Notarzt übernimmt die Erstversorgung des Lkw-Fahrers, eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus.

Betriebsstoffe der Zugmaschine liefen aus und mussten von der Herborner Feuerwehr gebunden werden. Die Untere Wasserbehörde ließ dort etwa ein Kubikmeter verschmutzte Böschungserde auskoffern. Der mit Eiern beladene Laster musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Bergungs- und Auskofferarbeiten und der sich anschließenden Reparaturarbeiten an der Leitplanke blieb ein Fahrstreifen in Richtung Dortmund für den Verkehr gesperrt. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Ehringshausen: An Bushaltestelle gezündelt

Heute in den frühen Morgenstunden steckten Unbekannte Werbeprospekte einer Zustellerin an. Mehrere Stapel lagen in dem Wartehäuschen der Bushaltestelle am Festplatz zum Austragen bereit. Gegen 04.00 Uhr entdeckte die Zustellerin, dass das Groß der Wurfsendungen brannte. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Nach einer ersten Einschätzung wurde die Haltestelle nicht in Mitleidenschaft gezogen, allerdings verbrannten mehrere Hundert Werbeprospekte.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Stapel vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und sucht Zeugen: Wer hat die Täter heute Früh, gegen 04.00 Uhr am Festplatz beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Nummernschilder abmontiert

Auf dem Pendlerparkplatz auf der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs schlugen zu Beginn der Wochen Kennzeichendiebe zu. Die Täter montierten von einem dort geparkten schwarzen VW Lupo die beiden Nummernschilder “GI-GS 192” ab und machten sich aus dem Staub.

Zeugen, die den Diebstahl zwischen Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr beobachteten oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Biskirchen: Autos krachen aneinander – Fahndung nach Seat Ibiza

Auf der Landstraße zwischen Bissenberg und Biskirchen streiften sich zweie entgegengesetzt fahrende Autos. Einer der Beteiligten setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19.00 Uhr war eine 19-jährige Braunfelserin mit einem VW Bus in Richtung Biskirchen unterwegs.

In einer Rechtskurve kam ihr ein Fahrzeug, teilweise auf ihrem Fahrstreifen, entgegen, worauf sie mit ihrem Bus nach rechts auf die Bankette auswich. Nichtsdestotrotz berührten sich die Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Der unbekannte Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bissenberg fort, ohne sich um seine Unfallgegnerin zu kümmern.

An der Unfallstelle fanden sich Fahrzeugteile, die einem Seat Ibiza zugeordnet werden können. Die Braunfelserin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen an einer Hand. Die Schäden auf der Fahrerseite des Busses summieren sich auf etwa 7.000 Euro.

Der Seat Ibiza des Flüchtigen muss ebenfalls auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen, zudem fehlt der dortige Außenspiegel. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist nach gestern Abend ein Seat Ibiza mit Beschädigungen auf der Fahrerseite aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet der Ermittler unter Tel.: (06441) 9180.

