Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Rucksack aus dem Auto einer Spaziergängerin gestohlen – Ausweis und Bargeld fehlen

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) – Einer 48-jährigen Frau wurde am

Dienstagabend aus ihrem, im Bereich einer Zufahrt zur Ostkurve des

Hockenheimrings geparkten, PKW der Rucksack entwendet.

Die Spaziergängerin hatte ihren Kia im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr

unbeaufsichtigt auf dem dortigen Waldparkplatz abgestellt.

Während die 48-Jährige sich von ihrem Fahrzeug entfernte, entwendeten bislang

unbekannte Täter zwischenzeitlich vom Rücksitz des verschlossenen Pkw einen

Rucksack samt Inhalt, indem eine der hinteren Seitenscheiben eingeschlagen

wurde. In dem gestohlenen Rucksack befand sich unter anderem das Portemonnaie

der Frau, welches wiederum deren Personalausweis sowie einen kleineren

Bargeldbetrag beinhaltete.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen aufgrund des besonders schweren

Falls des Diebstahls dauern an.

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Kabeldiebstahl aus Baustelle fordert hohen Sachschaden – Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) – In der Nacht von Montag auf Dienstag,

im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 7 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte Stromkabel

in größerem Umfang von einem nicht verschlossenen Baustellengelände in der

Grenzhöfer Straße.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden dabei insgesamt hunderte von Metern der auf

der Baustelle lagernden Kabel verbotenerweise abtransportiert. Der

Diebstahlschaden wird auf rund 20.000,- Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls

aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06202 / 288-0 bei der Polizei zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos aufgebrochen; Polizei vermutet Aufbruchsserie und sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis – Im Bereich Weinheim-Südstadt und –

Lützelsachsen wurden in den Straßen Geiersbergstraße, Weinheimer Straße,

Lützelsachsener Straße und Weinbergstraße im Zeitraum vom vergangenen Montag bis

Dienstagmorgen mindestens drei Autos aufgebrochen.

Die Täter setzten die Seitenscheiben mit einem Hebelwerkzeug unter

Spannungsdruck bis das Glas zerplatzte. Anschließend entwendeten sie

Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Weinheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Vandalismus an geparktem Auto – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) – Nach Vandalismus an einem in der

Mühlenstraße geparkten VW sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Zeitraum zwischen 21:15 Uhr

und 11 Uhr des darauffolgenden Tages, beschädigten bislang Unbekannte offenbar

mit einem spitzen Gegenstand den auf einem Parkplatz stehenden Pkw, und

zerkratzen hierbei das Fahrzeug ringsherum. Die Höhe des hierbei entstandenen

Sachschadens am Fahrzeuglack beziffern die Ermittlerinnen und Ermittler auf rund

5000,- Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Tel. 06202/288-0 mit diesem in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5: Nach Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5 – Bei der Verkehrskontrolle

eines Renaults auf der A5 beschlagnahmten Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag

mutmaßliches Diebesgut im Wert von noch unbekannter Höhe.

Im Zuge einer Kontrolle mit anschließender Durchsuchung des Fahrzeugs auf einem

nahegelegenen Autobahnparkplatz wurden die Beamtinnen und Beamten der

Autobahnpolizei Walldorf auf diverse Kosmetikartikel aufmerksam, welche der

31-jährige Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer im Auto mitführten. Die

Beamtinnen und Beamten konnten zudem feststellen, dass an den mitgeführten

Kosmetikartikeln offenbar zuvor angebrachte Diebstahlsicherungen gewaltsam

entfernt worden waren. Entsprechende Kaufbelege für die Ware konnten die beiden

Männer nicht vorweisen.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Männer hinsichtlich der Herkunft

der Gegenstände wurden diese daraufhin durch die Polizei beschlagnahmt. Die

Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls rechnen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht in Leimen – Zeugen gesucht!

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr

und Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Johann-Sebastian-Bachstraße in

Höhe der Hausnummer 2 zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte

Unfallverursacher/ -in beschädigte aus bislang unbekannter Ursache einen am

Fahrbahnrand abgestellten Seat im Bereich der Fahrerseite, Fahrertür und hintere

Tür und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um

den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf der Autobahn BAB 6 – Zeugen gesucht!

