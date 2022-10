Unfall beim Rangieren

Geringer Sachschaden von 200 EUR entstand bei einem Unfall, der sich gestern Mittag, um 13:44 Uhr, in der Straße „Am Weißenstein“ in Eschwege ereignet hat. Beim Rangieren fuhr ein 33-Jähriger aus Aasbüttel mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw Skoda, der dadurch an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde.

Wildunfall

Um 07:52 Uhr befuhr gestern Morgen eine 62-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die B 250 aus Richtung Treffurt kommend in Richtung Wanfried. In der Gemarkung von Heldra kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Versuchter Einbruch in Lagerraum

Gestern Mittag wurde durch das Forstamt Hessisch Lichtenau angezeigt, dass Unbekannte in der Gemarkung von Dudenrode einen ehemaligen Munitionsbunker, der als Lagerstätte dient, aufgebrochen haben. Hierzu wurde das Schloss aufgebohrt, ein Vorhängeschloss und zwei Stangen an der Tür wurden weiterhin beschädigt. Aus dem Lagerraum wurde offensichtlich nichts gestohlen, so dass es beim Sachschaden von ca. 100 EUR bleibt. Der Tatzeitraum geht bis Ende Juli 22 zurück. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl von Geldbörse

Gestern Nachmittag wurde einer 57-Jährigen Eschwegerin während ihres Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die 57-Jährige hielt sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr im Kaufland-Markt in Eschwege auf. Hierbei hatte sie in ihrem Einkaufswagen einen Korb gestellt, in dessen Seitentasche sich die Geldbörse befand. Diese wurde dann unbemerkt von der Geschädigten während des Einkaufs entwendet.

Polizei Sontra

Brand in Baustellentunnel der BAB 44

Um 01:47 Uhr wurde vergangene Nacht ein Feuer im „Alberbergtunnel“ in der Gemarkung von Herleshausen-Unhausen gemeldet. Demnach soll eine Baumaschine in der Nordröhre des Tunnels, worauf mehrere Feuerwehren zum Einsatzort ausrückten. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Hydraulikschlauch einer Baumaschine geplatzt war, wodurch ein Brand ausbrach. Durch die automatische Tunnellöschanlage und dem Einsatz von Feuerlöschern konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Polizei Witzenhausen

Hund angefahren

Um 06:20 Uhr befuhr heute Morgen eine 61-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 von Hundelshausen kommend in Richtung Witzenhausen. In Höhe der Fa. SCA lief ein herrenloser Hund auf die Fahrbahn, wo er von dem Pkw erfasst wurde. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in der Nachsorge durch einen Tierarzt untersucht und versorgt;am Pkw entstand Sachschaden.