Landkreis – Betrüger nutzen Messengerdienste

Die Polizei warnte bereits mehrfach vor der Betrugsmasche, bei der die Täter Messengerdienste nutzen, um ans Geld oder Daten ihrer Opfer zu kommen. Das sieht meist so aus, dass plötzlich und unerwartet eine Nachricht in dem Dienst auftaucht, in welcher der angebliche Sohn oder die Tochter ihre neue Handyrufnummer mitteilen. Die Story zur Begründung der Notwendigkeit des neuen Handys ist dabei sehr verschieden. Sehr schnell aber endet der erste Smalltalk dann mit der Bitte um Geld, dem Bezahlen einer Rechnung oder der Überweisung auf ein Konto, weil „ich mit dem neuen Handy noch nicht fürs online-Banking freigeschaltet bin“ . Manchmal folgt auch die Bitte um Zusendung sensibler Daten, wie z.B. Kontodaten, weil diese angeblich durch den Handywechsel verlorengingen.

Ganz aktuell ermittelt das Betrugskommissariat der Kripo Marburg in zwei neuen, aktuellen Fällen. In einem blieben die Betrüger erfolglos, weil das Opfer vor irgendwelchen Hilfeleistungen erstmal persönlich Kontakt zum Sohn aufnahm. Leider erfolgte im zweiten Fall diese persönliche Kontaktaufnahme erst nach der bezahlten ersten und bei Forderung einer zweiten Zahlung. Dadurch erbeuteten die Betrüger einen vierstelligen Betrag. In diesem Fall hatte die angebliche Tochter ihre neue Nummer geschickt.

„Wer nicht Opfer von Betrügern werden will, sollte bei plötzlichen und unerwarteten Anrufen, E-Mails oder Nachrichten, in denen es letztlich um die Weitergabe von Daten oder ums Geld geht, zunächst mal die Ruhe bewahren und keinesfalls sofort reagieren. Auf keinen Fall nach einem Anruf, einer Mail oder SMS Daten bekanntgeben oder Geld überweisen. Eine Hilfeleistung ist immer noch möglich, nachdem man vorher selbst Kontakt aufgenommen und sich damit rückversichert hat. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zudem, dass man diese „neue“ Nummer nicht sofort abspeichert und die alte damit löscht, denn das birgt die Gefahr, dass ja der Rückruf unter der alten Nummer dann nicht mehr möglich ist.“

Neustadt – 3 Fahrräder aus einer Garage gestohlen

Zwischen 16 Uhr am Samstag, 22. Oktober, und 09.30 Uhr am Montag, 25. Oktober stahlen Diebe aus der Garage eines Anwesens in der Bismarckstraße gleich drei Fahrräder. Derzeit steht nicht fest, wie der oder die Täter in die Garage gelangten und ob sie die Räder abtransportierten oder auf diesen wegfuhren. Es fehlen zwei ältere 28 Zoll große ältere Damenfahrräder mit einer 7-Gang-Nabenschaltung. Das eine war silbergrau, das andere dunkelgrau. Das dunkelgraue Rad könnte durch einen vorne angebrachten Naturweidekorb auffallen. Bei dem dritten handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad mit lilafarbenem Muster und 21 Gängen. Wer hat am Wochenende Beobachtungen gemacht, die mit den Fahrraddiebstählen in einem Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beschriebenen Fahrräder geben? Hinweis bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.