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis – Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf

der Autobahn BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und der Anschlussstelle

Wiesloch/ Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim bei einem Fahrstreifenwechsel zu

einem Verkehrsunfall zwischen einer Mercedes-Fahrerin und einem bislang

unbekannten Fahrer eines weißen Pkws. Der oder die bislang unbekannte Fahrer/-in

wechselte bei stockendem Verkehr unmittelbar vor dem Mercedes vom linken auf den

mittleren Fahrstreifen, so dass die 24-jährige Mercedes-Fahrerin auf dem

mittleren Fahrstreifen trotz einer Vollbremsung mit dem Fahrzeug kollidierte.

Während die Mercedes-Fahrerin auf dem Standstreifen anhalten musste, entfernte

sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in

Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich

bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw, wohlmöglich einem

Kombi, handeln.

Zeugenhinweise werden beim Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf unter der Tel.:

06227/35826-0 entgegengenommen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung mit Pfefferspray; 41-Jähriger leicht verletzt; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Samstagabend, kurz nach

20:30 Uhr gingen auf der Birkenauer Talstraße das spätere Opfer und seine

Begleiterin auf dem Gehweg in Richtung Birkenau. Auf Höhe der Kletterhalle kam

ihnen ein bislang unbekannter Täter ebenfalls zu Fuß entgegen.

Ohne bisher bekannte Gründe sprühte der Täter dem 41-jährigen Opfer unvermittelt

Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend ging er auf dem Gehweg weiter in Richtung

Weinheim.

Passanten, die möglicherweise den Vorfall beobachten konnten, verfolgten zwar

noch den Täter, erreichten ihn jedoch nicht mehr.

Durch den Angriff wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Er musste keine

medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Seine 37-jährige Begleiterin wurde von

dem Pfefferspray nicht getroffen.

Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen

ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Alter 20 – 30 Jahre; 170 cm groß; blonde

Haare (Haarlänge nicht bekannt). Der Täter trug eine Jeanshose und Jeansjacke.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und

bittet Zeugen, sich mit der Polizeiwache unter der Telefonnummer 06201 1003-0 in

Verbindung zu setzen.

Edingen-Neckarhausen / Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich über längeren Zeitraum hinweg – Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte

Edingen-Neckarhausen / Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag, in

der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr, soll sich ein Mann in der Seckenheimer

Straße in Neckarhausen über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder in

unsittlicher Art und Weise entblößt haben. Wie durch einen Zeugen bekannt wurde,

soll der Mann in der Nähe der Bushaltestelle „Neckarhausen Brücke“ / dortiger

Bahndamm gestanden und beim Erkennen von Personengruppen an seinem

Geschlechtsteil manipuliert haben.

Personenbeschreibung des Mannes:

männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, schwarze Haare, Dreitagebart,

beigefarbene lange Hose und schwarzes Tank Top.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend

nach weiteren Zeugen sowie nach möglichen Geschädigten. Derzeit kann auch nicht

ausgeschlossen werden, dass möglicherweise Kinder, die sich auf dem Weg zur

Schule befanden, den Mann gesehen haben. Betroffene sowie weitere Zeugen werden

gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174

4444 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Straße: Radfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr

ein 33-jähriger Radfahrer die Muthstraße in Richtung Friedrichstraße und

missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts, aus Richtung Bahnhof, kommenden

32 Jahre alten Audi-Fahrers. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen

Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. In der Folge stürzte der 33-Jährige

auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden

in Höhe von rund 3500 Euro.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Betrug – richtige Reaktion schützt vor finanziellem Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag kontaktierte ein

bisher unbekannter Täter bzw. Täterin einen 68-jährigen Mann aus Wiesloch unter

einer unbekannten Nummer und gab vor, dessen Tochter zu sein. Unter einem

Vorwand versuchte der bzw. die Täterin den Mann zu einer Überweisung von rund

3000 Euro zu bewegen. Der Mann wurde misstrauisch und suchte seine Tochter

daraufhin auf. Als er ihr von der mysteriösen Nachricht erzählte, klärte sich

der Betrugsversuch auf. Das Polizeirevier Wiesloch hat nun Ermittlungen wegen

des Versuches im besonders schweren Falls des Betrugs eingeleitet.