Unfall im Kreuzungsbereich mit einem Verletzten

Hünfeld. Am Donnerstag (27.10.), gegen 6:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 84 und der Landesstraße 3171 zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger Autofahrer aus dem Wartburgkreis die Bundesstraße aus Rasdorf kommend in Richtung Hünfeld. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße 3171 wollte der Autofahrer nach links abbiegen und kollidierte hierbei aus noch unklarer Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 75-jährigen Hünfelders. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark im Frontbereich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 22.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Seitlicher Zusammenstoß

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (27.10.) entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 1.15 Uhr die Bardostraße aus Richtung Innenstadt Fulda kommend in Fahrtrichtung Haimbach und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe der Ampelanlage Sickelser Straße kam es auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Berührung mit dem Mercedes eines 20-jährigen Fahrers, welcher die Bardostraße in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen neben dem Audi befuhr. Personen wurden nicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bebra. Am Donnerstag (27.10.), gegen 6.50 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra mit einem Mercedes die B 83 aus Richtung Bebra kommend stadtauswärts. Ein weiterer 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim befuhr mit seinem Ford-Focus zeitgleich die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra. Die Mercedes Fahrerin wollte nach derzeitigem Kenntnisstand von der B 83 nach links auf die B 27 auffahren, dabei kollidierte sie aus derzeit noch nicht geklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Ford-Fahrer. Die 35-Jährige wurde schwer- und der 50-Jährige leichtverletzt in nahegelegene Kliniken verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Freiensteinau. Am Montag (24.10.), gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Lkw der Marke Daimler, Modell Actros, die Untere Brückenstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Steinauer Straße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Seat einer 63-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Steinauer Straße in Richtung Nieder-Moos befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 2.300 Euro.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Die Mercedessterne zweier Fahrzeuge knickten Unbekannte am Dienstagnachmittag (25.10.), gegen 14.20 Uhr, ab. Darüber hinaus beschädigten die Täter die Abdeckung eines Anhängers. Zur Tatzeit standen alle Fahrzeuge in der Kolberger Straße im Ortsteil Hohe Luft. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 180 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Brand von Sportgerät

Bebra. Am Mittwochnachmittag (26.10.) kam es zu einem Brand eines sogenannten Outdoortrampolins in der Kerschensteinerstraße.

Gegen 17.10 Uhr informierten Zeugen die Rettungskräfte über das Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die brennende Trampolinmatte löschen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. An dem Sportgerät – das für jedermann zugänglich ist – entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt. Auch Brandstiftung kann momentan nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Jugendlichen, die zuvor im Bereich des Trampolins gesehen wurden. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Teenager 1: männlich etwa 15 bis 17 Jahre alt rund 1,70 Meter groß blonde Haare trug ein rotes Oberteil

Teenager 2: weiblich etwa 15 bis 17 Jahre alt mittellange, blonde Haare trug ein grünes Oberteil



Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dieseldiebstahl

Homberg (Ohm). Aus dem Tank einer Arbeitsmaschine auf einer Baustelle im Bereich der Straße „Mühltal“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (26.10.) rund 400 Liter Diesel. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schlitz. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-KG 127 eines schwarzen BMW stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (26.10.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz einer Sportstätte im Damenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radmuttern von Arbeitsmaschinen gelöst

Homberg (Ohm). Die Radmuttern der Reifen mehrerer Arbeitsmaschinen im Bereich einer Baustelle der Anschlussstelle Homberg (Ohm) und des Ohmtaldreiecks lösten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (25.10.). Ein Fahrzeug verlor in der Folge beim Anfahren zwei Reifen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Neuhof. Am Freitagabend (21.10.), gegen 20.10 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte der Marke „Wacker“ von einer umzäunten Baustelle in der Straße „Im Eichig“ in Dorfborn. Um an das Diebesgut im Wert von rund 10.000 Euro zu gelangen und dieses abzutransportieren, öffneten die Täter einen Bauzaun und durchfuhren diesen vermutlich von einem angrenzenden Feldweg kommend mit einem Fahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch (26.10.) eine Scheibe eines Schulgebäudes in der Brüder-Grimm-Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Schränke, bevor sie durch eine Notausgangstür flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Petersberger Straße wurde in der Zeit zwischen Samstag (22.10.) und Mittwoch (26.10.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher ein Fenster des Gebäudes und verschafften sich so unbefugten Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Dietershan. Das Kennzeichen FD-XA 208 eines Pkw-Anhängers des Herstellers Stema stahlen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (25.10.) und Mittwochabend (26.10.). Zur Tatzeit stand der Anhänger auf einem Feldweg zwischen einem dortigen Tierheim und einem Wasserwerk. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem weißen Renaut Master stahlen Unbekannte zwischen Freitag (21.10.) und Mittwoch (26.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen GG-AT 4025. Zur Tatzeit stand der Lkw in der Böcklerstraße in Rodges. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub: Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (26.10.) entwendeten drei bislang unbekannte Täter zwei 18-jährigen Frauen im Bereich eines Parkhauses in der Innenstadt einen E-Scooter, eine Geldbörse sowie ein I-Phone XR im Gesamtwert von rund 800 Euro. Die jungen Damen kamen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im Bereich einer Unterführung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Ruprechtstraße mit den Tätern ins Gespräch. Plötzlich griffen die Männer die Frauen an und stahlen das Diebesgut. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: männlich trug einen grünen Pullover westasiatisches Erscheinungsbild

Täter 2: männlich trug einen roten Pullover und eine camouflagefarbene Hose hatte rote Schuhe an westasiatisches Erscheinungsbild

Täter 3: männlich trug eine weiße Basecap führte eine Louis-Vuitton-Umhängetasche westasiatisches Erscheinungsbild



Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.