Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall beim Abbiegen

Künzell. Ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (25.10.) leicht verletzt. Ein 48-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 13.40 Uhr die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Pilgerzell und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Johann-Friedrich-Böttger-Straße einbiegen. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem entgegenkommenden 34-jährigen Rollerfahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Roller gegen einen Gartenzaun neben der Fahrbahn geschleudert. Der Künzeller wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Flieden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, einen roten VW Golf Sportsvan auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schlüchterner Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen parkte das Fahrzeug am Montag (24.10.), in der Zeit von 14:45 Uhr bis 19:45 Uhr und am Dienstag (25.10.), in der Zeit von 7:40 Uhr bis 13:45 Uhr, auf einem der dortigen Stellplätze. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.10.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Wolfratshausen die Hainstraße aus Richtung Kurpark kommend in Richtung Bahnhof. Ein 74-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Ludwigsau befuhr zeitgleich den Hubertusweg und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Hainstraße in Richtung Bahnhof abbiegen. Dabei kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrer des Golfs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.200 Euro.

Kabeltrommel gestohlen

Lispenhausen. Aus einem Firmengebäude in der Philipp-Reis-Straße entwendeten Unbekannte zwischen Freitagmittag (21.10.) und Montagnachmittag (24.10.) eine Kabeltrommel samt etwa 200 Meter Kupferkabel sowie weitere einzelne Kabelstücke unterschiedlicher Durchmesser. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

UPDATE nach Gebäudebrand in Alheim-Obergude

Alheim-Obergude. Am frühen Mittwochmorgen (26.10.), gegen 2.45 Uhr, informierten Zeugen die Rettungskräfte über den Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Straße „Im Wiesental“ – wir berichteten.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit den erforderlichen Maßnahmen. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines nur wenige Meter entfernt stehenden Wohnhauses wurden in diesem Zusammenhang vorsorglich evakuiert.

Gegen 5.30 Uhr konnten die Feuerwehren aus Alheim und Rotenburg das Feuer schließlich ablöschen. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden des Brandes beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen im unteren fünftstelligen Bereich. Das betroffene Gebäude ist nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einsturzgefährdet.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist jedoch bislang noch unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe im Landkreis Fulda

Fulda. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Sie treten als vermeintliche Enkel oder Verwandte in einer finanziellen Notlage oder auch als falsche Polizeibeamte auf. Teilweise berichten sie ihren Opfern von schweren Verkehrsunfällen, bei denen Angehörige verstorben sind oder im Sterben liegen. Aber Achtung: Diese ist eine Falle!

Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld oder Schmuck beeinflussen. Bislang haben glücklicherweise alle Angerufenen den Betrug erkannt, das Gespräch beendet und die Polizei informiert.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

E-Roller am Bahnhof gestohlen

Fulda (ots) – Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Fulda den E-Roller einer 25-

jährigen Domstädterin entwendet. Der graue E-Scooter (Modell Mi Electric Scooter

1S) war gestern (25.10.) am Fahrradabstellplatz des Fuldaer Bahnhofes gegen 7:30

Uhr abgestellt worden. Als die Frau um 17:30 Uhr zurückkam, war das Gefährt,

samt Schloss, verschwunden.

Der Roller war mit einem Versicherungskennzeichen (431 NHR) versehen. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (25.10.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Gallasiniring ein. Durch Einwerfen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportstätte

Großenlüder. Eine Einrichtung eines Sportvereins in der Sudetenstraße wurde am frühen Dienstagmorgen (25.10.) Ziel unbekannter Täter. Sie brachen gewaltsam eine Tür des Gebäudes auf und stahlen einen Lautsprecher sowie einen Laptop und eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 600 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftrad gestohlen

Bronnzell. Ein blaues Kraftrad des Herstellers Yamaha, Modell RN22, mit dem amtlichen Saisonkennzeichen FD-AK 28, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (25.10.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von circa 11.000 Euro auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An St. Peter“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Hünfeld. Zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurden am Dienstagabend (25.10.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Wohnung im Erdgeschoss, die sie sodann durchsuchten. Mitsamt gestohlenem Schmuck und Bargeld begaben sich die Täter anschließend in eine weitere Wohnung des Hauses. Dort hebelten sie die Eingangstür auf und stahlen weitere Wertgegenstände, bevor sie schließlich unerkannt flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchte Aufsprengung eines Geldautomaten in Homberg (Ohm): Polizei bittet um Hinweise

Homberg (Ohm). Am frühen Mittwochmorgen (26.10.), gegen 3.30 Uhr, kam es in dem Gebäude eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Auf den Sandäckern“ zu einer Sprengung an einem Geldausgabeautomaten. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten mehrere dunkel gekleidete Täter zunächst gewaltsam die Glasschiebetüren des Marktes und versuchten dann einen dort befindlichen Geldautomaten aufzusprengen. Dieser hielt jedoch stand, sodass die Täter anschließend ohne Diebesgut in einem schwarzen Pkw – bei dem es sich um ein Fahrzeug des Herstellers Audi gehandelt haben könnte – flüchteten. Die Höhe des durch die Sprengung entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Personen. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und führt aktuell vor Ort – gemeinsam mit Spezialisten des osthessischen Erkennungsdienstes sowie des Hessischen Landeskriminalamtes – umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Vor diesem Hintergrund ist der Tatort momentan noch weiträumig abgesperrt.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.