Mehrere Ladendiebe aufgeflogen

Kaiserslautern – Im Laufe des Dienstags konnten in einem großen

Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet gleich mehrere Ladendiebe gestellt werden.

Zunächst meldete der Hausdetektiv am frühen Nachmittag eine männliche Person,

die Elektronikartikel in einem mitgebrachten Kinderwagen versteckte und

anschließend den Markt – ohne zu bezahlen – verlassen wollte. Zu allem Übel

konnten die herbeigerufenen Beamten bei dem Mann neben dem Diebesgut noch ein

verbotenes Einhandmesser auffinden. Nun muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen

und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Später rief der Ladendetektiv erneut die Polizei und teilte mit, dass mehrere

Personen gemeinsam Artikel ausgepackt und anschließend in ihrer Kleidung

verschwinden gelassen haben. Die herbeigerufene Streife konnte bei der folgenden

Durchsuchung ein Parfum und einen Herrenrasierer in den Jacken- und Hosentaschen

der Diebe auffinden und dem Detektiv übergeben. Zwei der drei Diebe hatten zudem

keinen festen Wohnsitz. Sie durften erst nach Erhebung einer Sicherheitsleistung

zur Begleichung der zu erwartenden Strafe und der anfallenden Verfahrenskosten

wieder ihres Weges gehen.

Am frühen Abend fiel schließlich eine junge Frau auf, die mit mehreren

Kleidungsstücken in einer Umkleide verschwand. Als sie diese ohne die Artikel

wieder verließ, wurde der Hausdetektiv erneut stutzig und sprach die Dame an.

Die Kleidungsstücke hatte sie in ihre Tasche gesteckt und wollte sich damit aus

dem Staub machen. Auch hier fertigten die erneut verständigten Polizeibeamten

eine entsprechende Strafanzeige. | jt

Wer hat etwas beobachtet?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Dienstagnachmittag in Sembach eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

oder eine verdächtige Person beobachtet haben. Der Unbekannte soll eine

Sturmhaube getragen haben. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.

Gemeldet wurde der Vorfall kurz nach halb 5. Anwohner der Kaiserstraße teilten

mit, dass ein unbekannter Mann versucht habe, in ein Mehrparteienhaus

einzubrechen. Als er von zwei Bewohnern zur Rede gestellt wurde, sei der Täter

auf die Zeugen losgegangen. Dabei habe er nicht nur körperliche Gewalt, sondern

auch Pfefferspray eingesetzt und einem der Männer eine hochwertige

Designer-Umhängetasche geraubt.

Die beiden Zeugen wurden durch den Angriff leicht verletzt. Eine ärztliche

Versorgung lehnten sie jedoch ab. Gegenüber der Polizei schilderten die Männer

die Abläufe teilweise unterschiedlich; sie blieben jedoch beide bei ihren

jeweiligen Aussagen und gaben an, den Täter nicht zu kennen.

Der Unbekannte sei dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen.

Zudem habe er Handschuhe getragen. Unter der Kleidung seien lediglich seine

dunklen Augen und einer dunklerer Hautton aufgefallen. Gesprochen habe der Täter

kein Wort. Weitere Hinweise bitte unter der oben genannten Telefonnummer an die

Kriminalpolizei. |cri

Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Schussgeräusche haben am

Dienstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine

Zeugin hatte das Knallen gehört und als „Schüsse“ eingeordnet. Sie konnte der

Polizei auch einen Hinweis geben, von wo die Geräusche vermutlich kamen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort das Anwesen lokalisieren und den

mutmaßlichen Schützen ausfindig machen. Die Wohnung des Mannes wurde

anschließend durchsucht. Es wurden zwei Schreckschusswaffen sowie eine geringe

Menge Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren

sind eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auf haltendes Auto aufgefahren

Kreis Kaiserslautern – Am Dienstagabend kam es in Neuhemsbach zu einem

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der Fahrer eines Renault Twingo

hielt mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung, kurz hinter dem

Ortseingangsschild. Die Fahrerin eines VW-Golfs übersah das Fahrzeug am

Fahrbahnrand. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer erlitten durch den Aufprall

leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. |elz

Kontrolle deckt Verstöße auf

Kaiserslautern – Eine Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am frühen

Dienstagmorgen zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Transporter

gegen 3:50 Uhr im Gersweilerweg, um den Fahrer zu überprüfen. Dabei stellte sich

heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Darüber hinaus gab der

22-Jährige an, am vorherigen Tag „gekifft“ zu haben. Ein Urintest fiel positiv

bei der Stoffgruppe THC aus. Der Mann musste deshalb den Wagen stehen lassen. Er

wurde mit auf die Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Schlüssel und der Zulassungsschein des Transporters, wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz