Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rosbach v.d. Höhe-Ober-Rosbach: Fenster eingeworfen / Alarm ausgelöst

Den Alarm lösten Unbekannte in der vergangenen Nacht (26.10.2022) in der Kinderwelt aus. Gegen 03:20 Uhr warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe der Kinderwelt ein, griffen offenbar durch die zersplitterte Scheibe und öffneten das Fenster. Der Alarm löste aus. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06031) 601-0.

Wölfersheim- Ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt

Gestern Abend (25.10.2022) kontrollierten Friedberger Polizisten den Fahrer eines Opels. Gegen 22:40 Uhr hielten sie den Zafira-Fahrer in der Seestraße an. Einen Führerschein konnte der 29-Jährige nicht vorzeigen, er besitzt keinen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Nauheim- Lack zerkratzt

700 Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem schwarzen Kia. Dieser stand im Zeitraum von Montag (24.10.2022), 17:00 Uhr bis Dienstag (25.10.2022), 17:00 Uhr am Fahrbahnrand im Ernst-Ludwig-Ring. Die Unbekannten trieben mit einem metallischen Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack des Kia Sportage ein. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Butzbach-Hoch-Weisel: 10.000 Euro an Betrüger übergeben

Gestern Vormittag (25. Oktober 2022) ist eine 90-jährige Seniorin aus einem Butzbacher Stadtteil um mehrere tausend Euro betrogen worden. Die bislang Unbekannten gaben sich als sogenannte „falsche Amtsträger“ aus und brachten die Seniorin durch einen Schockanruf schließlich dazu, Geld zu übergeben.

Gegen 10 Uhr riefen die Betrüger bei der Seniorin an. Sie gaben vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer hohen Kautionssumme entlassen werden könne. Um die Mittagszeit holte eine unbekannte Frau schließlich 10.000 Euro Bargeld an der Wohnanschrift der 90-Jährigen ab. Diese erklärte der Seniorin, sie solle bis zum Abend niemandem etwas erzählen. Nachmittags offenbarte sich die Dame einem Nachbarn, dieser erkannte die Betrugsmasche und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt abermals: Seien Sie stets skeptisch, wenn sich unbekannte Personen am Telefon als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter ausgeben und angeben, dass eine Ihnen nahestehende Person einen Unfall verursacht haben soll. Trennen Sie in solchen Fällen immer selbstständig das Gespräch und rufen Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an, um sich nach deren Befinden zu erkundigen. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft fordert niemals Kautionssummen am Telefon. Lassen Sie sich nie von fremden Personen persönliche Angaben entlocken. Legen Sie im Zweifelsfall auf und informieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110. Bitte sprechen Sie auch immer wieder mit Ihren älteren Nachbarn, Bekannten und Freunden über diese und andere Betrugsmaschen.

Friedberg-Roller gestohlen und an der THM zurückgelassen

Auf einen Yamaha-Roller hatten es Diebe in der Kettelerstraße abgesehen. Zwischen Sonntag (23.10.2022) und Dienstagmorgen (25.10.2022), 05:50 Uhr rissen die Unbekannten die vordere Abdeckung des Rollers ab, zerschnitten Kabel, knackten das Lenkradschloss des schwarzen Rollers und machten sich samt diesem aus dem Staub. Der Yamaha-Roller wurde mittlerweile auf dem Gelände der THM aufgefunden. Der Schaden wird mit 2.300 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Wer hat beobachtet, wie der Roller gefahren wurde oder wer ihn auf das Gelände der THM gebracht hat? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Butzbach- „Handwerkerkolonne“ unterwegs / Polizei sucht Geschädigte

Am 15.10.2022 war eine Handwerkerkolonne einer Reinigungsfirma tagsüber im Butzbacher Stadtgebiet unterwegs. Sie boten Reinigungsarbeiten für Haus und Hof augenscheinlich kostengünstig an. Nach getaner Arbeit forderten die Männer offenbar einen überteuerten Lohn für die laut Zeugenaussagen nur unsachgemäße Reinigung. Bei den Arbeitern soll es sich um vier englischsprachige Männer handeln, die aus England oder Schottland stammen könnten. Sie waren mit einem weißen Kastenwagen unterwegs, auf dessen Fahrzeugdach eine große Leiter befestigt war. Am Fahrzeug selbst war ein ausländisches Kennzeichen und ein buntes Firmenlogo angebracht. Die Butzbacher Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Geschädigten: Wer kann Hinweise zu den englischsprachigen Männern oder dem weißen Kastenwagen geben? Wem wurden die Reinigungsarbeiten angeboten? Wer hat die Reinigungsdienste in Anspruch genommen? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.