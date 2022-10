Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 gingen gegen 16:30 Uhr auf hiesiger Dienststelle mehrere Notrufe ein, in denen von einem Mann berichtet wurde, der auf einem Dach in der Schmiedgasse stünde und Ziegel auf die Straße werfe.

Vor dem Eintreffen der Polizei wurde dabei ein fahrendes Auto getroffen und leicht beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die Polizei wurde die Straße gesperrt, die Feuerwehr Frankenthal und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

Der Mann reagierte auf keinerlei Ansprache und sprang nach kurzer Zeit selbstständig von dem

ca. 4 Meter hohen Dachrand auf eine Wiese im Hinterhof.

Dort wurde er von Beamten überwältigt und dem Rettungsdienst übergeben.

Eine Polizeibeamtin und 2 Beamte wurden bei dem Einsatz durch Splitter und die Gegenwehr des Mannes leicht verletzt, ebenso der Störer selbst, welcher im Anschluss stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde.

Die Hintergründe für das Verhalten sind noch völlig unklar.