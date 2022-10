Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Eine 20-jährige Frau parkte ihren Pkw am 25.10.2022 in der Steingasse. Als sie gegen 19:45 Uhr zusammen mit ihrem Bruder wieder zu ihrem Fahrzeug kam, konnten sie eine Person an der rechten Fahrzeugseite erkennen, welche sich dort „zu schaffen machte“. Der 18-jährige Bruder lief deshalb in Richtung des Pkw und rief laut. Der unbekannte Tatverdächtige rannte daraufhin weg. An der Kreuzung Herdstraße/St.-German-Straße holte der 18-jähige Mann den Tatverdächtigen ein und wollte diesen zur Rede stellen. Der Tatverdächtige rief „Was willst du?! Verpiss dich!“ und flüchtete in Richtung St.-German-Straße. Am Fahrzeug stellte die 20-jährige Geschädigte fest, dass der unbekannte Täter die, aufgrund eines Defektes, unverschlossene Beifahrertür geöffnet hatte und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchte. Entwendet wurde nichts. Auch bei einer direkt durchgeführten Suche konnte der Tatverdächtige nicht mehr aufgefunden werden. Das Geschwisterpaar beschrieb denn Mann wie folgt: ca. 175cm groß, dicklich, Ziegenbart + Schnauzer, dunkle Haare mit Undercut, weiße Jacke mit blau/rot kariertem Muster, braune Jeans, akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zu Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Einbruch auf Vereinsgelände

In der Zeit vom 24.10.2022, 20:00 Uhr bis 25.10.2022, 10:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf ein Gelände am Mäuseweg. Dort entwendeten Sie einen Rasenmäher. Der Sachschaden liegt bei etwa 200EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.