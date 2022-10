Frankfurt-Stadtgebiet: Hinweise der Frankfurter Polizei zum „39. Mainova Frankfurt Marathon“ am 30. Oktober 2022

Frankfurt (ots) – Der 39. Mainova Frankfurt Marathon 2022 beginnt am 30. Oktober

2022 um 10:00 Uhr mit dem Startschuss des ersten Rennfeldes. Es folgen der

Staffel-Marathon um 10:35 Uhr und der Mini-Marathon um 10:55 Uhr. Der Start für

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer befindet sich in der Friedrich-Ebert-Anlage.

Ziel ist die Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände.

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr werden Bereiche in Sachsenhausen,

Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Gallus sowie im

Innenstadtbereich Frankfurt temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Es

kann deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen, sodass Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer längere Fahrzeiten und Umwege einplanen müssen. Durch sich

anschließende Abbau- und Reinigungsarbeiten kann es zu Zeitverschiebungen

kommen.

Um weder den öffentlichen Verkehr über Gebühr zu belasten, noch die Sicherheit

der Läuferinnen und Läufer zu gefährden, wird an alle Verkehrsteilnehmerinnen

und Verkehrsteilnehmer appelliert, den Umleitungsbeschilderungen und

Sperrmaßnahmen, den Hinweisen der Ordnerinnen und Ordner, sowie den Zeichen und

Weisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge zu leisten.

Am Veranstaltungstag ist unter 069-757541700 und 069-757541701 ein Bürgertelefon

(07:30 Uhr bis 16:30 Uhr) eingerichtet, das über aktuelle Sperrungen informiert.

Da während der Veranstaltung zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien nur

eingeschränkt zu Verfügung stehen, sollten für Fahrten im Stadtgebiet U- und

S-Bahnen genutzt werden. Der RMV hat für nähere Auskünfte unter der 069-24248024

ein Servicetelefon eingerichtet.

Anfahrtshinweise und detaillierte Auskünfte zu Streckensperrungen / Umleitungen

einzelner Straßen können auch online im Internet auf der Info-Seite der Stadt

Frankfurt sowie dem Streckenumleitungsplan auf der Internetseite des

Veranstalters entnommen werden.

https://mainziel.de/frankfurt-marathon.html

https://www.frankfurt-marathon.com/informationen/strassensperrungen/

Frankfurt-Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (25. Oktober 2022) hat ein 28-Jähriger in

der Frankfurter Innenstadt Polizeibeamte angegriffen, als er im

Allerheiligenviertel kontrolliert werden sollte.

Zivilbeamte waren gegen 19:30 Uhr im Bereich der Klingerstraße im Einsatz.

Hierbei fiel ihnen ein 28-Jähriger auf, der wiederholt vorbeigehende Passanten

ansprach und durch sein Verhalten den Anschein erweckte Drogen zu verkaufen.

Als die Beamten zur Kontrolle ansetzten und sich zu erkennen gaben, reagierte

der Mann aggressiv. Er versuchte zu flüchten und schlug nach den Beamten. Trotz

starker Gegenwehr konnte er festgenommen werden. Das Verhalten des 28-Jährigen

gipfelte darin, dass er einem der Beamten einen Kopfstoß verpassen und in die

Hand beißen wollte. Zudem hatte er auch ein Pfefferspray einstecken, das er aber

nicht gegen die Beamten einsetzen konnte. Die Polizisten wurden bei dem Einsatz

nicht verletzt. Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen im Gesicht davon. Er

verweigerte jedoch die medizinische Versorgung durch einen hinzugerufenen

Rettungswagen.

Nachdem seine Personalien festgestellt werden konnten, wurde er wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die Folge seines Handels ist nun eine Anzeige wegen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es wurden keine Drogen gefunden.

Bemerkenswert war, dass sich vor Ort bis zu 40 Schaulustige sammelten, die das

Geschehen teilweise filmten.

Frankfurt-Sachsenhausen: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 56-Jähriger befand sich am Dienstag, den 25. Oktober

2022, gegen 13.40 Uhr, auf dem Geh-/Radweg entlang der Mörfelder Landstraße,

zwischen der Otto-Fleck-Schneise und dem Haltepunkt „Osttribüne“, wo er in einen

Bus steigen wollte.

Hier näherten sich ihm zwei bislang unbekannte Täter mit ihren Rädern. Sie

stießen ihr Opfer gewaltsam zu Boden und begannen, den 56-Jährigen zu

durchsuchen. In dem Portemonnaie (Rote Geldbörse mit Eintracht-Frankfurt Emblem)

befanden sich ein Bargeldbetrag in Höhe von 60 EUR und die EC-Karte. Sie

äußerten danach noch ihren Unmut über den geringen Bargeldbetrag und traten noch

dreimal nach dem Geschädigten. Danach flüchteten sie mit ihren Rädern.

Täterbeschreibung:

Täter: 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von schmaler Statur, sprach

akzentfreies Deutsch. Schwarze, gelockte Haare, Vollbart. Trug einen grauen

Hoodie, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas sowie schwarze Turnschuhe.

Täter: 20-25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarze, gelockte Haare (hinten

länger) und von schmaler Statur. Trug eine auffällig „dicke“ Goldkette um den

Hals, war insgesamt dunkel und sportlich gekleidet.



Frankfurt – Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung unter Mitarbeitern endet mit Messerstich

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagnachmittag (25.Oktober 2022) kam es in einem

Imbiss im Bereich der Münchener Straße zu Streitigkeiten unter zwei

Mitarbeitern, im Rahmen derer ein 37-jähriger Mann mit einem Messer schwer

verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Die beiden Mitarbeiter gerieten aus noch unbekannten Gründen zunächst in einen

verbalen Streit. Dieser mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein

58-Jähriger stach dabei mit einem Messer auf das Opfer ein. Der mutmaßliche

Täter flüchtete nach der Tat, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in

der Nacht auf Mittwoch festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter

vorgeführt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ermittlungen zu den

Hintergründen der Tat dauern an.