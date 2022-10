Maskenverweigerer verletzt und bedroht Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Frankfurt am Main; Höchst (ots) – Ein 27-jähriger Mann aus Frankfurt am Main

stieß am Mittwochabend, 26.10., einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit

unvermittelt mehrere Male mit dem Kopf gegen die Nase und trat dessen Kollegen

gegen das Bein. Weiterhin drohte der Mann sie umbringen zu wollen.

Grund hierfür war der Hinweis der Mitarbeiter der DB-Sicherheit auf die Pflicht

zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes während der Fahrt der S-Bahn in Richtung

Frankfurt am Main Höchst. Beim Halt der S-Bahn der Linie S 1 am Bahnhof Höchst

wurde der 27-Jährige festgenommen und anschließend zur Wache der Bundespolizei

am Hauptbahnhof verbracht.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Im Rahmen

einer Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Einer

ärztlichen Untersuchung zu Folge konnte ein Einfluss von Drogen oder Alkohol

jedoch ausgeschlossen werden. Die Gründe für sein Verhalten sind daher bislang

unbekannt. Nachdem sich der 27-jährige Mann beruhigt hatte, wurde er auf freien

Fuß entlassen. Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung wurden gegen

ihn eingeleitet.

Die Mitarbeiter der DB- Sicherheit wurden bei dem Vorfall verletzt. Sie mussten

ihren Dienst abbrechen und begaben sich selbstständig zu einer ärztlichen

Behandlung.

Mit zwei Haftbefehlen gesucht – 35-Jähriger muss für 165 Tage in Haft

Weil er zwei offene Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sitzt ein 35-jähriger Deutscher seit dem 26. Oktober im Gefängnis. Fahnder der Bundespolizei verhafteten den Mann bei seiner Ankunft aus San José / Costa Rica am Flughafen Frankfurt.

Nachdem ihn das Amtsgericht Göppingen im März 2021 wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt hatte, folgte im Juli 2021 eine Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr. In diesem Fall verhängte das Amtsgericht Esslingen eine Geldstrafe von 1.500 Euro. Der Deutsche, der auch über die nicaraguanische Staatsangehörigkeit verfügt, tauchte in der Folge unter, weshalb die zuständigen Staatsanwaltschaften seit diesem Sommer mit Haftbefehl nach ihm suchen ließen.

Da er bei seiner Festnahme am Flughafen Frankfurt die offenen Geldbeträge nicht aufbringen konnte, lieferten Bundespolizisten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein. Hier muss er nun Ersatzfreiheitsstrafen von insgesamt 165 Tagen verbüßen.

Wohnungsbrand in Sachsenhausen – eine Person verstorben Und Paralleleinsatz mit Gefahrstoff im Markuskrankenhaus.

die Einsatzkräfte wurden um 19:23 alarmiert nach Sachsenhausen in die Brückenstraße. Dort brannte im 3.Obergeschoß die Küche in einer Wohnung. Als die Trupps die Wohnungstür öffneten, kam es zu einer Durchzündung (Flash Over) und einer schlagartigen Brandausbreitung aus der Küche und es bestand die Gefahr, dass das Feuer das darüberliegende Dachgeschoß in Mitleidenschaft zieht. Das wurde mit den Löschmaßnahmen jedoch wirksam verhindert. Beim zeitgleichen Durchsuchen der Brandwohnung nach den Bewohnern, wurde eine leblose Person aufgefunden und ins Freie gebracht. Nachlöscharbeiten und Entrauchen des Gebäudes schlossen sich an. Inwieweit die anderen Wohnungen im Haus nach dem Brand wieder nutzbar sind, was die Ursache war und wie hoch der entstandene Schaden ist, darüber können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort waren etwa 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenhausen und Oberrad.

Parallel zu dieser Brandbekämpfung waren etwa 50 weitere Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ginnheim mit Gefahrstoff-Schutzausrüstung im Markuskrankenhaus vor Ort. Dort war ein giftiger Gefahrstoff aufgefunden worden, den die Kräfte der Feuerwehr zeitnah beseitigen konnten, wobei anschließend die eingesetzten Personen und Geräte dekontaminiert werden mussten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

November 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

November 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

November 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

November 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundeautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Dornbusch: Blockade am iranischen Generalkonsulat

Frankfurt (ots) – (lo) 23 Personen blockierten am heutigen Donnerstag (27.

Oktober 2022) unter Zuhilfenahme von Transparenten und Bannern den

Eingangsbereich des iranischen Generalkonsulats in der Raimundstraße. Der

Besucherverkehr in und aus dem Konsulat war nicht mehr möglich. Dies stellte

gegen 08:20 Uhr eine Polizeistreife fest. Auf die Ansprachen durch die Polizei

reagierten die Personen zunächst nicht, so dass weitere Polizeibeamte

hinzugezogen wurden. Der dreimaligen Aufforderung den Eingangsbereich

freizugeben, folgten die Personen gegen 09.25 Uhr und wechselten auf die

gegenüberliegende Straßenseite. Wegen dem Verdacht der Nötigung sollten sodann

die Personalien aller Beteiligten festgestellt werden. Hierbei kam es zu

lautstarken Unmutsbekundungen sowie zu Rassismusvorwürfen gegen die Polizei.

Einige wenige versuchten den Kontrollbereich zu verlassen. Dies wurde

unterbunden, eine Person kam hierbei zu Fall. Eine weitere widersetzte sich den

Anordnungen der Polizei und musste gefesselt werden. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen.

Frankfurt – Stadtgebiet: Polizei zieht positive Bilanz nach Eintracht-Spiel

Frankfurt (ots) – (th) Die Frankfurter Polizei zieht nach dem UEFA Champions

League Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille eine positive

Einsatzbilanz.

Die gestrige Begegnung endete nicht nur mit einem sportlich guten Ausgang für

die Eintracht. Auch aus polizeilicher Sicht war der Abend sowie die insgesamt

über zwei Tage andauernden Einsatzmaßnahmen ein voller Erfolg. Nach den

Ereignissen während des Hinspiels in Marseille wurde das Einsatzkonzept der

Frankfurter Polizei nochmals angepasst und erweitert. Bereits am Vorabend des

Spieltags waren zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Stadtgebiet

unterwegs, um ein Aufeinandertreffen der beiden Fanlager zu verhindern. Sowohl

in dieser Phase als auch am Spieltag selbst, gelang es, die Fans der beiden

Mannschaften konsequent und erfolgreich voneinander zu trennen. Das

Einsatzkonzept, das unter anderem auf eine starke Polizeipräsenz, insbesondere

an den bekannten Treff- und Sammelpunkten der Fanszene aufbaute und darüber

hinaus zahlreiche Kontrollmaßnahmen, auch von Klein- und Reisebussen bereits im

Vorfeld des Spiels beinhaltete, ging auf. Andauernde Versuche der Fans beider

Mannschaften sowohl vor und während des Spiels als auch nach Abpfiff der

Begegnung, die Konfrontation untereinander zu suchen, machten häufiges und

konsequentes Einschreiten der Polizei erforderlich. In diesem Zusammenhang

stellte der Marsch der französischen Fans vom Sammelpunkt am Römerberg bis zum

Hauptbahnhof, vorbei an bekannten Treffpunkten der Frankfurter Szene im

Bahnhofsgebiet, einen Schwerpunkt in den polizeilichen Maßnahmen zur Fantrennung

dar. Hier kam es vereinzelt zu gegenseitigen Flaschen- und Böllerwürfen. Eine

Person wurde leicht verletzt, Sachschäden entstanden nicht. In der Ablaufphase

des Spiels kam es im Bereich eines Parkplatzes am Stadion durch Anhänger der

heimischen Fußballmannschaft zu Steinwürfen gegen Fußballanhänger aus Marseille

sowie die dort eingesetzten Polizeibeamten. Vier Beamte wurden dabei leicht

verletzt, eine Person wurde festgenommen; die Ermittlungen laufen. Im Ergebnis

konnten Ausschreitungen verhindert, größere Sachschäden abgewendet, eine

Trennung der rivalisierenden Fanlager jederzeit gewährleistet und Szenen wie im

Hinspiel verhindert werden. Die sehr gute Zusammenarbeit mit allen

Sicherheitspartnern sowie den ebenfalls in Frankfurt eingesetzten französischen

Polizeibeamtinnen und -beamten trug maßgeblich zum Einsatzerfolg bei. Während

der gesamten Einsatzphase wurden insgesamt 27 Personen wegen verschiedener

Tatbestände vorläufig festgenommen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Kontrolle führt zu Festnahme von Dealer – Drogen beschlagnahmt

Frankfurt (ots) – (di) Polizisten gelang am gestrigen Abend (26.10.2022) im

Bahnhofsviertel die Festnahme eines Drogendealers. Eine Kontrolle führte zur

Beschlagnahme von Drogen und Durchsuchung eines Hotelzimmers.

Ein 40-Jähriger zog keine Lehren aus der Vergangenheit. Bei einer Kontrolle in

der Niddastraße fanden die Beamten gegen 22:30 Uhr bei ihm Heroin und Crack in

nicht geringer Menge auf. Eine kurze Flucht und der Versuch sich der Drogen zu

entledigen schlugen fehl. Es erfolgte die Festnahme und anschließende

Durchsuchung des von dem Mann bewohnten Hotelzimmers in einem nahen Hotel. Auch

hier wurden weitere Drogen gefunden.

Der bereits einschlägig bekannte Mann wurde erst kürzlich aus der Haft

entlassen. Nun wird er erneut dem Haftrichter vorgeführt und muss sich wegen des

Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.