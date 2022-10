Gießen: Kontrollen und Sicherstellung von Drogen

Etwas über 100 Gramm Drogen haben Polizeibeamte am Dienstag in Gießen sichergestellt. Die Beamten hatten am Dienstagmittag mehrere Personen im Bereich einer Schule in der Krofdorfer Straße kontrolliert. Zuvor hatte es Hinweise von Bürgern auf mutmaßliche Drogengeschäfte gegeben. Bei einer Person fanden die Beamten etwas über 100 Gramm Marihuana und Haschisch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Beamten anschließend bei dem Jugendlichen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 17 – Jährige, auf den nun ein Strafverfahren zukommt, entlassen.

Gießen: Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsportal wiedererkannt

Einen schweren Fahrraddiebstahl haben Beamte der Polizeidirektion Gießen offenbar aufgrund eines Zeugenhinweises aufgeklärt. Bereits vor etwa zwei Wochen war im Gießener Stadtgebiet das Fahrrad entwendet worden. Der Eigentümer hatte das Rad dann aufgrund bestimmter individueller Merkmale auf einem Online-Marktplatz wiederentdeckt. Durch diesen Hinweis wurde der Anbieter des Fahrrades am Dienstag überprüft. Tatsächlich fanden die Beamten dann bei dem 24 – Jährigen Gießener das entwendete Fahrrad. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verdacht des schweren Diebstahls eingeleitet. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Gießen: Zeugenhinweise führen zur Festnahme eines Diebes

Wertvolle Zeugenhinweise haben am frühen Mittwochmorgen dazu geführt, dass ein mutmaßlicher Dieb in der Gießener Innenstadt festgenommen. Die Zeugen hatten gegen 03.00 Uhr die Polizei informiert und mitgeteilt, dass eine männliche Person offenbar gerade Fahrzeuge in der Landmannstraße durchsucht. Durch die gute Beschreibung konnten Beamte der Gießener Polizei wenig später einen 41 – Jährigen festnehmen. Die Beamten fanden bei dem algerischen Asylbewerber auch mutmaßliches Diebesgut. Offenbar hatte der Verdächtige in der Landmannstraße unverschlossene PKW geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Grauer Renault Twingo entwendet

In der Weserstraße haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen PKW entwendet. Der graue Kleinwagen, an dem sich die Kennzeichen GI-NE1222 befanden, war in einem Innenhof abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Buseck: Gullideckel gegen Lebensmittelautomaten geworfen

Im Schwarztorweg haben Unbekannte am Dienstag, gegen 22.00 Uhr, einen Gullideckel gegen einen Lebensmittelautoamten geworfen. Die Täter entwendeten Lebensmittel für ganze 10 Euro, hinterließen aber einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen konnten er Polizei berichten, dass es sich bei den Tätern um drei jüngere männliche Personen handeln dürfte. Sie sollen etwa 170 Zentimeter groß sein und dunkle Sportklamotten getragen haben. Eine der Personen, die alle einen dunklen Teint haben sollen, wurde als Person mit auffällig lockigen Haaren beschrieben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Langgöns: Stabgitterzaun beschädigt

In der Poststraße haben Unbekannte in der Nacht um Mittwoch an einem Firmengelände einen Stabgitterzaun beschädigt. Die Täter schnitten drei Teile heraus, offenbar um sich Zutritt auf das Gelände zu verschaffen. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Einbruch in Firmengebäude

In der Gießener Straße haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Diebe hatten eine Tür zu dem Firmengebäude aufgebrochen und dann mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Dabei wurden weitere Türen und Behältnisse aufgebrochen. Mit dem Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Pohlheim: Taschendiebe im Discounter

Eine 79 – Jährige wurde am Dienstagmittag in einem Discounter in der Neue Mitte in Watzenborn-Steinberg von Unbekannten bestohlen. Offenbar hatten Taschendiebe das Portemonnaie aus der Umhängetasche entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Hoftor beschädigt

Ein bislang Unbekannter fuhr am Freitag (21.Oktober) zwischen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Straße „An der Kirche“ in Steinbach gegen ein Hoftor und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B3/Staufenberg: Seitlich gestreift

Am Montag (24.Oktober) gegen 16.55 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 3von Gießen in Richtung Marburg und ein 58-jähriger Mann aus Lollar in einem Skoda fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Im Bereich einer Baustelle streiften sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahren am Montag (24.Oktober) zwischen 05.30 Uhr und 14.40 Uhr den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkten blauen VW Scirocco. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: VW im Spenerweg beschädigt

4.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Montag (24.Oktober) im Spenerweg. Ein Unbekannter befuhr zwischen 7.00 Uhr und 7.15 Uhr den Falkweg in Richtung Spenerweg und beschädigte in Höhe der Hausnummer 16 einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Polo auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Vorfahrt missachtet

Eine 18-Jährige in einem VW befuhr am Dienstag (25.Oktober) den Max-Eyth-Weg in Großen-Linden aus Richtung Gießener Pforte und beabsichtigte nach links in die Siemensstraße abzubiegen. Dabei übersah die VW-Fahrerin den Opel eines 39-Jährigen, der die Siemensstraße in Richtung Max-Eyth-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 4.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Schiffenberger Weg

Dienstagabend (25.Oktober) gegen 19.20 Uhr beabsichtigte ein Zivilfahrzeug der Polizei bei einer Alarmfahrt mit eingeschalteten Sondersignalen bei roter Ampel von der Ferniestraße nach links in den Schiffenberger Weg Richtung Stadtmitte einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda einer 22-Jährigen, die bei grüner Ampel geradeaus von der Rathenaustraße in die Ferniestraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 20-Jähriger in einem VW und ein 21-jähriger Mann aus Gießen in einem BMW befuhren hintereinander die Ostanlage in Richtung Marburger Straße. Als der VW-Fahrer bremste, bemerkte der Gießener den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.