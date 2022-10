Versuchtes Tötungsdelikt – Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Um 22:10 Uhr wurde am gestrigen Abend die Polizei alarmiert, nachdem über Notruf mitgeteilt wurde, dass in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein 50-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur Erstbehandlung in einem Rettungswagen. Wie sich weiter herausstellte, hatte zuvor ein 38-Jähriger im Verlauf eines Streites den 50-Jährigen mittels eines Messers im Bauchbereich schwer verletzt. Die 34-Jährige Ehefrau des Täters flüchtete anschließend, wurde aber durch den 38-Jährigen, der sie mit einem Pkw verfolgte, eingeholt und in das Auto „gezerrt“. Die Polizei löste daraufhin eine Fahndung nach dem Pkw des Täters aus und fahndete im nordhessischen Raum sowie in den angrenzenden Bundesländern nach dem Flüchtigen. Dem Sohn der Familie gelang es letztendlich telefonischen Kontakt zu seinem Vater herzustellen, worauf dieser zum Tatort zurückkehrte und sich um 23:09 Uhr widerstandslos festnehmen ließ. Bei der Ehefrau wurde dann ebenfalls eine Stichverletzung im Brustbereich festgestellt, die ihr der 38-Jährige während der Fahrt zugefügt haben soll. Das Tatmesser habe er während der Fahrt aus dem Autofenster geworfen, soweit die ersten Ermittlungen. Die 34-Jährige wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst erstversorgt und wie der 50-Jährige anschließend in das Krankenhaus gebracht. Der Täter selbst wurde gestern Abend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner durchgeführt.

Unfallfluchten

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 20.10.22, 09:30 Uhr und dem 24.10.22, 16:00 Uhr im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein grauer VW Touran im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Auch aus der Oderstraße in Eschwege wird eine Unfallflucht nachträglich angezeigt. Dort wurde zwischen dem 16.10.22, 17:00 Uhr und dem 18.10.22, 16:00 Uhr ein schwarzer Opel Astra im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:43 Uhr, ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der auf der L 3239 in Richtung Kammerbach unterwegs war. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die B 27. In Höhe des Parkplatzes bei Kleinvach kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Sontra eine Unfallflucht. Zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr wurde ein in Höhe Haus-Nr. 5 ein geparkter VW Eos auf der Fahrerseite beim Vorbeifahren beschädigt. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit einem silberfarbenen Eddingstift wurde zwischen dem 24.10.22, 16:30 Uhr und dem 25.10.22, 08:00 Uhr der Briefkasten und das Eingangsschild der Stadtwerke in Witzenhausen mit polizeibeleidigenden Schriftzügen beschmiert. Am Briefkasten und Schild entstand dadurch Sachschaden.

Auch in der Straße „Am Kirchplatz“ in Witzenhausen wurde die Eingangstür und die Hauswand eines Vereinsheims mit verschiedenen Worten beschmiert. Die Tat soll sich jedoch bereits zwischen dem 10.09.22 und dem 15.10.22 ereignet haben, wie jetzt angezeigt wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Sachbeschädigungen auf Baustelle

Eschwege (ots)

Am gestrigen Morgen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter Zugang auf das Baustellengelände in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau (Wohnpark) verschafft haben. Das Gelände ist mit einem Zaun umfriedet, der augenscheinlich überstiegen wurde. Die dortigen Häuser befinden sich derzeit noch im Rohbau. Die Täter beschädigten in einem Gebäude sämtliche Kabel von den Eingangsbereichen der Wohnungen sowie mehrere Kabel von dort abgestellten Arbeitsmaschinen. Zusätzlich wurden noch zwei Materiallager verwüstet. Offensichtlich ging es bei der Tat nur um Zerstörung, da auch nichts entwendet wurde. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.