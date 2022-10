Bad Bergzabern Betrunkener Radlader-Fahrer übersieht geparkten Pkw

Am 25.10.22, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Radladers übersah beim Rückwärtsfahren einen geparkten Pkw Hyundai und richtete einen Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro an. Bei dem 50-jährigen Fahrer des Radladers konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Test ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein in Verwahrung genommen.

Diebstahl von Kabelrollen auf einer Baustelle

Essingen

Im Zeitraum zwischen dem 20.10.2022 und dem 24.10.2022 wurden auf einem Baustellengelände in der Straße In der Windblase in Essingen zwei Rollen mit Kabel im Gesamtwert von 2000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.