Main-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 3, Raunheim, Bundesautobahn 3, Dienstag, 25.10.2022, 17:40 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurden bei einem Unfall auf der A 3 bei Raunheim zwei Menschen schwer verletzt. Ein 24-Jähriger war mit einem Kawasaki Motorrad auf der A 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und dem Mönchhofdreieck unterwegs. Mit auf dem Motorrad saß ein ebenfalls 24-Jähriger. Nach Zeugenaussagen war das Motorrad im Bereich der Anschlussstelle Raunheim zu schnell unterwegs. Dort fuhr der 24-Jährige plötzlich gegen das Heck eines Audi, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Aufprall und dem Sturz auf die Fahrbahn wurden die beiden 24-Jährigen schwer verletzt. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die A 3 in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Nach erster Versorgung der Verletzten hob der Hubschrauber wieder ab, die Männer konnten per Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Gegen 18:40 Uhr konnte die Autobahnpolizei den linken Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigeben. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gab die Polizei die Fahrbahn um 19:50 Uhr wieder ganz frei. Zwischenzeitlich bildete sich ein Rückstau bis zum Wiesbadener Kreuz. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Einbrecher in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Ahornstraße,

Mittwoch, 26.10.2022, 04:32 Uhr,

(st) Einbrecher verschafften sich am Mittwochmorgen Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in Hofheim. Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück in der Ahornstraße und hebelten die Haupteingangstür auf, um in das Geschäft zu gelangen. Dort entwendeten die Einbrecher verschiedene Tabakwaren in unbekannter Anzahl und flüchteten im Anschluss in vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Wohnungseinbruch in Kriftel,

Kriftel, Mozartstraße,

Dienstag, 25.10.2022, 18:30 Uhr bis 22:15 Uhr,

(st) Unbekannte Einbrecher brachen am Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus in Kriftel ein. Die Täter verschafften sich über den Garten Zutritt zum Grundstück in der Mozartstraße und hebelten im Erdgeschoss ein Schlafzimmerfenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume der Wohnung und entwendeten Diebesgut im Wert von über 900 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher über die rückwärtige Terrasse in unbekannte Richtung. Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Einbrecher entwendeten Schmuck in Hochheim,

Hochheim am Main, Weilbacher Weg,

Freitag, 21.10.2022, 09:00 Uhr bis Dienstag, 25.10.2022, 13:10 Uhr,

(st) In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Hochheim zugange. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmorgen und Dienstagmittag im Weilbacher Weg Zutritt zu einer Doppelhaushälfte, indem Sie die Terrassentür aufhebelten. Die Diebe entwendeten diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen,

Hofheim am Main, Holunderweg,

Freitag, 30.09.2022, 10 Uhr bis Dienstag, 25.10.2022, 10:30 Uhr,

(st) Zwischen Freitag- und Dienstagvormittag haben Unbekannte mehrere Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus in Hofheim gestohlen. Die Diebe verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem im Holunderweg gelegenen Haus und entwendeten den Inhalt des Schmuckkastens. Der Wert des Diebesgutes wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht,

Eschborn, Schöne Aussicht,

Dienstag, 25.10.2022, 18:45 Uhr bis 21:35 Uhr,

(st) Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Eschborn ein. Die Einbrecher suchten unbemerkt ein Einfamilienhaus in der Straße „Schöne Aussicht“ auf und machten sich daraufhin an einem Fenster zu schaffen, das sie gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus und entwendeten Wertgegenstände von über 6.000 Euro. Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.