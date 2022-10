Mannheim: Diebstahl aus Reha-Zentrum – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Dienstagabend gegen 18 Uhr durchwühlte ein bisher

unbekannter Täter aus einem Sozialraum des Reha-Zentrums im Pfeifferswörth

mehrere persönliche Gegenstände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Täter

entwendete so aus zwei Geldbeuteln rund 100 Euro Bargeld und flüchtete danach

mit einem Mittäter, welcher mit einem Motorroller vor der Einrichtung gewartet

haben soll. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, 175-180 cm

groß, Vollbart, schwarze Hose, dunkles T-Shirt, längere gegelte Haare, dunkle

Augen. Zeugen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schönau: Brand in Wohnhaus

Mannheim-Schönau – Am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr wurden Feuerwehr und

Polizei verständigt, nachdem in einem Mehrfamilienhaus in der Tilsiter Straße 44

ein Rauchmelder Alarm schlug. Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen konnten diese eine starke Rauchentwicklung aus

einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses feststellen.

Durch die Feuerwehr wurde nach Betreten der Wohnung im ersten Obergeschoss eine

männliche Person aufgefunden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand

lebensgefährlich verletzt wurde.

Die übrigen Bewohner des Wohnhauses blieben unverletzt und konnten nach

Beendigung der Maßnahmen durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Die Hintergründe, wie es zu dem Feuer kommen konnte, sind derzeit noch unklar

und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Telefone der Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wieder uneingeschränkt erreichbar.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Die Telefone der

Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim

sind wieder uneingeschränkt erreichbar.