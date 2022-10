Der Rhein ist eine der schönsten Flüsse Deutschlands. Von der Quelle in den Schweizer Bergen bis zur Mündung in Rotterdam spuckt er ordentlich Wasser.

Die Möglichkeiten an seinem Ufer entlang zu fahren und all die verschiedenen Landschaften kennenzulernen, sind unzählig. Mainz und Mannheim liegen quasi im Herzen des Rheins und bilden das perfekte Duo für einen Roadtrip mit dem Wohnmobil.

Aufbruch: Mainz

Ein Wohnmobil kann man auf erento.com ab Mainz anmieten, abholen und los geht es. Ausflüge in Mainz selbst können übrigens vor der Abfahrt gemacht werden, damit spart man bei der Leihgebühr fürs Wohnmobil und kann den Urlaub etwas ausdehnen. Mainz ist die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und bietet neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Dom auch eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Im Sommer kann man hier am Rheinufer flanieren oder eine der zahlreichen Schiffstouren unternehmen.

Bis es heißt: Es ist soweit: Der große Tag des Aufbruchs ist gekommen! Nachdem alles im neuen kleinen Heim verstaut ist, steht nun die Reise an. Das Ziel: Den Rhein entlangreisen, von Mainz über Heidelberg bis Mannheim. Die Spannung auf die vielen verschiedenen Orte, die auf der Route liegen werden steigt, ebenso wie die Freude auf die unbeschwerte Freiheit, die das Wohnmobil bietet.

Unterwegs: Freiheit auf Rädern

Mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, ist die pure Freiheit auf Rädern. Man bestimmt selbst, wo man hinfährt und was man unterwegs macht. Auf eigene Faust die Gegend erkunden oder doch lieber eine Route planen? Egal ob die eine oder andere Variante auf dem Zettel steht, mit dem Wohnmobil bleibt man immer flexibel und kannst die Reise so gestalten, wie es einem gefällt. Im Gegensatz zu Motorradtouren kann einem im WoMo nicht einmal das Wetter etwas anhaben.

Kurze Reisezeit – die beiden großen Orte

Die Sonne scheint und die Spaziergänger flanieren am Rheinufer entlang. Die Schiffer rudern ihre Boote gemächlich durch das klare Wasser. Eine angenehme Stimmung liegt in der Luft.

Diese Idylle kann erleben, wer sich entschieden hat, mit dem Wohnmobil den Rhein entlang zu fahren. Der Start in Mainz. Die Stadt ist bekannt für ihr Weinfest und die schönen alten Fachwerkhäuser. Es gibt viele Parkplätze direkt am Rhein. Mainz eine sehr lebendige Stadt. Überall spielt Musik und die Menschen sind fröhlich.

Das Ziel in Mannheim. Auch hier parken kann das Wohnmobil direkt am Rheinufer geparkt werden Mannheim ist etwas ruhiger als Mainz, aber auch sehr schön. Zu besichtigen gibt es das Schloss und die Altstadt.

Mögliche Halts und kleine Ausflüge

Wer die Rhein-Main-Region mit dem Wohnmobil erkunden möchte, kommt an Heidelberg und Worms natürlich nicht vorbei. Diese Städte bieten viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten für die ganze Familie.

Heidelberg ist besonders bekannt für seine historische Altstadt und das Schloss, das auf einem Berg über der Stadt thront. Im Sommer lohnt es sich, eine Schifffahrt auf dem Neckar zu unternehmen oder einen Ausflug ins nahe gelegene Schwetzingen zu machen, in dem sich ein schöner Schlossgarten befindet.

Worms ist ebenfalls eine historische Stadt am Rhein, die vor allem für ihren Dom bekannt ist. Auch hier lohnt sich eine Schifffahrt auf dem Rhein oder ein Besuch des Nibelungenmuseums.