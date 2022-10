Darmstadt

Fluchtversuch – Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (27.10.) kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Daimlerweg. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich herausstellte, wurde eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, rannte plötzlich eine Person über die Straße und versuchte sich offenbar der Polizei zu entziehen. Der Fluchtversuch des 16 Jahre alten Tatverdächtigen scheiterte. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte er keine Beute. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Schnelle Festnahme nach Diebstahl

Darmstadt (ots) – Zwei schnelle Festnahmen konnte die Polizei am späten Mittwochabend (26.10.) verzeichnen, als sie zwei 18 Jahre alte Männer nach einem Diebstahl auf einem Gelände in der Marburger Straße stoppte. Gegen 23.30 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und gab an, dass sich zwei Männer auf dem Gelände bei einem Autohaus aufhalten und offenbar mit einer Felge flüchten würden.

Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Rasch konnten die Ordnungshüter die Männer lokalisieren und vorläufig festnehmen. Im Anschluss durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die beiden 18 Jahre alten Tatverdächtigen sowie deren mitgeführtes Fahrzeug.

Hierbei konnten im Wagen des Duos diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden, die nach jetzigem Stand aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen könnten. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Schloßberg” geriet am Mittwoch (26.10.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie eine Tür auf und gelangten ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Dennoch entstanden Schäden, die auf ca. 200 Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Kriminelle gehen leer aus

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus “Im Schäfersgarten” am Mittwochabend (26.10.) gingen Kriminelle leer aus. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 21.30 Uhr Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume.

Ohne Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Kreis Bergstraße

Flatscreen, Musikboxen und Subwoofer gestohlen

Lorsch (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Zeit von Montagabend (24.10.) bis Mittwochabend (26.10.) auf eine Gartenkolonie in der Straße “Im Rod” abgesehen. Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft hatten.

Im Anschluss hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in das Innere der Hütte. Hieraus entwendeten sie einen Flatscreen, Musikboxen und einen Subwoofer im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie danach unerkannt das Weite. Das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Erbach (ots) – Am Dienstag 25.10.2022 zwischen 14-17:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine schwarze Mercede Benz Limousine, die in dem Zeitraum im Drachenfeld als auch in der Dreiseetalstraße abgestellt gewesen war.

Das geparkte Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die PSt. Erbach unter Tel: 06062/9530 entgegen.

