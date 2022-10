Philippsburg – Einbruch in Corona-Teststation

Philippsburg – Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Montagabend

und Dienstagmorgen gewaltsam in eine Corona-Teststation in Philippsburg ein.

Der Einbrecher verschaffte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand über die

Eingangstür einer in der Söternstraße aufgestellten Holzhütte Zutritt.

Schließlich erbeutete er eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag in Höhe von

mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Philippsburg

unter 07256 93290 zu wenden.

Graben-Neudorf – 44-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Graben-Neudorf – Leicht verletzt wurde eine 44-jährige Autofahrerin am

Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall zweier Pkw auf der Landesstraße 560

zwischen Graben-Neudorf und Hambrücken.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei musste die Lenkerin eines Opel Astra

bei ihrer Fahrt auf der L560 in Richtung Mannheim gegen 17:10 Uhr

verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein hinter der Geschädigten fahrender

21-Jähriger offenbar zu spät, weshalb die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Die 44-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des 21-Jährigen war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Unfall auf der A5, Pkw dreht sich und wird abgewiesen

Karlsruhe – Ein missglücktes Überholmanöver eines 23-Jährigen war wohl die

Ursache eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn Fünf, bei dem

drei Fahrzeuge beteiligt waren und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 23-Jähriger war mit seinem Renault auf der Autobahn von Norden aus kommend

in Richtung Karlsruhe unterwegs. Ungefähr auf der Höhe von Weingarten scherte er

offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten aus und kollidierte mit

einem bereits auf der Spur fahrenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß drehte

sich der Kleinwagen des jungen Mannes quer zur Fahrbahn. Ein sich dem

Unfallfahrzeug nähernder Bus versuchte einen Folgeunfall durch starkes Abbremsen

noch zu verhindern. Nichts desto trotz wurde der querstehende Wagen vom Bus

erfasst und in den Seitenstreifen abgewiesen.

Durch den Unfall wurde eine sich im Bus befindliche Person leicht verletzt, eine

ärztliche Behandlung war jedoch nicht von Nöten. An den Fahrzeugen entstand zum

Teil erheblicher Sachschaden, die Gesamtschadenssumme wird auf circa 7.000 Euro

geschätzt.

Nach versuchtem Diebstahl Widerstand geleistet

Karlsruhe – Dienstagabend (25. Oktober) leistete ein 31-jähriger

algerischer Staatsbürger Widerstand gegen die Bundespolizei. Zuvor hatte er

versucht, einen Reisenden im Zug zu bestehlen.

Gegen 22:15 Uhr befand sich der Tatverdächtige im ICE 377 auf der Fahrt nach

Karlsruhe. Hier versuchte er den Rucksack eines 72-Jährigen zu entwenden. Der

Mann bemerkte die Handlung jedoch und machte durch lautes Schreien auf sich

aufmerksam. Der Tatverdächtige ließ daraufhin von der Diebstahlshandlung ab.

Durch die Deutsche Bahn AG wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof alarmiert.

Der 31-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv. Er

verweigerte eine Mitnahme zur Dienststelle vehement und leistete erheblichen

Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Erst durch die Unterstützung einer

weiteren Bundespolizeistreife gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen

vorläufig festzunehmen und zu fesseln. Auch auf der Dienststelle ließ sich der

31-Jährige nur schwer beruhigen.

Die Beamten setzten während der polizeilichen Maßnahmen ihre Körperkameras ein.

Den 31-jährigen algerischen Staatsbürger erwartet nun ein Strafverfahren wegen

des versuchten Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Karlsruhe – Kellereinbrüche im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zwei Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet wurden in den

vergangenen Tagen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Diebe hatten es

dabei auf Fahrräder und Elektrowerkzeug abgesehen.

Im ersten Fall brachen die unbekannten Täter zwischen Sonntag und Dienstag in

mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Donaustraße ein und

stahlen dort diverse Gegenstände. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen

ebenfalls bislang Unbekannte in einen Gemeinschaftsfahrradkeller in der

Baumeisterstraße ein. Dort brachen sie mehrere Fahrradschlösser auf und stahlen

drei Fahrräder.

Die weiteren Ermittlungen haben die Polizeiposten Südstadt und Rüppurr

übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.

Unbedachtes Hantieren mit einer Spielzeugwaffe führte zu Polizeieinsatz

Karlsruhe – Eine Passantin konnte am späten Nachmittag beobachten, wie

zwei Jugendliche am Ettlinger-Tor-Platz mit einer Schusswaffe hantierten. Eine

der beiden Personen steckte die Waffe in die Jackentasche und beide betraten ein

Tabakwarengeschäft im ECE-Center. Nach kurzer Verweilzeit verließen sie das

Einkaufscenter und liefen auf der Kaiserstraße in Richtung Europaplatz. Die

beiden Jungen konnten lokalisiert und schließlich im Bereich der

Erbprinzenstraße durch Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelte sich um

zwei 14- und 15 Jahre alte Jungen. Der 15-jährige hatte im Hosenbund eine

Spielzeugwaffe, die so verändert wurde, dass sie als Spielzeugwaffe nicht mehr

erkennbar war. Nach eindringlich geführten Gesprächen wurden die beiden Jungen

an die verständigten Eltern übergeben.