Unfall mit verletztem E-Scooter Fahrer

Speyer (ots) – Ein 23-jähriger Mann befuhr am 26.10.2022 gegen 15:00 Uhr den Fahrradweg der Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt mit seinem E-Scooter. Dort überquerte er den Ampel geschalteten Fußgängerüberweg trotz rot anzeigender Lichtzeichenanlage. Zeitgleich bog ein Fahrzeugführer nach rechts in die Paul-Egell-Straße ab.

Auf dem Fußgängerüberweg kam zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der Fahrer stürzte, verletzte sich und musste durch den hinzu gerufenen Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Einbruch in Firmengebäude

Speyer (ots) – Im der Zeit vom 25.10.2022, 17:30 Uhr – 26.10.2022, 05:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem umschlossenen Firmengelände in der Stockholmer Straße. Dort drangen sie gewaltsam in die Werkstatt der Firma ein.

Im Innern öffneten sie Schänke und entwendeten Baumaschinen, Bargeld und Fahrzeugschlüssel. Außerdem brachen sie einen Tankdeckel eines Lkws auf und entnahmen Kraftstoff in unbekannter Menge.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Elektrisches Garagentor manipuliert und Fahrräder gestohlen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 26.10.2022 entwendeten unbekannte Täter gleich drei Fahrräder aus einer Garage in der Hermann-Langlotz-Straße. Der Geschädigte verließ die Garage gegen 08:30 Uhr und betätigte den Verschließmechanismus. Als er gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass das Tor offenstand und die Fahrräder weg waren.

Vor Ort konnte durch die Beamten keinerlei Aufbruchspuren entdeckt werden. Jedoch fanden sie ein Karton im Schließbereich des elektrisch betriebenen Garagentors.

Aufgrund der Manipulation löste der automatischen Einklemmschutz aus und das Tor öffnete sich wieder nachdem der Geschädigte die Garage verlassen hatte. Die unbekannten Täter konnten so in die Garage ungehindert eintreten und die Fahrräder entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. 4.500 Euro.

Die Polizei empfiehlt, Räder sicher abstellen:

Schließen Sie das Rad mit dem Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten Gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind.

Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Diese können blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder verladen.

Sichern Sie auch Vorder- und Hinterrad, indem sie diese beispielsweise gemeinsam mit dem Rahmen anschließen.

Auch in Fahrradabstellräumen, Kellern oder Treppenhäusern sollte das Rad immer angeschlossen werden. Ist dies nicht möglich, können Sie mehrere Räder aneinanderschließen.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Zugangstüren abgeschlossen sind.