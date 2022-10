Von Stuttgart bis nach Karlsruhe – Die schönsten Campingplätze am Nordrand des Schwarzwalds

Der Schwarzwald ist eines der schönsten Wandergebiete in Deutschland. Aber auch Campingfans kommen hier voll auf ihre Kosten! Wir stellen die schönsten Campingplätze am Nordrand des Schwarzwalds vor.

Camping am Nordrand des Schwarzwalds: Die perfekte Kulisse für Ihren Urlaub

Ob mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil – Camping erfreut sich seit Jahrzehnten größter BEliebtheit. Auch wer kein Wohnmobil sein eigen nennt, muss nicht auf den Luxus verzichten. Man kann eines auf campanda.de in Stuttgart anmieten und den Nordschwarzwald erkunden. Der Schwarzwald ist eine wunderschöne Region mit beeindruckenden Naturlandschaften. Der Nordrand des Schwarzwalds bietet Ausflugsziele und Campingplätze in unberührter Natur und mit herrlichem Ausblick, auch direkt in den größeren Städten wie Stuttgart und Karlsruhe. Ob Sie die Ruhe der Berge suchen oder die Vielfalt der Flora und Fauna entdecken möchten, hier finden Sie garantiert den perfekten Platz für Ihren Urlaub.

Stuttgart – die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg

Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist eine der größten Städte Deutschlands. Stuttgart ist nicht nur die Hauptstadt dieses Bundeslandes, sondern auch eine der wirtschaftlich stärksten Städte in ganz Europa. Die Stadt ist bekannt für ihre Automobilindustrie, aber auch für die vielen Sehenswürdigkeiten, die sie zu bieten hat. Stuttgart liegt in einer Höhe von rund 200 Metern über dem Meeresspiegel. Rund 600.000 Menschen leben in der Kernstadt, mehr als 2,7 Millionen Menschen im Großraum Stuttgart. Die Stadt ist ein wichtiges Industrie- und Dienstleistungszentrum und Standort zahlreicher nationaler und internationaler Unternehmen. In Stuttgart befindet sich auch das höchste Gebäude Deutschlands, der Fernsehturm mit einer Höhe von 217 Metern.

Karlsruhe – die Nummer 2 im Ländle

Karlsruhe ist die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg und mit ihren rund 290.000 Einwohnern eine wahre Metropole. Die Stadt am Nordrand des Schwarzwalds befindet sich im Zentrum des so genannten Rhein-Neckar-Dreiecks und ist durch die Autobahnen A5 und A8 sowie die Bundesstraße B10 perfekt an den Fernverkehr angebunden. Das macht Karlsruhe auch für Campingurlauber interessant, die sich auf den Weg in den Süden oder an die Ostsee machen. Denn es gibt hier mehrere gute Campingplätze, auf denen man übernachten kann.

Die schönsten Campingplätze am Nordrand des Schwarzwalds

Der Campingplatz Hohenzollern befindet sich in der Nähe der Burg Hohenzollern. Diese Burg ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Region und bietet eine atemberaubende Aussicht auf das Umland. Der Campingplatz Hohenzollern liegt in einem Naturschutzgebiet und bietet daher viele Möglichkeiten für Wanderungen und Radtouren. Es gibt auch einen Spielplatz für Kinder sowie einen Grill- und Lagerplatz.

Der Campingplatz am Nationalpark Schwarzwald befindet sich im Herzen des Nationalparks Schwarzwald. Hier können Sie die vielfältige Natur des Parks erleben und auf den zahlreichen Wander- und Radwegen erkunden. Auch der Tierpark Freiburg (Mundenhof) ist von hier aus gut erreichbar. Der Campingplatz verfügt über einen Spielplatz, einen Grill- und Lagerplatz sowie über Sanitäranlagen mit Duschen und WCs.

Der Campingplatz am Schluchsee liegt in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Sees, dem größten See im Schwarzwald. Von hier aus können Sie die vielfältige Natur des Schwarzwaldes erkunden oder auch einfach nur am See entspannen. Der Campingplatz verfügt über einen Spielplatz, einen Grill- und Lagerplatz sowie über Sanitäranlagen mit Duschen und WCs.