Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Westheim (Pfalz) – mehrstündige Vollsperrung der L538 nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagmittag, den 25.10.22 gegen 14:30 Uhr kam ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe auf der L538 zwischen den Ortslagen Westheim und Bellheim mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er die Kontrolle über den LKW verlor. Der LKW kippte nach rechts und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Infolge dessen entstand Sachschaden in Höhe von 8.000EUR und der LKW war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Führerschein des 41-jährigen wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bis zur Beendigung der Abschlepparbeiten musste die L538 für die Dauer von ca. 3 Stunden vollgesperrt werden.

Ladendiebstahl

In den Abendstunden des 25.10.2022, gegen 20:40 Uhr kam es in einem Einkaufszentraum in der Dammühlstraße in Landau zu einem Ladendiebstahl. Nach ersten Ermittlungen, entnahm ein 32-jähriger Mann aus den Verkaufsauslagen des Marktes ein paar Kopfhörer, öffnete die Umverpackung und steckte die Kopfhörer in seine Hosentasche. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware in seiner Hosentasche zu bezahlen. Gegen den 32-jährigen wurde in der Folge ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.