Drei Verkehrsunfälle in kurzer Zeit

Wörth (ots) – Am Montag 24.10.2022 kam es in der Zeit von 06:55-07:30 zu 3 Verkehrsunfällen im Berufsverkehr auf der B10 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Zunächst kam es um 06:55 Uhr im morgendlichen Rückstau vor der Rheinbrücke zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten PKW in deren Folge ein Fahrer leicht verletzt wurde.

Um 07:05 Uhr kam es dann zu einem Verkehrsunfall bei dem es zur Kollision zwischen einem PKW und einem LKW beim Spurwechsel kam.

Um 07:30 Uhr kollidierten dann noch 2 weitere PKW da sie den seitlichen Sicherheitsabstand unterschritten.

Verkehrskontrollen

Germersheim/ Rülzheim (ots) – Am Montag 24.10.22 im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen im Bereich der Rheinbrückenstraße in Germersheim durchgeführt. Hierbei konnten vier Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche verbotswidrig das Handy während der Fahrt nutzten. Weitere vier Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Bei Verkehrskontrollen im Bereich des Kreisverkehrs Neue Landstraße/ Friedhofstraße in Rülzheim konnten innerhalb 1 Stunde 15 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert werden. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Handy verbotswidrig während der Fahrt.

Die “Gurtmuffel” wurden kostenpflichtig verwarnt. Gegen die “Handysünder” wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizei warnt vor Ablenkungen im Straßenverkehr. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h aufs Handy schaut, ist 30 Meter im “Blindflug” unterwegs.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf E-Scooter unterwegs

Kandel (ots) – Ein 25-jähriger Mann wurde am Montag 24.10.2022 um 11:45 Uhr von den Polizeibeamten in der Rheinzaberner Straße auf seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrer Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt.

Ein Vortest bestätigte den Verdacht auf den Einfluss von THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Durchfahrtskontrolle

Lingenfeld (ots) – Am Montag 24.10.22 im Zeitraum von 07:45-09:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Germersheim eine Durchfahrtskontrolle im Bereich des Wirtschaftswegs in Verlängerung der Straße Am Hirschgraben in Lingenfeld durchgeführt. Insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg.

Weiterhin konnten an 3 Fahrzeugen Mängel festgestellt werden. Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs im Jahre 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50 EUR.

Schockanrufe

Germersheim (ots) – Im Verlauf des gestrigen Tages gingen bei Bewohnern im Dienstgebiet der Polizei Germersheim Schockanrufe ein. Bei Entgegennahme des Anrufs gab das Gegenüber an, dass ein Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun ein Geldbetrag zur Abwendung einer Haft gezahlt werden müsse. Die Angerufenen durchschauten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat ohne eine Geldzahlung zu veranlassen.

Bleiben Sie wachsam und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine telefonische Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Lassen Sie sich in keinem Fall von dem Anrufer einschüchtern und gehen Sie auf keine Forderung ein.

Geschwindigkeitsmessung

Germersheim (ots) – Am Sonntagabend 23.10.2022 wurde durch Beamte der Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitsmessung zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit von 50km/h in der Zeughausstraße in Germersheim durchgeführt.

Innerhalb einer halben Stunde konnte lediglich 1 Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Hierbei wurde ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 60km/h gemessen.