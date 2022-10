Heidelberg: Unfall mit Linienbus; 30-jähriger Fahrgast leicht verletzt

Heidelberg – Am gestrigen Dienstag, gegen 13:30 Uhr missachtete ein

26-jähriger Fahrradfahrer auf der Rohrbacher Straße, Höhe des Anwesens 3, die

Vorfahrt eines Linienbusses der Linie 35E.

Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, bremste der 20-jährige

Busfahrer stark ab. Dadurch stürzte ein 30-jähriger Fahrgast, der an der

hinteren Tür im Bus stand und verletzte sich leicht.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Zweiradfahrer und dem Linienbus kam es nicht.

Der Rettungsdienst betreute den Fahrgast medizinisch an der Unfallstelle. Eine

Mitfahrt mit dem Rettungswagen war nicht erforderlich.

Heidelberg: Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht!; Pressemitteilung

Heidelberg – Nachdem ein 29-jähriger Citroen-Fahrer am Dienstagmittag um

12.30 Uhr von der Fahrbahn Am Götzenberg abkam, hat der Verkehrsdienst

Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Demnach soll ein bislang unbekannter

Autofahrer dem Citroen-Fahrer im Kurvenbereich entgegen gekommen und dabei auf

dessen Spur gekommen sein. Durch ein Ausweichmanöver konnte der 29-Jährige einen

Zusammenstoß verhindern, kam aber von der Fahrbahn ab und stieß letztlich 30

Meter entfernt gegen einen Baum. Der Unbekannte soll seine Fahrt indes

fortgesetzt haben.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben

können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 zu melden.

Heidelberg: Heranwachsender wegen Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und anderer Straftaten in Untersuchungshaft

Heidelberg – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg ein Haftbefehl gegen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen.

Am Abend des 20.10.2022 meldete ein Anrufer über den Notruf, er sei in

Heidelberg-Kirchheim von einem Mann angesprochen worden, der eine Axt unter

seiner Jacke mit sich geführt habe. Sodann habe sich der Mann zu Fuß in Richtung

Kirchheimer Friedhof entfernt. Dem Zeugen gedroht oder diesen angegriffen habe

der Mann allerdings nicht. Gleichwohl leitete die Polizei sofort

Fahndungsmaßnahmen ein.

Im Rahmen der Fahndung konnte der von dem Anrufer beschriebene Mann gegen 20:45

Uhr auf dem Friedhofsgelände von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Beamten

konnten erkennen, dass der Mann ein Küchenmesser in jeder Hand hielt. Sie

forderten ihn auf, die Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen,

um den Mann unter Wahrung der Eigensicherung kontrollieren zu können. Dem kam

der Mann nicht nach. Vielmehr hielt er die Messerklingen gegeneinander und

führte damit Schleifbewegungen in Richtung der Polizeibeamten aus.

Nachdem die Polizeibeamten dem Verdächtigen nunmehr den Schusswaffengebrauch

angedroht hatten, ließ er die Messer fallen und zog mit seiner rechten Hand eine

Axt hervor und hielt diese drohend in seiner Hand. In einem günstigen Moment

konnte der 19-Jährige durch den Einsatz eines Polizeihundes überwältigt worden.

Der Beschuldigte erlitt dadurch eine leichte Bissverletzung am Bein, die durch

den angeforderten Rettungsdienst ambulant versorgt wurde. Anschließend wurde er

zu einer Polizeidienststelle transportiert.

Nunmehr stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auch einer bereits im Juni

2022 begangenen gefährlichen Körperverletzung und einer Sachbeschädigung im

August 2022 dringend verdächtig war.

Der Tatverdächtige wurde daher am 21.10.2022 der Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg, da Fluchtgefahr vorlag, wegen des dringenden Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte einen Haftbefehl gegen den Heranwachsenden erließ. Nach

Eröffnung und Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.