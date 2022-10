Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen – Straße Am Götzenberg gesperrt

Heidelberg (ots) – Stand 13 Uhr – Derzeit ist die Straße Am Götzenberg zwischen der B3 und Heidelberg-Emmertsgrund wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Ein Autofahrer gegen 12:30 Uhr im Kurvenbereich mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und rutschte in Folge einen Abhang hinunter.

Der Fahrer des Pkw konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und verständigte die Polizei. Er ist leicht verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs durch die Feuer dauert an; der Streckenabschnitt ist deshalb voll gesperrt.

Update 15:15 Uhr:

(ots) – Die Sperrung am Götzberg wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um einen Citroen, welcher aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeholt.

Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Der leicht verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der B 37 Stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen sorgte. Unterhalb der Brücke des Kurpfalzrings fuhr eine 27-Jährige beim Fahrstreifenwechsel einem vor ihr fahrenden Opel auf und kam letztlich an der Schutzplanke zum Stillstand.

Am BMW der Unfallverursacherin sowie am Opel eines 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehr als 13.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser.

Der linke und der rechte Fahrstreifen musste zum Zwecke der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Es kam zu mehreren Kilometern Rückstau.

28-Jähriger nach Geschwindigkeitsverstoß mit Drogen am Steuer erwischt

Heidelberg (ots) – Am Montagmittag fiel einer Streife der Verkehrspolizei Heidelberg ein Fiat-Fahrer auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Speyrer Straße stadteinwärts fuhr.

Im Zuge der darauffolgenden Kontrolle des 28-Jährigen erhärtete sich für die Beamtinnen und Beamten der Verdacht, dass dieser sich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Amphetamin befand. Die Weiterfahrt war für den Fiat-Fahrer demnach beendet; er musste die Polizei zur Blutentnahme auf deren Dienststelle begleiten.

Ob der Mann seinen Führerschein weiterhin behalten darf, bleibt fraglich. Der 28-Jährige wird sich aufgrund des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten müssen.

Zudem muss der Fiat-Fahrer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, nachdem er mit mehr als 20 km/h zu schnell unterwegs war.