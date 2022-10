Wiesbaden: Die Polizei-News

Mann geht in Parkhaus auf Passanten los, Wiesbaden,

Biebrich, Äppelallee, 25.10.2022, 10.15 Uhr

(pa)Am Dienstagvormittag hat ein Mann in der Äppelallee eine Frau mit einer

Eisenstange geschlagen, mehrere Personen damit bedroht und zwei Fahrzeuge

demoliert. Eine 44-jährige Wiesbadenerin befand sich gegen 10.15 Uhr im Parkhaus

eines Bekleidungsmarktes, als sie plötzlich und unvermittelt durch einen Mann

von hinten mit einer Metallstange gegen den Rücken geschlagen wurde. Der Täter

folgte der Frau, als diese sich in ihren Pkw flüchtete. Der Angreifer demolierte

daraufhin den Wagen mit der Stange und versuchte, die Frau erneut zu schlagen,

was jedoch misslang. Als vier Personen, die auf das Geschehen aufmerksam

geworden waren, herbeieilten, bedrohte und verfolgte der Mann auch diese, wobei

er ein weiteres Fahrzeug mutwillig beschädigte. Die eintreffenden Polizeibeamten

konnten den aggressiven Mann schließlich festnehmen. Der 38-jährige Wohnsitzlose

wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in einer Fachklinik

vorgestellt und in diese aufgenommen.

Frau von Unbekanntem geschlagen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, 25.10.2022, gg. 18.05 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde eine Frau in der Friedrichstraße von einem

Unbekannten körperlich angegangen und verletzt. Eine 29-Jährige geriet gegen

18.05 Uhr in Streit mit einem bislang unbekannten Mann. Die zunächst verbale

Auseinandersetzung eskalierte schließlich, als der Mann die Frau zunächst mit

seinem Rucksack und anschließend mit den Fäusten schlug. Daraufhin flüchtete er

zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße. Die leichtverletzte 29-Jährige wurde durch den

Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt,

circa 170cm bis 175cm groß und schlank gewesen sein. Er habe eine dunkle

Hautfarbe und lange Rastalocken gehabt. Getragen habe der Mann ein

blau-weiß-kariertes Hemd und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

Radfahrer infolge von Abbiegemanöver schwer verletzt, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 25.10.2022, 18.00 Uhr

(pa)Auf dem Kaiser-Friedrich-Ring kam es am frühen Dienstagabend zu einem

Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Radfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus

gebracht werden musste. Gegen 18.00 Uhr befuhr eine 47-jährige Wiesbadenerin mit

ihrem VW Tiguan den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Moritzstraße kommend in

Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Im Kreuzungsbereich Biebricher Allee beabsichtigte

die Autofahrerin, verbotswidrig nach rechts in die Biebricher Allee abzubiegen.

Dabei kreuzte sie den dortigen Fahrstreifen für Fahrräder und Busse. Dies hatte

zur Folge, dass ein in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer eine

Gefahrenbremsung durchführen musste. Der 52-jährige Mainzer kam mit seinem

Fahrrad zu Fall und kollidierte mit dem Pkw. Dabei zog sich der Mann schwere

Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.