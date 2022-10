Bergstrasse

Einhausen / Lorsch: Gescheiterter Fluchtversuch / Polizei nimmt 53-Jährigen nach Verfolgungsfahrt vorläufig fest

Einhausen / Lorsch (ots) – Nachdem Beamte der Polizeistation Heppenheim am

Dienstagnachmittag (25.10) gegen 17.30 Uhr einen Motorradfahrer auf der

Kreisstraße 31 in Richtung Lorsch mit beinahe 30 km/h zu viel feststellten,

wollten sie ihn anhalten und kontrollieren. Als der Biker die Beamten bemerkte

wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Sofort nahmen zwei

Streifen die Verfolgung auf. Nur wenige Augenblicke später missachtete er auch

die Anhaltezeichen von zivilen Fahndern, die ihm auf der gleichen Straße

entgegenkamen. Er fuhr daraufhin in einen Waldweg, der aufgrund einer Schranke

nicht mit Autos befahrbar war.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Ordnungshüter

wenige Minuten später auf das Bike und seinen Fahrer in einer Kleingartenanlage

an der Nibelungenstraße. Die Beamten nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest und

brachten ihn auf die Polizeistation. Da der Verdacht bestand, dass der Mann

unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme

durchgeführt. Anschließend entließen die Beamten den Kradfahrer, der sich nun

strafrechtlich für seine Taten verantworten muss.

Lampertheim: Zwei Velos am Bahnhof sichergestellt / Rechtmäßige Eigentümer gesucht (FOTO)

Lampertheim (ots) – Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim suchen nach

der Sicherstellung zweier aufgefundener Fahrräder die rechtmäßigen Eigentümer.

Am 8. und 12. Oktober stellten Polizeikräfte im Bereich des Bahnhofs in

Lampertheim ein Damenrad der Marke Victoria sowie ein Mountainbike der Marke HCT

sicher. In beiden Fällen gehen die Beamten davon aus, dass die Räder gestohlen

wurden. Bisherige Ermittlungen verliefen jedoch noch ohne Erfolg, weshalb jetzt

mit Aufnahmen der Velos öffentlich nach der Herkunft gefahndet wird. Hinweise zu

den rechtmäßigen Eigentümern werden unter der Rufnummer 06206/9440-0

entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Mehrere Roller im Visier von Jugendlichen / Polizei nimmt junge Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem am späten Dienstagabend (25.10.) mehrere Roller in der

Darmstädter Innenstadt entwendet wurden, nahm die Polizei mehrere jugendliche

Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 23 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei und gab an, dass zwei junge

Männer einen schwarzen Roller in der Herderstraße entwendet haben und damit

geflüchtet sind. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen in die Fahndung. Im

Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter in der Heinrichstraße zwei

15-Jährige kontrollieren, die nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls einen

schwarzen Roller entwendet haben. Im Anschluss setzten die Beamtinnen und

Beamten die Suche nach dem ursprünglich gemeldeten Roller fort. Schließlich

stießen die Streifen in einem Gartengrundstück in der Heidelberger Straße auf

sieben Roller, die ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen könnten und nahmen

in diesem Zusammenhang einen weiteren 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig

fest.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine Verbindung zwischen den Tatverdächtigen

bestehen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Nach

ihrer vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens

wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Darmstadt-Wixhausen: 39-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am Dienstagabend (25.10.), gegen 21.15 Uhr, kam es

zu einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in der Hegelstraße, bei der ein

39-Jähriger verletzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 39-Jährige ein Trio angesprochen haben,

welches offenbar auf dem dortigen Spielplatz randaliert haben soll. Einer des

Trios soll daraufhin auf den 39 Jahre alten Mann losgegangen sein und diesen

geschlagen haben. Der Angegriffene wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt.

Das Trio suchte im Anschluss das Weite. Der Angreifer soll zwischen 1,70 und

1,80 Meter groß gewesen sein und einen Oberlippenbart gehabt haben. Er hatte

dunkle Haare und trug eine weiße Winterjacke. Der Zweite des unbekannten Trios

soll ebenfalls um die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine rote Winterjacke mit

Fellkapuze getragen haben. Deren Begleiterin soll braune lange Haare gehabt

haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt

unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Darmstadt: Unbekannte greift 24-Jährige an / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem eine bislang unbekannte Frau eine 24-Jährige auf dem

Luisenplatz am Dienstagmittag (25.10.) angriff, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 15.30 Uhr zu einer zunächst

verbalen Auseinandersetzung zwischen der Unbekannten und der 24-jährigen

Passantin gekommen sein. Die Unbekannte soll sich nach jetzigem Stand über den

Hund der 24 Jahre alten Frau beschwert haben. Nach einem Wortgefecht soll die

Angreiferin auf die 24-Jährige losgegangen und dieser ins Gesicht geschlagen

haben. Die 24-Jährige wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht

verletzt. Daraufhin flüchtete die Angreiferin in unbekannte Richtung.

Sie soll braun-blonde Haare gehabt haben, die zu einem Zopf gebunden waren.

Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Oberteil, einer

grau-lilafarbenen Leggings und schwarzen Turnschuhen. Laut Zeugin führte sie

eine dunkle Tasche mit sich.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort

der Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 beim 1.

Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Brand von Turnhalle ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Der Turnhallenbrand einer Schule im Brüsseler Ring rief am Mittwochnachmittag (26.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 15.50 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte zum Brandort. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Während des Brandes sollen sich nach jetzigem Stand keine Personen in der Turnhalle aufgehalten haben, sodass es keine Verletzten gab. Wie hoch der Schaden ist und wie der Brand entstehen konnte, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Ginsheim-Gustavsburg: Rödermark: Süßes Ende einer Fahndung – Polizei findet 32 Paletten Schokolade nach Diebstahl eines Sattelzugs

Nachdem Kriminelle einen Sattelzug von einem Firmengelände in Ginsheim-Gustavsburg entwendeten, stießen Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Groß-Gerau im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Rödermark am Dienstag (24.10.) auf die Ladung des entwendeten Sattelaufliegers. Diese war extrem süß. Es handelte sich um 32 Paletten Schokolade im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Auch den Sattelzug konnten sie lokalisieren und sicherstellen.

Nach bisherigen Ermittlungen waren Diebe in der Nacht zum Montag (24.10.) unbemerkt mit dem Sattelzug gegen 3 Uhr von dem Firmengelände geflüchtet. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen und ein Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führten die Beamten letztlich zu der Lagerhalle in Rödermark. Vor der Halle fanden die Ordnungshüter bereits eine geleerte Packung der gesuchten Beute.

Im Zuge der richterlich angeordneten Durchsuchung der Lagerhalle stießen die Beamten auf die entwendeten Süßwaren. Den entwendeten Sattelzug stellten die Ermittler wenige Straßen von der Lagerhalle entfernt fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab die Polizei die Schokolade an den rechtmäßigen Besitzer. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.