Gießen: Rollerfahrer flüchtet erfolglos

Als in der Heinrich-Will-Straße einer Polizeistreife in der Nacht auf Donnerstag, 27. Oktober, gegen Mitternacht ein Rollerfahrer entgegenkam, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle des Fahrers. Dieser kam der Aufforderung, stehen zu bleiben, jedoch nicht nach und gab Gas.

Nach der Verfolgung, die ein Beamter zu Fuß, der andere noch mit dem Polizeiwagen unternahm, fanden die Polizisten den Motorroller in der Böcklingstraße. Der Fahrer war weg, wenig später fanden die Beamten aber in unmittelbarer Nähe einen Mann hinter einem Busch liegen, bei dem es sich derzeitigen Ermittlungen zufolge um den Fahrer handelte.

Sie nahmen den aus dem Landkreis kommenden 20-Jährigen vorläufig fest und stellten den Yamaha-Roller sicher, nachdem sie herausgefunden hatten, dass dieser nach einem gemeldeten Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war und es sich bei dem Fahrer nicht um den eingetragenen Halter handelte.

Zudem besaß der 20-Jährige weder die erforderliche Fahrerlaubnis noch einen Versicherungsnachweis für das Fahrzeug. Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Beamten ihn wieder.

Grünberg: Schmierereien

Etwa 2.000 Euro hoch ist der Schaden, der durch Farbschmierereien in der Struppiusstraße entstand. Zwischen Dienstag, 25. Oktober, 15 Uhr und Mittwoch, 07.15 Uhr hinterließen Unbekannte verschiedene Schriftzüge an einem Container, auf der Straße, an einer Bushaltestelle sowie an mehreren Stellen von zwei Schulen.

Die Grünberger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im Tatzeitraum Personen in dem Bereich aufgefallen? Wer kann diese beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06401/ 91430.

Landkreis Gießen: Mehrere Betrugsversuche

Die Polizei erhielt in den letzten Tagen wieder mehrere Hinweise zu betrügerischen Anrufen. Zwei Senioren berichteten von Anrufern, die sich als Polizisten ausgaben und davon erzählten, dass die Tochter der angerufenen Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei nun eine Kaution nötig. Bei diesen Anrufern handelt es sich um Betrüger!

Die Maschen “falsche Polizeibeamte” und “Schockanruf” in dieser Kombination sind der Polizei bekannt, dennoch führen die Betrüger sie immer wieder erfolgreich durch. In den aktuellen Fällen forderten sie 25.000 Euro und 35.000 Euro als Kaution und informierten die Senioren, sich mit Details nochmal bei Ihnen zu melden.

Anstatt auf die Forderungen einzugehen, informierten die angerufenen Personen die Polizei, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Damit auch zukünftige Betrugsversuche so enden, hilft nur eins: Machen Sie die Maschen bekannt! Reden Sie mit Freunden, Verwandten und Nachbarn über die bekannten Tricks der Betrüger!

Gießen: Betrugsmasche “falsche Microsoft-Mitarbeiter” erfolgreich

Über 3.000 Euro verlor ein Senior aus Gießen am Dienstag, 25. Oktober, da er Betrügern glaubte, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Zuvor hatte er auf seinem Computer eine Warnung zu einem Virus angezeigt bekommen mit der Aufforderung, eine Telefonnummer zu kontaktieren. Diese sollte angeblich zu einem Microsoft-Mitarbeiter gehören. Der Senior folgte den Anweisungen und erlaubte vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter auch den elektronischen Fernzugriff auf seinen Computer. In der Folge veranlasste der Betrüger mehrere Überweisungen vom Konto des Seniors.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, gelten immer ganz ähnliche Regeln: Lassen Sie sich nicht verunsichern und unter Druck setzen. Überlegen Sie, ob diese Vorgehensweise gerade wirklich so üblich ist (Unternehmen wie Microsoft kontaktieren Kunden in der Regel nicht unaufgefordert). Erlauben Sie unbekannten Personen nicht den Zugriff auf Ihren Computer und geben Sie niemals sensible Daten, wozu insbesondere auch Passwörter und PIN gehören, an Fremde weiter.

Lich: Tisch geklaut

In der Erich-Kästner-Straße entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 21. Oktober, 17 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, einen Gartentisch im Wert vom 200 Euro vom Grundstück der dortigen Schule. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ein- bzw. Ausparken Opel touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Dienstag (25.Oktober) zwischen 7.20 Uhr und 16.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem grauen Vectra zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Gegen Baustellenampel gefahren – Zeugen gesucht

Ein zunächst Unbekannter befuhr zwischen Dienstag (25.Oktober) 14.00 Uhr und Mittwoch (26.Oktober) 8.00 Uhr die Landstraße 3054 von Allendorf in Richtung Gießen und beabsichtigte an der Kreuzung Allendorfer Straße/Frankfurter Straße nach links auf die L3475 zu fahren. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine dortige Baustellenampel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die komplette Ampeleinrichtung verschoben und beschädigt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der offenbar alkoholisiert unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder den Aufprall gehört haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A480/ Staufenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (26.Oktober) gegen 16.40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Skoda die Bundesautobahn 480 in Richtung Wettenberg. Dabei kam der Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B457/Fernwald: Abbiegeunfall

Eine 37-jährige Frau aus Lich in einem VW beabsichtigte am Mittwoch (26.Oktober) gegen 09.50 Uhr von der Auffahrt Fernwald Industriegebiet auf die Bundesstraße 457 in Richtung einzufahren. Offenbar übersah die Licherin dabei eine 60-Jährige in einem Opel, die auf der B457 von Gießen kommend unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug der 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (26.Oktober) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Hungen in einem Mercedes die Bismarckstraße und beabsichtigte nach links in die Ludwigstraße abzubiegen. Offenbar übersah der Mercedes-Fahrer dabei den BMW eines 61-Jährigen, der auf der Bismarckstraße in Richtung Südanlage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 25-jähriger Mann aus Kirchhain in einem Mercedes und ein 46-Jähriger aus Marburg in einem VW befuhren hintereinander die Bundesstraße 3 von Gießen nach Marburg. Als der vorausfahrenden Kirchhainer bremste, bemerkte der VW-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 46-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall zweier Radler

Am Mittwoch (26.Oktober) gegen 17.15 Uhr querten ein 15-Jähriger mit einem Mountainbike und ein Radfahrer mit einem Tribike die Ostanlage in Richtung Landgrafenstraße. Als der 15-Jährige in Höhe der Hausnummer 8 bremste, übersah der Tribike-Fahrer offenbar den Bremsvorgang und fuhr auf.

Der Tribike-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

