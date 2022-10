Nach mehreren Raubtaten in Damaschkestraße festgenommen: Verdächtigem droht Untersuchungshaft

Kassel-Süd: Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in der Damaschkestraße in Kassel innerhalb weniger Minuten zu vier Raubdelikten durch ein und denselben Täter. Dieser griff nacheinander drei Autobesitzer und einen Mann auf einem E-Scooter an und versuchte vergeblich, ein Fortbewegungsmittel zu erbeuten. Zwei Opfer wurden dabei verletzt. Den hinzugeeilten Polizeistreifen gelang noch an Ort und Stelle die Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Mann, dessen Identität bislang noch nicht geklärt werden konnte, befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Zu seinem Motiv machte der Tatverdächtige, der nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, bisher keine Angaben. Er soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

Mehrere Notrufe aus dem Bereich Damaschkestraße/ Fuldaaue waren gegen 14:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Räuber dort zuvor zunächst auf einen Mann aus Kassel zugestürmt, der gerade seinen Ford auf dem dortigen Parkplatz abgestellt hatte, und forderte von ihm die Herausgabe des Autoschlüssels. Als der Fordfahrer dies verweigerte, versuchte der Täter vergeblich, ihm den Schlüssel zu entreißen. Anschließend rannte der Räuber zu dem gegenüberliegenden Parkplatz und griff dort einen Mann aus Guxhagen an, der gerade sein Fahrrad aus dem Auto lud. Der Täter schlug den 62-Jährigen mehrfach ins Gesicht und versuchte, ihm das Rad zu entreißen. Auch dies misslang, woraufhin der Angreifer im weiteren Verlauf in unmittelbarer Nähe den vorbeifahrenden Mann auf dem E-Scooter schlug und ihm den Roller wegnehmen wollte. Nachdem sich der Rollerfahrer gegen die Wegnahme zur Wehr gesetzt hatte, rannte der Täter zurück zum Parkplatz, wo er es auf einen geparkten Volvo abgesehen hatte. Der Autobesitzer aus Kassel sah den Mann auf seinen Pkw zustürmen und schloss sich schnell im Fahrzeug ein. Infolgedessen schlug der Räuber mit einem Stein die Scheibe an dem Wagen ein, bevor er schließlich durch die hinzugeeilten Streifen festgenommen werden konnte. Der Volvobesitzer wurde durch Glassplitter leicht im Gesicht verletzt. Auch der 62-Jährige aus Guxhagen erlitt bei dem Überfall Verletzungen, weshalb ein Rettungswagen den Mann zur Behandlung mehrerer Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus brachte. Den ausweislosen Festgenommenen brachten die Polizisten auf das Revier, wo seine Identität trotz Abgleichs seiner Fingerabdrücke im System und weiterer Maßnahmen bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen der vier Raubdelikte sowie Körperverletzung verantworten.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Kassel (ots) – Am Mittwochabend, dem 26. Oktober 2022 wurde der

Bundespolizeiinspektion Kassel gegen 17:50 Uhr von der Notfallleitstelle der DB

AG gemeldet, dass ein bisher unbekannter Täter zwei Betonplatten von einer

Schachtabdeckung auf dem Nordportal des Lohbergtunnels entfernte und auf die

Schnellfahrstrecke Hannover – Kassel Wilhelmshöhe legte. Im Anschluss überfuhr

der ICE 681 die Platten und musste am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf mögliche

Schäden begutachtet werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des ICE konnten

keine größeren Schäden festgestellt werden und die Reste der Betonplatten wurden

aus dem Gleisbereich entfernt. Die besagte Strecke (1733) wurde im Zeitraum von

17:50 Uhr bis ca. 19:00 Uhr gesperrt. Hierdurch hatten insgesamt 14 Züge 396

Minuten Verspätung. Bei dem Täter soll es sich den ersten Angaben zufolge um

eine männliche Person, im Alter von 30-40 Jahre handeln. Diese soll ca. 180 cm

bis 190 cm groß sein, kurze schwarze Haare haben und von schlanker Gestalt sein.

Bekleidet war die Person mit einem blauen Pullover, orangefarbener Hose mit

Warnstreifen sowie einer grünen Mütze. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern

an.