Berufsinfoabend bei der Polizei Ludwigshafen-Oppau 02.11.2022

POL-PPRP: Berufsinfoabend bei der Polizei Ludwigshafen-Oppau 02.11.2022

Bild-Infos Download

Zu einem Berufsinfoabend lädt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau am Mittwoch, 02.11.2022, von 17 bis 20 Uhr, ein. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Hier bekommt ihr Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren, Einblicke in unseren Berufsalltag im Wechselschichtdienst, die Möglichkeit uns als Dienststelle kennenzulernen und mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen

Anmeldung:

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder oder Tel.-Nr. 0621 963-2222.

Adresse:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Friesenheimer Straße 55 in 67069 Ludwigshafen.

Sicherheitsabstand nicht eingehalten – Frau verletzt

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin musste am Dienstag (25.10.2022) leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihr eine 55-jährige PKW-Fahrerin aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes von hinten auffuhr. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der B44 Höhe Hauptstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 22.10.2022 bis 25.10.2022 in ein Wohnhaus in der Hochfeldstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 17.10. bis zum 21.10.2022 die Tür einer Wohnung in der Breiten Straße aufzubrechen. Die Bewohner befanden sich zu der Zeit im Urlaub. Treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen für ihren Urlaub! Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

Lassen Sie den Briefkasten leeren.

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung.

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen.

Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter.

Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder auf Facebook, Twitter und Co.

Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach.

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Geldbeutel gestohlen – Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag (25.10.2022), gegen 13:50 Uhr, wurde eine 63-Jährige in der Hagellochstraße von einem unbekannten Mann bestohlen. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als ihr der Mann in ihren Trolley griff. Der Mann ging weg, als die Seniorin ihn bemerkte. Sie schaute nach und bemerkte, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

180 m groß,

ca. 30 bis 35 Jahre alt,

hatte dichte schwarze Locken,

war bekleidet mit Jeans, cremefarbenes Sweatshirt, und blauer Weste.

Er trug bei der Tat dunkelblaue Einweghandschuhe.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Dieben zu schützen:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Alkoholisiert und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch (26.10.2022), gegen 1:30 Uhr, meldete ein Zeuge, einen blauen Mazda 6 mit KL-Kennzeichen, welches in Schlangenlinien auf der Brunckstraße gefahren sei. Bei der Fahndung konnten Polizeikräfte das beschriebene Auto stark beschädigt auf einer Grünfläche in der Langgartenstraße auffinden. Der 39-jährige Fahrer wirkte stark alkoholisiert. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers war gefälscht. Er muss sich nun wegen u.a. des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung verantworten.

Ob und was der 39-Jährige während seiner Fahrt mit beschädigt hat, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geparkter Transporter beschädigt – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 25.10., 14 Uhr bis zum 26.10.2022, 3:00 Uhr, wurde ein Mercedes Sprinter in der Erzbergerstraße durch einen Unfall stark beschädigt. Der Transporter parkte zu der Zeit am Fahrbahnrand in der Erzbergerstraße im Bereich der Einmündung zur Siemensstraße. Ein unbekannter Verursacher fuhr vermutlich beim Einfahren auf den Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle gegen den geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 12.000,- Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen Lkw handeln.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .